Nach Angriffen in Biberach: Jugendliche festgenommen

Die Polizei hat in Biberach mehrere Jugendliche festgenommen, die für eine Reihe von Überfällen auf Passanten verantwortlich sein sollen. Sie sollen unter anderem Senioren verletzt haben.

In Biberach sind mehrere Jugendliche ermittelt worden, die vergangene Woche Passanten rücksichtslos getreten und geschlagen haben sollen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Haupttäter sollen 13 und 17 Jahre alt sein

Eine Gruppe von mindestens acht Jugendlichen soll die Überfälle in Biberach begangen haben. Die Polizei geht derzeit von zehn Taten aus, ermittelt aber, ob weitere im Zusammenhang mit der Gruppe stehen.

Die mutmaßlichen Haupttäter sind laut Polizei 13 und 17 Jahre alt. Für den 17-Jährigen ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft an. Der 13-Jährige sei noch strafunmündig, daher werde er straffrei davonkommen, hieß es. Gegen die anderen Jugendlichen wird weiter ermittelt, man müsse noch herausfinden, welche Rolle sie bei den Überfällen gespielt haben, so die Polizei.

Angriff auf Passanten waren wahllos

Die Gruppe soll am vergangenen Samstag durch die Biberacher Innenstadt gezogen und wahllos Menschen angegriffen und überfallen haben. Dabei waren sie laut Polizei besonders rücksichtslos und verletzten ihre Opfer mit Schlägen und Tritten teils schwer. Die Taten sorgten laut Polizei in der Bevölkerung für große Verunsicherung.

Rückblick: Das passierte vergangenen Samstag

Am Samstagabend war ein 74-jähriger Mann am Rande der Innenstadt von einer Gruppe angegriffen und zu Boden gedrückt worden. Er lief laut Polizei blutüberströmt nach Hause und kam mit einer schweren Kopfverletzung ins Krankenhaus. Kurz darauf wurde wenige hundert Meter weiter ein 66-Jähriger überfallen. Ein weiterer 74-jähriger Mann konnte laut Polizei unverletzt fliehen, nachdem die Gruppe Geld von ihm gefordert und versucht hatte, ihn anzugreifen. Einer der Angreifer, ein 15-Jähriger, der eine auffällige gelbe Jacke trug, wurde von einem weiteren 16-jährigen Opfer noch in der Nacht erkannt.