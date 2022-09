Hallenbäder öffnen - aber mit Einschränkungen

Die Freibadsaison ist zu Ende, nun öffnen die Hallenbäder wieder. Aber die drohende Energiekrise ist auch dort spürbar. Wer schwimmen möchte, sollte sich etwa auf kühleres Wasser einstellen.

In Weingarten im Kreis Ravensburg nimmt das Hallenbad am Freitag den Betrieb wieder auf, das Wasser bleibt aber etwas kälter als in früheren Jahren. 26 statt 28 Grad sollen es im Sport- und Nichtschwimmerbecken sein, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Ausgenommen sei das Kinderbecken, darin könne weiter bei 30 Grad gebadet werden. Ob der Saunabereich angesichts der steigenden Energiepreise wieder öffnet, entscheidet der Weingartener Gemeinderat kommende Woche.

Keine Saunen in Friedrichshafen

Im Sportbad Friedrichshafen wurden die Wassertemperaturen ebenfalls gesenkt. Außerdem sind die Saunen, das Soleaußenbecken und das textile Dampfbad geschlosssen.

Auch im Konstanzer Schwaketenbad schwimmt es sich bei 26 Grad und damit bei einem Grad weniger als bisher. Damit spare man zehn Prozent des Wärmebedarfs, so ein Sprecher der Konstanzer Stadtwerke.