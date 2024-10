Großeinsatz nach Gasaustritt in Lindenberg im Allgäu

per Mail teilen

Ein Gasalarm hat gestern Abend in Lindenberg im Allgäu einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Häuser wurden vorübergehend evakuiert, verletzt wurde niemand.

Gasgeruch in der Innenstadt - diese Meldung ging am frühen Freitagabend bei der Polizei im bayerischen Lindenberg (Kreis Lindau) ein. Messungen der Feuerwehr ergaben eine kritische Gaskonzentration. Rund 40 Häuser wurden evakuiert, gut 200 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden vorübergehend in einer Sporthalle und Hotels untergebracht oder kamen bei Bekannten unter.

Ursache war Leck in der Druckleitung

Nach ersten Erkenntnissen war die Ursache für den Gasaustritt ein Leck im Bereich der Druckleitung. Um den Schaden zu beheben, musste die Straße aufgebaggert werden. Eine Spezialfirma war im Einsatz.

Entwarnung nach Mitternacht

Nach Mitternacht konnte dann laut Polizei Entwarnung gegeben werden. Erneute Messungen hätten keine kritischen Werte mehr ergeben, hieß es. Insgesamt waren fast 100 Kräfte beteiligt - von Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungsdiensten.