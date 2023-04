Ritter und Prinzessin, die mittelalterlichen Rollen scheinen nicht mehr in unsere Zeit zu passen. Und doch umgibt sie ein Hauch von Faszination. Einmal Prinzessin, diesen Wunsch wollte Christian Schenk seinen Töchtern auf der Waldburg erfüllen.

Auf der Waldburg (Kreis Ravensburg) konnten sich die 12- und 14-jährigen Schwestern Livia und Monica wie Prinzessinnen fühlen. Übernachten in der Staufersuite, edles Rittermal und Adelsgewänder, damit hat Christian Schenk seinen Töchtern einen Traum erfüllt. Gemeinsam verbrachten sie ein Wochenende auf der Burg.

Praktikum auf der Waldburg

Zur gleichen Zeit wie Christian Schenk und seine beiden Töchter war Nils Köster auf der Waldburg. Er blieb eine ganze Woche, weil er eventuell auf der Waldburg eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann anstrebt. Der Praktikant aus Norddeutschland gehörte in seiner Heimat schon eine Weile einer Rittergruppe an, kannte sich also mit vielen Gepflogenheiten des Mittelalters bestens aus und hat sein Wissen auch gerne weitergegeben. Burgherr Max Haller war vom Praktikanten begeistert: "Bei seinem Grundwissen könnte er innerhalb von zwei Wochen Burgführungen auf der Waldburg machen."

Christian Schenk hat seinen Töchtern ein Wochenende im Mittelalter geschenkt. SWR

Prinzessin für einen Tag

Am zweiten Tag trugen Christian Schenks Töchter wieder ihre normale Kleidung. Zum einen aus Rücksicht auf die edlen Stoffe. Zum anderen aber auch, weil sie fanden, dass man sich darin nicht so bequem bewegen könne, wie in neuzeitlicher Kleidung. Der Vater behielt noch stolz sein Gewand als Edelmann an. Für ihn war es ein schönes Erlebnis, Zeit mit den Töchtern zu verbringen und sie diese Erfahrung machen zu lassen: