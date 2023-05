Am Dienstagmorgen ist es an der B32 in Ravensburg zu einem schweren Unfall mit einem Lastwagen und zwei Fahrrädern gekommen. Ein Radfahrer starb.

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall an der B32 bei Ravensburg am frühen Dienstagmorgen tödlich verletzt worden. Der 56 Jahre alte Radfahrer war laut Polizei in Richtung Ravensburg unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung in die Flappachstraße mit einem entgegenkommenden 42 Jahre alten Radfahrer zusammenstieß. Radfahrer gerät auf B32 und wird von Lkw erfasst Der 56-Jährige kam nach dem Zusammenstoß vom Weg ab und geriet auf die Bundesstraße. In dem Moment fuhr laut Polizei ein Lkw die Straße entlang und erfasste den Radler. Dieser erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut. Der andere Radfahrer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Die B32 war zur Unfallaufnahme bis kurz vor 9 Uhr einseitig gesperrt.