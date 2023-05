per Mail teilen

Wer beim Schwarzfahren erwischt wird, der muss 60 Euro Strafe zahlen. Aber was, wenn man die 60 Euro nicht hat? Obdachlosen geht das immer wieder so - mittellose Menschen, die auf der Straße leben - und eben auch mal von A nach B müssen. Sie können die Strafe nicht zahlen, die hunderte Euro Strafverfahren noch weniger... und können dann sogar im Gefängnis landen. Die Forderungen, hier das Gesetz zu ändern, damit arme Menschen nicht in den Knast kommen, werden immer lauter.