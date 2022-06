Hier gilt das 9-Euro-Ticket am Bodensee und in Oberschwaben

Seit heute gilt für drei Monate das günstige 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Wo es am Bodensee und in Oberschwaben genutzt werden kann, erfahren Sie hier.

Das 9-Euro-Ticket gilt im gesamten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in ganz Deutschland. Dazu zählen Busse, Straßenbahnen, Stadt- und U-Bahnen, S-Bahnen, und Regionalbahnen und Regionalexpresse, dort gilt es in der 2. Klasse. Am Bodensee und in Oberschwaben gilt das Ticket unter anderem in den Zügen auf der Bodensee-Gürtelbahn zwischen Radolfzell (Kreis Konstanz) und Friedrichshafen (Bodenseekreis), im Seehas zwischen Konstanz und Singen (Kreis Konstanz) und in Zügen der Bodensee-Oberschwaben-Bahn zwischen Friedrichshafen und Aulendorf (Kreis Ravensburg).

Das haben Bahnreisende in Ravensburg am Mittwoch zum Start des 9-Euro-Tickets gesagt:

Auch in den ICs der Gäubahn einsetzbar

Das 9-Euro-Ticket gilt auch in den Intercity-Zügen (IC) der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen. Darauf haben sich das Verkehrsministerium und die Deutsche Bahn geeinigt. Die touristisch beliebte Strecke von der Landeshauptstadt an den westlichen Bodensee kann seit 2017 sowohl mit Fernverkehrs- als auch Nahverkehrstickets genutzt werden.

Wo gilt das 9-Euro Ticket am Bodensee nicht?

Das günstige Ticket gilt nicht im Fernverkehr (z. B. ICE, IC, EC). Auch in den Nachtbussen in Konstanz, dem sogenannten Nachtschwärmer, kann das Ticket laut Stadtwerken Konstanz nicht eingesetzt werden. In der Linie 908, die Konstanz mit angrenzenden Gemeinden in der Schweiz verbindet, gilt das Ticket nur auf deutscher Seite.

Auf der Fähre Konstanz-Meersburg gilt das 9-Euro-Ticket laut Stadtwerke Konstanz nicht. Die Fähre gelte nicht als ÖPNV und sei daher auch von einer Zahlung der Fördermittel seitens des Landes beziehungsweise des Bundes ausgenommen, welche das Ticket finanzieren. "Inhaberinnen und Inhaber einer Kombikarte Bus/Fähre erhalten den Bus-Anteil jedoch anteilig finanziell rückerstattet", heißt es auf der Internetseite der Stadtwerke Konstanz.

Ausnahme: In Linienbussen, die mit der Fähre den Bodensee überqueren, ist das 9-Euro-Ticket gültig, sagt der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund auf seiner Homepage.

Auf Schiffen und Katamaran nicht gültig

Das 9-Euro-Ticket gilt ebenfalls nicht auf den Schiffen und Fähren der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) und auch nicht auf dem Katamaran Friedrichshafen-Konstanz. Reisende benötigen für den Katamaran auch in den Monaten Juni, Juli und August ein reguläres Ticket, so die Katamaran-Reederei. Sie rechnet durch das 9-Euro-Ticket allerdings mit mehr Besuchern und Besucherinnen am Bodensee. Deshalb werde es ab dem 1. Juni Verstärkerfahrten beim Katamaran geben, teilte die Reederei mit.