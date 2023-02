Bodensee Airport von Flugausfällen betroffen

Bei der Fluggesellschaft Lufthansa sind am Mittwoch zahlreiche Flugverbindungen ausgefallen. Von den Ausfällen war unter anderem der Bodensee Airport in Friedrichshafen betroffen.

Wegen IT-Problemen der Fluggesellschaft Lufthansa fielen am Mittwoch zahlreiche Flüge aus. Betroffen war auch der Bodensee Airport in Friedrichshafen. Bereits am Vormittag war jeweils ein Flug von und nach Frankfurt ausgefallen. Am frühen Nachmittag meldete der Bodensee Airport, dass ein weiterer Lufthansa-Flug nach Frankfurt gestrichen worden sei.

IT-Probleme ursächlich für Flugausfälle

Bei Arbeiten an einer Bahntrasse in Frankfurt sollen Glasfaserkabel beschädigt worden sein. Dies habe zu einem Ausfall der IT-Systeme geführt, erklärte Lufthansa. Von und nach Friedrichshafen fliegt die Fluggesellschaft seit dem Nachmittag wieder nach Flugplan, sagte ein Flughafensprecher am Bodensee.

Am Freitag könnte es allerdings erneut zu Flugausfälle kommen. Denn die Gewerkschaft ver.di hat unter anderem am Flughafen Frankfurt zu Streiks aufgerufen. Auch die Flugverbindungen an den Bodensee könnten davon betroffen sein, befürchtet ein Flughafensprecher in Friedrichshafen.