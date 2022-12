Mann legt an Biberacher Hochschule Feuer

Die Polizei ermittelt gegen einen 22-jährigen Mann, der am Montagnachmittag an der Hochschule Biberach ein Feuer gelegt haben soll. Das Motiv sei noch unklar, so die Beamten.

Ein 22-jähriger Mann soll am Montagnachmittag im Erdgeschoss der Hochschule Biberach ein Feuer gelegt haben. Nach Angaben der Polizei tauchte der Mann mit einer Holzlatte und einer brennbaren Flüssigkeit in der Hochschule auf. Damit habe er im Erdgeschoss Feuer gelegt. Anschließend sei er geflüchtet. Feuer konnte schnell gelöscht werden Mitarbeiter der Hochschule konnten das Feuer schnell wieder löschen. Da Studenten den Täter erkannt hätten, habe die Polizei ihn schnell ausfindig machen und schließlich am frühen Dienstagabend in Ulm festnehmen können. Das Motiv sei noch völlig unklar, der junge Mann habe aber den Kontakt zur Schulleitung gesucht, heißt es. Die Polizei ermittelt nun, unter anderem, wegen versuchter Brandstiftung.