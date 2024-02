Auch ein kleiner Junge tritt in den Zeugenstand des Jakobinergerichts. Obernarr Norbert Heizmann als Kindergartenkind bringt seine tiefe Enttäuschung über den Ruhestand von Erzieherin Regina zum Ausdruck. Völlig ohne Orientierung sei nun. Wer solle ihm jetzt was Gescheites beibringen? Ohne sie würde er als Erwachsener womöglich gar in der Konstanzer Stadtverwaltung landen. Der kleine Bub schluchzt und redet sich in Rage, bis er am Ende vor lauter Enttäuschung für die Guillotine stimmt.