In einer von der CDU-Fraktion beantragten aktuellen Debatte beschätigt sich der Landtag am Mittwoch mit drohenden Versorgungsengpässen in den Kliniken.

Seit Monaten warnt die baden-württembergische Krankenhaus-Gesellschaft vor einem finanziellen Kollaps. In diesem Jahr befürchten 85 Prozent der Kliniken hohe Defizite. Drei Kliniken in Baden-Württemberg befinden sich derzeit im Insolvenzverfahren, zwei in Heidelberg, eine in Wertheim im Main-Tauber-Kreis. Wie die Krankenhausgesellschaft fordert auch CDU-Fraktionschef Hagel mehr finanzielle Unterstützung des Bundes. Die Gesundheitsversorgung stehe vor einer Zerreißprobe, sagte er dem SWR, die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach sei handwerklich missraten.