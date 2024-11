per Mail teilen

Fischzüchter haben oft ein Problem: Weil der Kot der Fische flüssig ist, wird das Wasser in den Zuchtbecken verunreinigt. Wissenschaftler der Fischereiforschungsstelle in Langenargen haben dafür eine Lösung gefunden.



Forscher der Fischereiforschungsstelle in Langenargen (Bodenseekreis) haben eine Lösung für verunreinigtes Wasser in Zuchtbecken durch flüssigen Fischkot gefunden: ein angepasstes Fischfutter. Damit wollen sie den Stuhl der Fische stabilisieren. Nun können sie erste Erfolge verkünden. Die Forscher um Alexander Brinker von der Fischereiforschungsstelle haben dem Fischfutter Kork und einen pflanzlichen Binder zugefügt. Dadurch werden die Ausscheidungen der Fische zu festen kleinen Kügelchen, die wegen des Korks an der Oberfläche schwimmen und dort einfach abgeschöpft werden können.

Erfolge bei Forellen und Lachsen

Das Verfahren hat einen weiteren Vorteil: Der abgeschöpfte Kot könne als Dünger weiterverwendet werden, heißt es von den Wissenschaftlern. Bislang wurde das Verfahren erfolgreich bei Regenbogenforellen und Lachsen angewandt. Es bringt auch den Fischen Vorteile. Weil das Wasser sauberer wird, wachsen sie schneller und nehmen das Futter besser auf. Auch bei Aquakulturen in der Ostsee wurde das Verfahren bereits getestet und hat sich als praktikabel erwiesen.

Jahrzehntelange Forschungsarbeit

An der Idee arbeiten die Forscher rund um Alexander Brinker schon seit 2009. "Inzwischen haben wir mehrere Patente angemeldet", sagte Brinker dem SWR. Zudem seien das Verfahren und die Erfolge in wissenschaftlichen Publikationen ausführlich beschrieben. Doch es ist nicht für alle Fische praktikabel. Bei Raubfischen, etwa bei Karpfen, würde das Verfahren nicht funktionieren, so Brinker. Denn diese verfügten über ein Enzym, das den pflanzlichen Binder aufspaltet und unwirksam mache.

Fisch an Weihnachten auf vielen Tischen

Besonders an den Weihnachtsfeiertagen kommt bei vielen Menschen Fisch auf den Tisch. Laut einer Umfrage des Meinungsforschuntsinstituts INSA aus dem Jahr 2023 gaben 21 Prozent der Befragten an, Fisch oder Meeresfrüchte zu essen. Dabei sollten Nutzer aber auf Nachhaltigkeitssiegel achten. Besonders nachhaltig sind dabei Fische aus der Region oder Seen. Da die Fangerträge aus dem Bodensee seit Jahren zurückgehen, nehmen Fischzüchter eine wichtigere Rolle ein.