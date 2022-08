Pegel von Flüssen und Bodensee steigen an

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag vor allem in Oberschwaben und im Allgäu vor teils heftigem Dauerregen. Zum Teil steigen die Pegel von Flüssen an.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) kommt es am Freitag zu teils stundenlangem, heftigem Dauerregen - vor allem in Oberschwaben und im Allgäu. Auch die Bodenseeregion ist stellenweise betroffen. Mit Niederschlagsmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter muss vor allem im östlichen Teil des Bodenseekreises, in den Kreisen Ravensburg und Biberach sowie im gesamten Kreis Lindau gerechnet werden. Dort gilt eine Unwetterwarnung. In der restlichen Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu fallen laut Prognosen bis zu 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Flüsse könnten teilweise über die Ufer treten Der teils starke Regen hat seit Donnerstag bereits die Pegel einiger Bäche und Flüsse rasch ansteigen lassen. Die Schussen bei Meckenbeuren (Bodenseekreis) beispielsweise ist nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale von Donnerstag bis Freitag um gut einen Meter auf rund 1,50 Meter angestiegen. Infolge des Dauerregens können laut DWD Bäche und kleinere Flüsse über die Ufer treten sowie Keller volllaufen. Pegelstände der Flüsse trotzdem noch unter Durchschnitt Trotz des Regens liegen laut Hochwasservorhersagezentrale viele Wasserstände noch immer unterhalb des niedrigsten Wasserstandes in einem durchschnittlichen Jahr. Der Bodenseepegel bei Konstanz beträgt Stand Freitag 3,10 Meter und liegt somit noch immer 80 Zentimeter tiefer als sonst um diese Jahreszeit. SWR-Reporter Moritz Kluthe hat sich am Freitag bei Regen auf dem Campingplatz Gohren in Kressbronn (Bodenseekreis) umgesehen: