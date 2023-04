Märchenhochzeit auf der Waldburg

Sie sollte ganz anders werden und sie sollte ganz besonders werden - das hat sich Sabrina schon als Kind für ihre Hochzeit gewünscht. Da war eine Ritterhochzeit auf der Waldburg genau das Richtige.

Sabrina und Marcus haben vor einiger Zeit an einem Rittermahl auf der Burg teilgenommen, danach sei klar gewesen: Hier wollen sie heiraten. Der Kindheitstraum von Sabrina konnte auf der Waldburg (Kreis Ravensburg) in Erfüllung gehen.

Hochzeiten auf "seiner" Burg gestalten Max Haller und sein Team mit einer freien Zeremonie. Der Burgherr traut die Paare symbolisch in der Burgkapelle. Besondere Wünsche können natürlich berücksichtigt werden. Sabrina und Marcus waren überwältigt:

"Traumhaft, jeder Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Genauso wie wir uns das vorgestellt haben und sogar noch besser."

Marcus konnte seiner Frau nur zustimmen, auch seine Erwartungen seien noch übertroffen worden. Tränen der Rührung und der Freude waren reichlich geflossen und Burgherr Haller gab bei der Rede dem Paar Erfahrungen aus seiner glücklichen Ehe mit - so schien es: "Es ist nicht immer einfach ein lebenslanges "Ja" täglich zu erneuern". Sabrina und Marcus fühlten sich an ihrem großen Tag wie Prinzessin und König. Vielleicht können sie sich an dieses Gefühl in ihrer Ehe immer mal wieder erinnern.