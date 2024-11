Milchlaster bei Wangen i.A. umgekippt – hoher Sachschaden

Ein Milchlaster ist am Samstag bei Wangen im Allgäu umgekippt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro.

Ein Milchtransporter ist bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) umgekippt. Das Fahrzeug überschlug sich und prallte gegen eine Baumgruppe. Laut Polizei entstand ein sechsstelliger Sachschaden.

Der 55-jährige Fahrer hatte im Milchtank mehrere tausend Liter geladen. Zwischen den Weilern Böschlishaus und Eggenreute geriet er an einer Baustelle auf den unbefestigten Fahrbandrand. Der Boden gab nach, der Lastzug geriet in Schräglage. Dann kippte er am Abhang um, überschlug sich und prallte gegen mehrere Bäume. Milch sei nur wenig ausgelaufen, so die Polizei, aber an Fahrzeug und Bäumen sei ein Sachschaden von etwa 330.000 Euro entstanden.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall nach Polizeiangaben unverletzt. Der Unfallwagen wurde mit Hilfe eines Lkw-Abschleppdienstes geborgen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Wangen-Karsee und Amtzell.

Feuerwehr Karsee muss Übung absagen

Beide Feuerwehren wollten an diesem Tag auch an einer gemeinsamen, großen Herbstübung im Kieswerk Grenis in der Gemeinde Amtzell teilnehmen. Die Feuerwehrleute von Karsee waren wegen des Unfalls allerdings den ganzen Tag mit den Bergungsarbeiten beschäftigt und mussten die Übung absagen. Die Amtzeller Feuerwehr aber rückte ab, als die Karseer Kollegen alles im Griff hatten und übte doch noch im Kieswerk mit der Feuerwehr Wangen-Leupolz.