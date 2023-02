Funkenfeuer am Bodensee und in Oberschwaben

Am Bodensee und in Oberschwaben werden am Wochenende wieder in vielen Orten sogenannte Funkenfeuer entzündet. Der alte Brauch gilt als Ritual zum Austreiben des Winters.

Zum Ausklang der Fastnacht und dem Beginn der Fastenzeit wird im schwäbisch-alemannischen Raum am Sonntag der Funkensonntag gefeiert. Dabei werden in vielen Orten in der Region Bodensee-Oberschwaben meterhohe Holzstapel angezündet. Allein im Kreis Ravensburg würden jährlich rund 140 Funkenfeuer abgebrannt, heißt es im Amtsblatt der Gemeinde Horgenzell.

Der alte Brauch gilt als Ritual zum Austreiben des Winters. Dabei werden Holzscheite und vielerorts auch alte Weihnachtsbäume aufgetürmt und nach Sonnenuntergang angezündet. In manchen Orten wird auch eine Strohpuppe verbrannt oder mit Schießpulver gefüllt, damit sie explodiert.

Einige Funkenfeuer schon am Samstag

Schon am Samstagabend waren in einigen Orten Funkenfeuer geplant, zum Beispiel am Strandbad Unteruhldingen, in Meersburg (beide Bodenseekreis) und in Litzelstetten (Kreis Konstanz).

Funken und Fakelwanderungen am Sonntag

Am Sonntag lodern zum Beispiel in Ravensburg, Weingarten (Kreis Ravensburg), Engelswies (Kreis Sigmaringen) und Bad Buchau (Kreis Biberach) die Funkenfeuer. In Bad Buchau und Engelswies war jeweils vorab eine Fakelwanderung geplant, ab 19 Uhr wurden dann in beiden Orten die Funken angezündet. Auch der Narrenverein Bavendorf (Kreis Ravensburg) entzündete am Sonntag um 18.30 Uhr ein Funkenfeuer. In manchen Gemeinden war für mehrere Ortsteile ein Funkenfeuer geplant, zum Beispiel in Salem (Bodenseekreis).