In Ebenweiler freut man sich über einen neuen Zebrastreifen. Er befindet sich genau dort, wo im vergangenen Jahr in einer Nacht- und Nebelaktion illegal einer aufgemalt worden war.

Ein über Nacht aufgetauchter Zebrastreifen in der Gemeinde Ebenweiler im Kreis Ravensburg hat im Mai vergangenen Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Bürger sorgten sich um die Sicherheit an der Durchgangsstraße und hatten den täuschend echt aussehenden Fußgängerüberweg illegal auf die Straße gemalt. Nun wurde genau dort ein offizieller Zebrastreifen angebracht.

Es hat über ein Jahr gedauert: Jetzt ist der Zebrastreifen fertig, das verkündete Ebenweilers Bürgermeister Tobias Brändle in sozialen Netzwerken. Viele Bürgerinnen und Bürger hatten sich an der Oberhofstraße in Ebenweiler einen Zebrastreifen gewünscht. Nebenan entsteht ein Neubaugebiet, viele Menschen werden die Straße an der Stelle künftig überqueren.

Polizei ermittelte wegen Amtsanmaßung

Der falsche Zebrastreifen war im vergangenen Jahr nur wenige Tage zu sehen. Das Straßenamt entfernte die Farbstreifen und auch die illegal aufgestellten Schilder sofort wieder. Außerdem schaltete sich die Polizei ein. Ermittelt wurde wegen Amtsanmaßung, Straßenverkehrsgefährdung und Sachbeschädigung. Aber auch die Politik reagierte: Die Straße wurde begutachtet und die Gemeinde sprach sich für einen offiziellen Zebrastreifen aus.