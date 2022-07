Bregenzer Festspiele starten mit "Madame Butterfly" auf der Seebühne

Am Bodensee haben die 76. Bregenzer Festspiele begonnen. Allein zur Puccini-Oper "Madame Butterfly" auf der Seebühne werden fast 190.000 Menschen erwartet. Die Festspiele enden am 21. August.

Zur offiziellen Eröffnung durch den österreichischen Bundespräsidenten Alexander van der Bellen waren am Mittwochvormittag nur geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zugelassen. Die Veranstaltung wurde aber auf den Vorplatz des Festspielhauses übertragen.

Erste Premiere des größten Kulturereignisses am Bodensee ist am Mittwochabend die Puccini-Oper "Madame Butterfly" auf der Seebühne. Das Bühnenbild erinnert an ein überdimensionales Blatt Papier, das leicht zerknüllt aus dem Wasser in den Himmel ragt. 26 Aufführungen wird es geben. Für die meisten Abende sind nur noch Restkarten verfügbar.

220.000 Zuschauer in dieser Saison erwartet

Neben "Madame Butterfly" stehen die selten gespielte Oper "Sibirien" von Umberto Giordano und zahlreiche andere Produktionen sowie Konzerte im Festspielhaus, im Vorarlberger Landestheater und im Kunsthaus Bregenz auf dem Programm. Dazu erwarten die Festspiele in den kommenden fünfeinhalb Wochen insgesamt rund 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Worum geht es in "Madame Butterfly"? Die japanische Geisha Cio-Cio-San, genannt Butterfly, schwelgt im Glück, als sie der amerikanische Marineleutnant Pinkerton zur Frau nimmt. Die Liebe der beiden findet ihren musikalischen Höhepunkt in einem fulminanten Duett, aber schon kurz darauf bringt ein Kriegsschiff den Soldaten zurück in seine Heimat. Welten und Werte prallen aufeinander, denn während sich Pinkerton frei fühlt und eine Amerikanerin heiratet, wartet Butterfly voller Liebe und Sehnsucht drei Jahre lang auf die Rückkehr ihres Mannes - zusammen mit dem gemeinsamen Kind. In ihrer berühmten Arie "Un bel dì vedremo" malt sie sich in schillernden Farben den Tag aus, an dem der Geliebte wieder vor ihr steht. Doch dann taucht Pinkerton an der Seite seiner amerikanischen Frau auf, und Cio-Cio-San fällt eine unumstößliche Entscheidung. (Quelle: Bregenzer Festspiele)

Die Bregenzer Festspiele finden seit 1946 jeden Sommer statt, lediglich im Corona-Jahr 2020 waren sie abgesagt.