Wieder mehr Weihnachtsfeiern am Bodensee und in Oberschwaben

In der Region Bodensee-Oberschwaben sind die Restaurants in der Vorweihnachtszeit gut gebucht. In den vergangenen zwei Jahren hatte die Corona-Pandemie das Geschäft mit Weihnachtsfeiern deutlich erschwert.

Viele Gastwirtinnen und Gastwirte in der Region Bodensee-Oberschwaben sind bisher zufrieden mit dem Vorweihnachtsgeschäft. Die Buchungslage für Weihnachtsfeiern sei gut, heißt es vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) im Kreis Ravensburg und im Bodenseekreis. Viele Buchungen für Weihnachtsfeiern gebe es von kleineren Firmen, die in Gruppen von acht bis zehn Personen feiern möchten, so Horst Müller, DEHOGA-Vorsitzender im Bodenseekreis. Dies habe eine Umfrage bei einigen Gastwirten ergeben. Große Unternehmen sind hingegen im Hinblick auf Weihnachtsfeiern weiter zurückhaltend. Es sei auffällig sei, dass diese Feiern ausbleiben, sagt der Vorsitzende Horst Müller. Die Unternehmen seien unter dem Eindruck der Pandemie immer noch verunsichert. Inflation trifft Gastwirte Auch im Kreis Ravensburg läuft das Vorweihnachtsgeschäft gut, so Max Haller, DEHOGA-Vorsitzender im Kreis Ravensburg. Allerdings hätten die Gastwirte mit den gestiegenen Preisen für Lebensmittel und Energie zu kämpfen. Preisangebote für Weihnachtsfeiern seien schon vor einigen Monaten rausgeschickt worden. Mittlerweile seien die Kosten aber viel höher.

Sendung am Fr. , 18.11.2022 9:00 Uhr, SWR4 BW am Vormittag, SWR4 Baden-Württemberg