Holzernte im Staatswald hat begonnen

Forstarbeiten in der Region Bodensee-Oberschwaben

In den Staatswäldern in Baden-Württemberg hat die Holzernte begonnen - auch in den Wäldern der Region Bodensee-Oberschwaben. Das Holz wird zum Bauen, Wohnen und Heizen verwendet.

Der Forstbetrieb des Landes, Forst BW, hat in den Staatswäldern mit der Holzernte angefangen - auch in der Region Bodensee-Oberschwaben. Im Forstrevier Weissenau bei Ravensburg etwa sind seit Dienstag Waldarbeiter mit schwerem Gerät im Einsatz. Der Rohstoff Holz werde zum Bauen, Wohnen und Heizen gebraucht, heißt es von Frost BW. Zukunftsbäume sollen Platz bekommen Die Waldarbeiter führen in Weissenau derzeit eine sogenannte Erstdurchforstung durch, erklärt Revierleiter Raimund Detzel. Sie fällen rot markierte Bäume, um den blau markierten, den sogenannten Zukunftsbäumen, mehr Platz zu verschaffen. Diese sollen erst in knapp 100 Jahren gefällt und dann zu Schnittholz verarbeitet werden, sagt Markus Weishaupt, der stellvertretende Forstbezirksleiter. SWR-Reporter Wolfgang Wanner war bei der Holzernte im Revier Weissenau: Die jetzt gefällten Bäume werden im Sägewerk verarbeitet, für die Papierherstellung und den Palettenbau verwendet oder als Brennholz verkauft. Die Arbeiten im Revier Weissenau dauern etwa drei Wochen. Neben großen Maschinen kommen bei der Holzernte auch Rückepferde zum Einsatz. SWR Wolfgang Wanner Holzernte bei Forst BW Der Forstbetrieb Forst BW erntet im Staatswald insgesamt pro Jahr durchschnittlich 2,3 Millionen Festmeter Holz. 15 Prozent davon bleiben laut Frost BW als Totholz im Wald. Etwa 1,5 Millionen Festmeter sind als Bauholz nutzbar. Aus diesem Holz könnte man rund 30.000 Häuser in Holzständerbauweise oder 8.000 Blockhäuser bauen, heißt es von Forst BW. Außerdem fallen im Staatswald jährlich rund 220.00 Festmeter Brennholz als Nebenprodukt an.