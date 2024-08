Autofahrer entdecken Berberaffe an der B31 bei Oberuhldingen

Im Raum Oberuhldingen (Bodenseekreis) ist die Polizei aktuell auf der Suche nach einem Berberaffen. Das Tier war am Freitag vom Gelände des Affenbergs Salem ausgebrochen.

Autofahrer hatten den Affen am Freitag um die Mittagszeit im Bereich der Anschlussstelle Oberuhldingen der B31 gesichtet und die Polizei verständigt. Das Jungtier dachte aber gar nicht daran, sich von den Einsatzkräften einfangen zu lassen. Auch Mitarbeiter des Affenbergs konnten den Primaten nicht mit Futter davon überzeugen, seine Freiheit wieder gegen sein behütetes umzäuntes Gehege zu tauschen.

Tanja Breuer vom Team des Affenbergs Salem über das ausgebüxte Affenmännchen:

Fahndung nach Flüchtigem läuft

Der Affe flüchtete zuletzt in ein größeres Waldstück bei Oberuhldingen, die Fahndung laufe, so die Polizei in einer launig getexteten Mitteilung. Sie beschreibt den Flüchtigen als etwa 70 bis 90 Zentimeter groß, von sportlicher Statur und mit einem Fell bekleidet. Sein äußeres Erscheinungsbild entspreche dem eines Berberaffen. Wer das Tier sichte, soll nicht versuchen, sich ihm zu nähern oder ihn einzufangen, sondern die Polizei verständigen.

Affenberg-Team hofft auf freiwillige Rückkehr des Tieres

Bei dem ausgebüxten Tier handle es sich um ein fünfjähriges Männchen, so Tanja Breuer vom Team des Affenbergs Salem. Man hoffe, dass das Tier von selbst den Weg zurück ins Gehege finde, sagte Breuer dem SWR. Die Chancen dafür stünden gut, denn Berberaffen seien sehr soziale Tiere, sie bräuchten ihre Verwandten und Freunde, außerdem gebe es im Gehege Futter.

Ins geschützte Gehege zurückzukommen, sei für Affen leicht, so Tanja Breuer. Der Zaun sei so gebaut, dass die Berberaffen nicht nach draußen klettern können, aber leicht von außen nach drinnen. Sie vermutet, dass der Affe die Bäume als Fluchtroute genutzt hat. Durch den vielen Regen seien die Bäume in diesem Jahr gut gewachsen, wahrscheinlich überschnitten sich an einer Stelle die Bäume vom Gehege mit den Bäumen von draußen. Nach heftigen Stürmen mit entsprechenden Sturmschäden komme es schon mal vor, dass Affen sich ein bisschen in die Freiheit wagten, aber nie weit weg vom Gehege, so Breuer. Dass das Männchen jetzt bis zur B31 nach Oberuhldingen gelaufen sei, das sei schon sehr außergewöhnlich.

Bei Sichtung auf keinen Fall füttern oder anfassen

Tanja Breuer vom Affenberg-Salem-Team betont wie die Polizei, den Affen bei einer Sichtung auf keinen Fall zu füttern oder ihn anzufassen. Berberaffen seien Wildtiere. Das bedeute, sie sind menschliche Nähe nicht gewohnt und könnten solch eine Annährung als Angriff verstehen, auf den sie mit Beißen oder Kratzen reagieren könnten.