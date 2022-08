Nachfrage nach Brennholz in der Region sehr groß

Die Nachfrage nach Brennholz in der Region Bodensee-Oberschwaben ist in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Das berichten Brennholzhändler auf SWR-Anfrage.

Brennholz ist in der Region Bodensee-Oberschwaben weitgehend ausverkauft. Das ergab eine SWR-Umfrage. Man könne aktuell keine Bestellungen mehr annehmen, heißt es beispielsweise vom Brennholzhandel Münz aus Uttenweiler (Kreis Biberach) und von Zinser in Aulendorf (Kreis Ravensburg). Erst im Februar nächsten Jahres nimmt der Aulendorfer Händler neue Bestellungen an. Eine so große Nachfrage habe man in rund 30 Geschäftsjahren noch nie erlebt, heißt es vom Brennholzhandel Weber aus Neukirch (Bodenseekreis).

SWR-Reporterin Corinna Scheller über knappe Brennholzbestände in der Region:

Händler befürchten weiter steigende Holzpreise

Der Grund für die gestiegene Nachfrage sei vor allem, dass viele Kunden einen Gasengpass befürchten, teilen die Brennholzhändler mit. Die gestiegene Nachfrage macht sich auch beim Preis bemerkbar: Fünf bis zehn Euro pro Schüttraummeter, also einem lose geschütteten Kubikmeter Holz, mussten befragte Händler bereits aufschlagen. Sie rechnen damit, dass der Preis für Brennholz weiter deutlich steigt.