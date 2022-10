Polizei Konstanz warnt vor Pellets-Betrug

per Mail teilen

Das Polizeipräsidium Konstanz warnt vor Betrügern, die derzeit Pellets und Brennholz günstig im Internet anbieten und nach Vorauszahlung keine Ware liefern.

Immer häufiger fallen Kunden auf betrügerische Holzpellets-Angebote im Internet herein. Teilweise käme bei ihnen kein Holz an, obwohl dafür gezahlt wurde, heißt es vom Polizeipräsidium Konstanz. Beinahe täglich gingen dort Anrufe ein, die auf dubiose Angebote im Internet hinweisen. Meist sind es betrügerische Webshops, die Pellets oder Brennholz seien deutlich günstiger als üblich. In einigen Fällen hätten Kunden Pellets im Voraus bezahlt und keine Ware erhalten.

SWR-Reporter Martin Hattenberger berichtet über den Betrug mit Holzpellets-Angeboten:

Polizei rät, bei Pellets-Angeboten genau hinzusehen

Interessierte Kunden sollten bei Shops zunächst das Impressum genau anschauen und dann den Anbieter im Internet suchen, rät ein Sprecher der Polizei. Bei Vorkasse an Konten in Frankreich oder sogar Russland sollte man skeptisch sein.

Auch beim Polizeipräsidium Ravensburg sind schon einzelne Betrugsfälle eingegangen, etwa in Leutkirch oder Markdorf. Meist handle es sich um kleinere Beträge bis 500 Euro, so die Polizei.