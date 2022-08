Meersburg und seine mittelalterliche Taverne

Sara Kajak und Holger Knebel haben in Meersburg (Bodenseekreis) eine Mittelalter-Taverne eröffnet. Drei Jahre dauerte der Umbau des Fachwerkhauses in der Altstadt.

Fast wäre ein 450 Jahre alte Haus an der Meersburger Steigstraße abgerissen worden. Nun haben es Sara Kajak und Holger Knebel zur Mittelalter-Kneipe "Drachenfeuer" umgebaut. Lange hegte Sara Kajak den Traum vom alten Fachwerkhaus, das sie originalgetreu erhalten wollte. Für das vor dem Zerfall stehende Haus in Meersburg zog sie zusammen mit Partner Holger Knebel vom Ruhrgebiet an den Bodensee.

In dem Meersburger Gasthaus ist alles auf das Mittelalter ausgerichtet: Serviert wird in in einfachen Gewändern, die Getränke werden historisch anmutend in Ton-Hörnern aufgetischt und die deftigen Gerichte aus regionalen Zutaten haben Namen wie "Spießbürger", "Musketier" oder "Bauersfrau".

"Ich erfreu mich jeden Tag daran, wenn die Leute hier reinkommen und sich diese kleine Zauberwelt anschauen."

Eintauchen in die Vergangenheit

Für die beiden Gastronomen Sara Kajak und Holger Knebel wurde der Umbau zur Abenteuerreise in die Vergangenheit. Unter dem Küchenboden haben sie sogar Dokumente aus den Jahren 1714 und 1715 gefunden.

"Da geht es um Berichte über die Verhandlungen im Spanischen Erbfolgekrieg. Das sind Dinge, die wir auch gerne den Gästen erzählen. Die Leute, die das schöne Meersburg besuchen, kommen ja wegen der Romantik und wegen der Historie."

Erst seit ein paar Monaten ist ihre Taverne geöffnet, die früher unter anderem Pferdestall, Weinkelterei und Kinosaal war. Jetzt ist das historische Gebälk stilecht bis ins Detail herausgeputzt.