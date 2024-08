Weil er aufs Klo musste: Mann springt bei Friedrichshafen aus fahrendem Auto

Ein 33-jähriger Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in Friedrichshafen-Kluftern plötzlich aus einem fahrenden Auto gesprungen. Das hatte laut Polizei einen kuriosen Grund.

Es passiert immer wieder: Man ist im Auto unterwegs und muss dringend auf die Toilette. Es ist aber keine Autobahnraststätte in der Nähe. So ging es in der Nacht auf Mittwoch auch einem 33-Jährigen bei Friedrichshafen-Kluftern. Der Mann musste während einer Autofahrt offenbar so dringend, dass er laut Polizei bei etwa 30 Kilometern pro Stunde die hintere Autotür öffnete und hinaussprang. Bei der spektakulären Aktion verletzte sich der Mann leicht. Warum der Fahrer des Wagens nicht anhielt und ihn aussteigen ließ, ist unklar.

Mann droht kein Bußgeld

Im Krankenhaus stellte sich schließlich heraus, dass der 33-Jährige nicht nur eine volle Blase, sondern auch über zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Trotz allem: Den Mann erwartet laut Polizei keine Anzeige oder Bußgeldverfahren. Er hätte gegen nichts verstoßen, am meisten habe er wohl sich selbst geschadet, so ein Sprecher zum SWR. Trotzdem sollte man eine solche Aktion auf keinen Fall nachmachen.