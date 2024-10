Am Sonntag geht in Konstanz die Große Landesausstellung "Welterbe des Mittelalters" zu Ende. Die Macher sind zufrieden. Es kamen insgesamt 120.000 Besucherinnen und Besucher.

Nur noch bis Sonntag ist die Ausstellung über die Geschichte der Bodensee-Klosterinsel Reichenau im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz zu sehen. Die Große Landesausstellung hat ein großes Echo hervorgerufen. Insgesamt wurden laut Badischem Landesmuseum 120.000 Besucher gezählt. Auch die dazugehörige App und ein Podcast wurden tausendfach abgerufen.

Trotz Kritik: Ausstellung zieht zehntausende Besucher an

Die Macher der Ausstellung sind zufrieden. Auch wenn es im Vorfeld Kritik an der Zweiteilung der Ausstellung gegeben hatte: Einerseits die kostbaren Ausstellungsobjekte - wie mittelalterliche Prachthandschriften im Archäologischen Landesmuseum in Konstanz - und andererseits die Originalschauplätze auf der Klosterinsel Reichenau. Das Konzept sei aufgegangen, heißt es nun. So besuchten die Ausstellung in Konstanz rund 60.000 Interessierte - 60.000 weitere wurden auch auf der Insel Reichenau in der Münsterschatzkammer, im Museum Reichenau und in der Kirche St. Georg gezählt. Die Anzahl der Führungen auf der Reichenau habe sich bis Mitte Oktober im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt.

Wir waren überwältigt von der großen Nachfrage unserer Inselgäste, die möglichst viel erleben und alle Sehenswürdigkeiten besuchen wollten.

Langfristige Effekte

Auch nach der Großen Landesausstellung gibt es Bleibendes auf der Insel Reichenau. So wurden die Klostergärten neu angelegt und die Schatzkammer im Münster modernisiert. Das Museum Reichenau erhielt in Zusammenarbeit mit dem Badischen Landesmuseum eine grundlegend neue Gestaltung. Und das für die Ausstellung in Konstanz extra angefertigte Chorgestühl wird auch ins Museum Reichenau überführt.

Außerdem sollen App und Podcast künftig das Erbe der Insel lebendig halten. Die Reichenau-App sei während der Ausstellungslaufzeit bereits 25.000 Mal heruntergeladen worden. Auch der Podcast "Mönchsgeflüster" bleibe mit seinen 36 Folgen verfügbar. Weltweit sei er schon 202.000 Mal abgerufen worden.

Dieses Jubiläum hat nicht nur die tiefe Kultur und Geschichte der Insel gewürdigt, sondern auch ihre Bedeutung als spiritueller und kultureller Ankerpunkt in Europa hervorgehoben.

Zusätzlich zeigt das Archäologische Landesmuseum auch die thematisch passende Familienausstellung "Mönche, Mission, Abenteuer".

Im Rahmen der Großen Landesausstellung sind im Archäologischen Landesmuseum Konstanz rund 250 Exponate ausgestellt. Sie zeigen, wie das Kloster Reichenau nach seiner Gründung im Jahr 724 in einer einzigartigen Verbindung von Religion, Wissenschaft, Kunst und Machtpolitik im Frühmittelalter zu europäischer Bedeutung aufstieg. Die Ausstellung zeigt neben den Prachthandschriften beispielsweise Glasmalereien, Goldschmiedekunst und Elfenbeinschnitzereien - aber auch Zeugnisse für das mittelalterliche Alltagsleben. Zugleich ist die Insel selbst Teil der Ausstellung und des damit verbundenen Jubiläumsjahrs.