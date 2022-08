Niedrigwasser wirkt sich auf Tourismus am Bodensee aus

Das Niedrigwasser des Bodensees wirkt sich teilweise auf den Tourismus aus. Manche Touristiker fordern, dass die Häfen für solche Situationen besser vorbereitet werden müssen.

3,05 Meter hat der Wasserstand des Bodensees am Mittwoch in Konstanz betragen und steuert somit auf die historisch tiefste Marke für einen Sommermonat mit 3,02 Metern vom 28. August 2003 zu. Dieser niedrige Pegel wirkt sich teilweise auf den Tourismus aus, manche Häfen können nicht mehr angesteuert werden, wie etwa in Gaienhofen-Horn (Kreis Konstanz). Der Hotel- und Gaststättenverband Bodenseekreis und die Betreiber privater Schifffahrtsgesellschaften fordern, die Häfen am Bodensee für künftige Niedrigwasser zu optimieren. Momentan sei die Lage am Bodensee aber noch nicht dramatisch.

SWR-Reporter Alfred Knödler hat sich dort umgesehen, wo sich das Niedrigwasser am deutlichsten auf den Bodensee auswirkt:

Forderung: Häfen künftig ausbaggern

Um zu verhindern, dass Häfen bei niedrigem Wasserstand in Zukunft nicht mehr angelaufen werden können, müssten diese ausgebaggert werden, fordert Horst Müller vom Hotel-und Gaststättenverband Bodenseekreis.

"Es laufen Verhandlungen mit dem Regierungspräsidium, dass man die Häfen etwas zugänglicher machen kann."

Schiffsunternehmer fordert zu Umdenken auf

Zudem werde der Winkel der Einstiegsrampen auf die Schiffe immer steiler, sagt Schiffsunternehmer Harald Lang von der Höri (Kreis Konstanz). Das sei aber keine so große Beeinträchtigung, dass sie Touristen abschrecke. Lang fordert trotzdem zu einem Umdenken auf.

"Wir müssen lernen, damit umzugehen. Man muss sich Gedanken machen, wie man in Zukunft Tourismus am Bodensee gestaltet mit Niedrigwasser. Und keine Panik verbreiten."

Die Tourismusverbände weißen darauf hin, dass der Bodensee von den meisten Stränden aus nach wie vor gut erreichbar sei. Bis auf wenige Einschränkungen laufe der Betrieb am und auf dem Bodensee derzeit gut, sagt auch Gastronom Horst Müller.