Eine der größten Goldmünzen Europas in Altshausen ausgestellt

Die riesige Münze ist aus reinem Gold und rund zwei Millionen Euro wert. Am Mittwoch ist eine der größten Goldmünzen Europas in der Gemeinde Altshausen im Kreis Ravensburg zu sehen.

Europas größte in Privatbesitz befindliche Goldmünze heißt "Big Phil": Sie ist mehr als 30 Kilogramm schwer, etwas größer als eine Langspielplatte und hat einen Wert von etwa zwei Millionen Euro. Am Mittwoch wird sie im Rahmen eines Vortrags in der Volksbank Altshausen ausgestellt.

Goldmünze "Big Phil" feiert 20-jähriges Jubiläum

Auf der Goldmünze sind Instrumente der Wiener Philharmoniker abgebildet, daher auch der Name "Big Phil". Es gibt insgesamt 15 Münzen ihrer Art. Sie wurden zum 15-jährigen Jubiläum ihres Vorbilds gefertigt: der österreichischen "Wiener Philharmoniker Bullionmünze" - in normaler Größe.

Das war im Jahr 2004, nun feiert die Goldmünze "Big Phil" selbst ihr 20-Jähriges.

Eine der beliebtesten Anlagemünzen aus Gold

Die kleine Wiener Philharmoniker Münze gilt als beliebteste Anlagemünze aus Gold nach dem sogenannten Krügerrand.

Die in der Altshausender Volskbank ausgestellte Riesenmünze gehört dem Edelmetallhandelshaus pro aurum in München. Immer wieder wird sie auch ausgestellt. Die Altshausener Volksbank etwa wirbt mit "Big Phil" dafür, Geld in Zeiten von Krisen in Gold anzulegen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wurde sie für den heutigen Tag in die Gemeinde in den Kreis Ravensburg gebracht.