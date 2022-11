Engagement für Radverkehr und E-Mobilität in der Bodenseeregion

Drei Menschen aus der Region Bodensee-Oberschwaben sind nominiert für die Landesauszeichnung "Wir machen Mobilitätswende". Sie engagieren sich für einen klimafreundlicheren Verkehr.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) vergibt am Montagabend in Ludwigsburg die Landesauszeichnung "Wir machen Mobilitätswende". Sie geht an sechs von 18 nominierten Bewerbern, die umweltfreundliche Fortbewegungskonzepte entwickelt haben. Unter den Nominierten sind eine Frau aus Ravensburg sowie zwei Männer aus Konstanz und Ravensburg.

Zu Fuß oder mit dem Rad durch ein "Autofreies Lauratal"

Hermine Städele aus Ravensburg wurde nominiert, weil sie für ein "Autofreies Lauratal" kämpft. So wurde seit 2021 an bereits vier Aktionswochenenden das Naherholungsgebiet Lauratal für Autofahrer gesperrt - damit Menschen rund um Weingarten und Schlier zu Fuß oder mit dem Rad auf Entdeckungstour gehen konnten.

Das Aktionsbündnis, in dem sich Städele engagiert, will an solchen verkehrsfreien Wochenenden nicht nur Menschen in die Natur locken. Geworben wird auch für die Vorzüge von autofreien Räumen und für alternative Mobilität: Zum Beispiel mit dem Verleih von Lastenrädern.

Hermine Städele - nominiert für die Landesauszeichnung: Wir machen Mobilitätswende.

Mit dem Rad zur Arbeit

Umweltmanager Klaus Edele ist nominiert, weil er beim Unternehmen Vetter Pharma in Ravensburg Angebote schuf, um mehr Beschäftigte zum Umstieg auf das Rad, den ÖPNV oder E-Mobile zu bewegen. Vetter bietet zum Beispiel seinen Mitarbeitenden ein Leasingmodell für Fahrräder und installierte 500 geschützte Abstellplätze für Räder.

Außerdem können Radler vor Arbeitsbeginn kostenlos Duschen mit Spinden nutzen. An drei Standorten des Pharmaunternehmens können Beschäftigte für Fahrten zwischen Bahnhof und Arbeitsplatz kostenlos Räder nutzen.

Klaus Edele - nominiert für die Landesauszeichnung: Wir machen Mobilitätswende.

Mit dem Elektroboot über den Bodensee

Christoph Witte von den Bodensee Schiffsbetrieben in Konstanz ist nominiert, weil er mit seinem Team das erste vollelektrische Passagierschiff auf dem Bodensee in Betrieb genommen hat: Die MS Insel Mainau. Der barrierefreie Katamaran ist strombetrieben und deckt zudem bis zu 20 Prozent seines Energiebedarfs aus einer Solarzellenüberdachung. Das Schiff fährt zwischen Unteruhldingen, der Mainau und Meersburg.

Christoph Witte - nominiert für die Landesauszeichnung: Wir machen Mobilitätswende.

Sechs Preise in unterschiedlichen Kategorien

Bei dem Landeswettbewerb "Wir machen Mobilitätswende" haben sich in diesem Jahr 55 Menschen beworben, davon wurden 18 nominiert. Wer am Montag einen der sechs Preise bekommt, erhält für die Weiterentwicklung seines Projekts Hilfen von Experten im Wert von bis zu 3.000 Euro. Die Auszeichnungen werden in fünf Kategorien vergeben, außerdem gibt es eine Art Publikumspreis durch Abstimmung im Internet.