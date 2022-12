Die Kinderkliniken in Baden-Württemberg sind am Anschlag. Es fehlen Ärzte und Pflegende, Kinder könnten nicht richtig versorgt werden. Was tut jetzt die Politik?

Sendung am Do. , 22.12.2022 21:50 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW