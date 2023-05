per Mail teilen

Eine 34-jährige Frau soll in Fronreute (Kreis Ravensburg) ihren Mann absichtlich mit dem Auto angefahren haben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchter Tötung.

Ehemann angefahren und geflüchtet

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Tat ein Streit des Ehepaars vorausgegangen. Danach habe die 34-Jährige ihren Mann mit dem Auto angefahren, offenbar absichtlich, so die Polizei. Er sei mit dem Kopf gegen ein geparktes Auto geschleudert worden und habe Verletzungen erlitten. Die Frau sei danach fortgefahren, ohne sich um ihren Ehemann zu kümmern. Zeugen alarmierten die Polizei.

34-Jährige sitzt in Untersuchungshaft

Die 34-Jährige wurde einige Zeit später von Beamten des Verkehrsdienstes Mühlhausen-Ehingen auf der A98 bei Stockach (Kreis Konstanz) gestoppt und festgenommen. Sie sitzt in Untersuchungshaft. Ihr Mann kam ins Krankenhaus, wurde aber am Abend wieder entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an, ein Unfallgutachter wurde beauftragt.