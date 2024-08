Bei einem schweren Arbeitsunfall auf einem Bauernhof bei Aulendorf sind ein Jugendlicher und eine 41-Jährige vor gut zwei Wochen in einen offenen Gülleschacht gestürzt. Der Jugendliche starb an den Folgen.

Der Jugendliche, der bei einem Arbeitsunfall auf einem Hof bei Aulendorf im Kreis Ravensburg vor gut zwei Wochen in einen Gülleschacht gestürzt, ist an den Folgen des Unfalls gestorben. Das bestätigte die Polizei.

Der jugendliche Mitarbeiter war bei Arbeiten an einer Gülleleitung in einen rund drei Meter tiefen Schacht gefallen, vermutlich weil er aufgrund von giftigen Gasen das Bewusstsein verloren hatte. Er starb am Wochenende im Krankenhaus, so ein Polizeisprecher.

Eine 41-jährige Kollegin des Jugendlichen befindet sich weiterhin in ärztlicher Behandlung. Sie wollte ihm helfen und stürzte ebenfalls in den Gülleschacht. Beide wurden vor Ort von Rettungskräften wiederbelebt. Die Ermittlungen, wie es zu diesem Arbeitsunfall kommen konnte, dauern noch an.