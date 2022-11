Friedrichshafener Messe "Vertical Pro" lockt Kletterer

In Friedrichshafen hat am Freitag die zweitägige Fachmesse "Vertical Pro" begonnen. Es geht um Klettersport, aber auch um professionelle Höhenarbeit und Höhenrettung.

Zum zweiten Mal findet in Friedrichshafen die Messe "Vertical Pro" statt. Sie richte sich an alle, die sich beruflich in der Höhe aufhalten, heißt es von der Messe Friedrichshafen. In zwei Messehallen präsentieren unter anderem Betreiber von Kletterhallen Innovationen bei Kletterwänden. Gezeigt werden nachhaltige Klettergriffe, neue Abseilgeräte und Kletterausrüstungen. Zeitgleich dreht es sich auf der Messe aber auch um sicheres Arbeiten in der Höhe, zum Beispiel bei Montagen auf Windrädern.

Testen und Klettern auf der Messe

Neueste Produkte können direkt auf der Messe ausprobiert werden. Dort gibt es eine Demonstrations- und Testareal. Klettern sei in der breiten Masse als Sport- und Freizeitaktivität angekommen, so der Veranstalter der Messe. Spätestens seitdem Klettern sogar olympische Disziplin ist. Der Deutsche Alpenverein (DAV) veranstaltet auf der Messe den Kletterhallentreff "Halls & Walls". Dort soll es auch um die Trendsportart Bouldern gehen. Beim Bouldern wird in geringer Höhe ohne Seil geklettert, dabei ist der Reiz, bestimmte Routen nachzuklettern.

Aussteller zeigen auf der Messe "Vertical Pro" neue Technik für Klettergarten und Co. Pressestelle Messe Friedrichshafen

Feuerwehr zeigt Höhenrettung

Experten bieten Vorträge, Seminare und Workshops an, die Feuerwehr demonstriert Höhenrettungen. Angemeldet haben sich insgesamt rund 140 Aussteller aus 26 Nationen. Im vergangenen Jahr nahmen rund 1.600 Fachbesucher teil.