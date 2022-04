Verkürzung der Corona-Isolation in BW: Die wichtigsten Fragen und Antworten

per Mail teilen

Lange Zeit mussten die Menschen in BW bei einer Corona-Infektion für zehn Tage in Isolation. Das soll sich nun ändern. Darauf müssen Betroffene künftig achten.

Das Land Baden-Württemberg will die Isolations-Dauer nach einer Corona-Infektion auf fünf Tage verkürzen. Bisher konnten Infizierte sich frühestens nach sieben Tagen freitesten. Auf was müssen Betroffene jetzt achten? Alle wichtigen Fragen und Antworten auf einen Blick.

Die Dauer der Isolation in Baden-Württemberg soll sich ändern. Künftig müssen Corona-Infizierte nur noch fünf Tage in Isolation - sofern sie zwei Tage lang keine Symptome haben. Darauf haben sich das Sozialministerium und die Fraktionschefs von Grünen und CDU verständigt. Bislang galt für Infizierte eine Isolation von zehn Tagen. Freitesten konnten sich Infizierte bisher frühestens nach sieben Tagen.

Die Regelung soll ab Anfang Mai gelten. Das Land will sie nach SWR-Informationen mit in die nächste Corona-Verordnung aufnehmen. Details soll es in der ersten Mai-Woche geben, wenn die Verordnung final abgestimmt ist.

Infizierte können die Isolation nach fünf Tagen beenden, sofern sie zwei Tage lang keine Symptome haben. Ein negativer Test ist nicht mehr nötig, um die Isolation zu beenden. Haben Betroffene aber weiterhin Krankheitssymptome, müssen sie laut SWR-Informationen weiter zu Hause bleiben.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) empfiehlt Infizierten trotzdem dringend, sich am Ende der Isolationszeit zu testen. Nach fünf Tagen seien viele Menschen noch positiv und könnten auch andere anstecken, sagte er der ARD.

Die Regelung gilt für alle, die sich nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Ausnahmen gibt es allerdings für Personal in Kliniken oder Pflegeheimen. Wie diese aussehen sollen, ist bislang noch nicht bekannt.

Der Grund für die Verkürzung der Isolation: Mildere Krankheitsverläufe durch Omikron und eine zunehmende Immunität der Bevölkerung.

Die Quarantäne für enge Kontaktpersonen soll laut SWR-Informationen vollständig entfallen.

Die Isolationszeit soll auch auf bundesweiter Ebene auf fünf Tage verkürzt werden. Das hat das Landesgesundheitsministerium in Sachsen-Anhalt in einer Mitteilung bekannt gegeben. Das Robert Koch-Institut (RKI) wolle demnach Anfang Mai die Verkürzung der Isolationsdauer auf fünf Tage empfehlen. Das sollen die Ressortchefs von Bund und Ländern in einer Videoschalte angekündigt haben. Eine Quarantäne für Kontaktpersonen von Infizierten soll es bundesweit auch nicht mehr geben. Sie soll nur noch dringend empfohlen werden.

Die FDP-Fraktion im Landtag findet, dass die Entscheidung "längst überfällig" gewesen sei. Sie fordert sogar eine vollständige Aufhebung der Isolation. "Es ist den Menschen doch zuzutrauen, dass sie mittlerweile selbst entscheiden können, ob sie noch zu Hause bleiben oder nicht», sagte FDP-Gesundheitsexperte Jochen Haußmann.