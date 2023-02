Mann in Bregenz bei Suche nach Hund abgestürzt

per Mail teilen

Bei der Suche nach seinem Hund ist in Bregenz ein Mann schwer verletzt worden. Während er nach dem Tier suchte, stürzte der 40-Jährige 100 Meter in die Tiefe.

Ein 40-jähriger Mann ist am Donnerstagabend oberhalb von Bregenz von einem Waldweg abgekommen und 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann sei bei der Suche nach seinem entlaufenen Hund gestürzt, so die Vorarlberger Polizei, und im Gelände abgestürzt.

Steiles Gelände: Aufwändiger Rettungseinsatz

An der anschließenden Suchaktion beteiligten sich mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr und der Bergrettung, auch ein Helikopter und zwei Notärztinnen waren im Einsatz. Die Rettungskräfte fanden den Mann schließlich durch Handyortung. Der 40-Jährige wurde schwer verletzt auf einer Trage auf einem schmalen Gehweg entlang des Bachbettes der Bregenzer Ache abtransportiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei: Keine Informationen zum Hund

Ob der Hund gefunden wurde oder nicht, wusste die Vorarlberger Polizei am Freitag nicht. "Wir haben keine Informationen zu dem Tier", sagte eine Sprecherin der Polizei dem SWR.