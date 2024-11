per Mail teilen

In vielen Küchen entsteht schon Weihnachtsgebäck. Zu den Klassikern gehören Zimtsterne. Die sind auch bei den Landfrauen im Kreis Ravensburg beliebt und wurden bereits kiloweise gebacken.

In der Zeit vor Weihnachten wird gebacken. Auch bei den Landfrauen im Kreis Ravensburg ist das so. Doch da wird im großen Stil produziert. Die Frauen der Ortsgruppe Wolpertswende-Mochenwangen backen fürs Landratsamt Ravensburg kiloweise Zimtsterne, nach einem altbewährten Rezept. Das Gebäck wird dann in Tütchen verpackt und vor Weihnachten verschenkt.

Fünf Kilo Teig für 325 Zimtsterne

2,5 Kilogramm Mandeln, 25 kleine Eier, über zwei Kilo Puderzucker, zehn Teelöffel Zimt und fünf Esslöffel Kirschwasser haben die drei Landfrauen für 325 Zimtsterne verbacken. Das Kirschwasser gibt dem Teig noch den besonderen Kick, sagt Birgit Schwellinger von den Landfrauen Wolpertswende-Mochenwangen. Doch nicht nur ein gutes Rezept, auch Zeit und das richtige Werkzeug sind der Schlüssel zum Erfolg beim Zimtsternebacken.

Denn nachdem man den Teig gerührt hat, muss er erst mal eine Stunde in den Kühlschrank. Genauso müssen die Zimtsterne über Nacht bei Zimmertemperatur ruhen. Einen Tag später werden sie dann nur sieben bis acht Minuten gebacken, bei 160 Grad, weiß Birgit Schwellinger. Dann bleiben die Zimsterne schön feucht.

Puderzucker erleichtert das Ausstechen

Mit einer Ausrollhilfe wird der Zimtsterne-Teig bearbeitet. Das sind Holz- oder Alustäbe, die rechts und links neben den Teig gelegt werden. Dadurch wird der Teig überall gleich dick, wenn man ihn mit dem Nudelholz dann ausrollt und bearbeitet. Um die Zimtsterne möglichst problemlos ausstechen zu können, benutzen die Landfrauen klappbare Ausstechformen. Vorher taucht Landfrau Birgit Schwellinger die Ausstechform noch in Puderzucker, dann lässt sich der Teig noch besser lösen.

Landfrauen backen im Team

Bei den Landfrauen im Kreis Ravensburg ist Zimtsternebacken Teamarbeit. Birgit Schwellinger macht das gemeinsam mit Tochter Anja Schwellinger und Silvia Pfeifer. Während Birgit Schwellinger den Teig ausrollt und die Zimtsterne aussticht, bestreichen die beiden anderen Frauen die Sterne mit der Puderzuckerglasur. Sie genießen die gemeinsame Aktion und freuen sich dann über das gelungene Ergebnis.