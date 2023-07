Ein Moment, den sie nie vergessen wird - so beschreibt Anna Lendle aus Ostrach ihren Heiratsantrag. Denn sie entdeckte ihn als Überraschung bei einer Ballonfahrt von oben.

Wer bei Ostrach im Kreis Sigmaringen derzeit aufmerksam an den Getreidefeldern vorbeifährt, erkennt darin vielleicht eine romantische Botschaft: Einen Heiratsantrag von Landwirt Marco Zoll an seine jetzige Verlobte Anna Lendle. Die Überraschung sei gelungen, so die 24-Jährige gegenüber dem SWR. Diesen Moment werde sie nie vergessen. Sie entdeckte die Frage bei einer gemeinsamen Ballonfahrt über der Region. Vorbereitet hatte der Landwirt die Überraschung schon vor Monaten auf einem abgeernteten Feld. Er "malte" die Buchstaben mit einem Gerät mit Zinken in den Boden.

"Das war ein Moment, den kann man gar nicht beschreiben. Er wird mir für immer in Erinnerung bleiben."

Ballonfahrt als Überraschung Nummer eins geplant

Im Dezember gab es bereits die erste Überraschung für Anna Lendle, erzählt sie. Damals bekam sie zu ihrem Geburtstag eine Ballonfahrt über die Region geschenkt. In die Luft ging es schließlich aufgrund der guten Wetterprognose recht spontan vor gut zwei Wochen. Dass während der Fahrt eine noch größere Überraschung auf sie wartete, ahne sie nicht, so die 24-Jährige.

Als der Ballon schließlich über Hahnennest, ein Ortsteil von Ostrach, kam, war in großen Buchstaben auf dem Stoppelfeld zu lesen: "Anna, willst du mich heiraten?". Die Antwort lautete prompt "Ja!". Wann die Hochzeit nun stattfinden wird, ist aber noch nicht klar.