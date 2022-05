Gilt das 9-Euro-Ticket auf der Gäubahn?

per Mail teilen

Gut eine Woche vor dem Start des 9-Euro-Tickets für den bundesweiten Nahverkehr ist noch unklar, ob das Angebot auch auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen (Kreis Konstanz) gilt.

Die Deutsche Bahn stehe darüber in Verhandlungen mit dem Land Baden-Württemberg, ebenso wie in den anderen Bundesländern, in denen es solche unklaren Fälle gibt, heißt es knapp auf SWR-Anfrage. Wann ein Ergebnis vorliegen könnte, teilt die Sprecherin nicht mit.

Gäubahn ist Fern- und Nahverkehr

Hintergrund der unklaren Lage ist, dass seit Ende 2017 auf der Gäubahn Intercity-Züge fahren, die sowohl als Fernverkehr als auch als Nahverkehr gelten. Die Zugverbindungen haben jeweils eine IC-Nummer und eine RE-Nummer, die Reisenden entweder ein Fernverkehrsticket oder eines für den Nahverkehr wie das Baden-Württemberg-Ticket. Das ist bundesweit kein Einzelfall. Ähnliche Verbindungen gibt es auch rund um Berlin, bei Bremen, Rostock, Weimar und Siegen.

Bei der Gäubahn Stuttgart-Singen zahlt das Land Baden-Württemberg als Besteller des Nahverkehrs der Deutschen Bahn den Einnahmeausfall für jeden Reisenden mit Nahverkehrsticket. Ob es das beim 9-Euro-Ticket, das der Bund versprochen hat, auch tut, ist fraglich.

DB-App: "9-Euro-Ticket gilt auf Gäubahn nicht"

Wie viele Fahrgäste jährlich die Gäubahn mit Nahverkehrstickets nutzen, dazu schweigt die Bahn, aus Wettbewerbsgründen, so die Sprecherin. In der Bahn-App und auf der Online-Seite der Bahn heißt es für Fahrten zwischen Stuttgart und Singen ab 1. Juni vorsorglich bereits, das 9-Euro-Ticket sei in diesen Regionalexpress-Zügen nicht gültig.

Unterdessen appelliert der Singener SPD-Landtagsabgeordnete, Hans-Peter Storz, an die Deutsche Bahn und das Land, sich vor dem 1. Juni darauf zu einigen, dass das 9-Euro-Ticket auch auf der Gäubahn gilt.

"Niemandem ist es verständlich zu machen, dass ein neues Regionalverkehrsticket auf einer Bahnlinie nicht gelten soll, während andere Tickets des Regionalverkehrs weiterhin anerkannt werden."

Vekehrsminister Hermann will "fahrgastfreundliche Lösung"

Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, drohe erheblicher Unmut unter den Fahrgästen, aber auch Konflikte während der Fahrt, wenn Zugbegleiter Fahrpreise nacherheben müssten, so Storz. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte am Montag in Stuttgart, sein Ziel sei eine fahrgastfreundliche Lösung.