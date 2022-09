Entlastungspaket: Reaktionen aus BW fallen gemischt aus

Während SPD-Landeschef Stoch das Paket lobt, geht es BW-Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) nicht weit genug. Wirtschaftsministerin Nicole-Hoffmeister-Kraut (CDU) fordert Tempo.

Die Ampelkoalition in Berlin will Bevölkerung und Unternehmen angesichts der hohen Energiepreise um weitere 65 Milliarden Euro entlasten. Das wurde am Sonntagvormittag bekannt gegeben. Aus Baden-Württemberg werden die vorgestellten Maßnahmen überwiegend begrüßt.

Geplant hat die Bundesregierung unter anderem Einmalzahlungen an Rentnerinnen, Rentner und Studierende, eine Kindergelderhöhung sowie eine Entlastung mittlerer Einkommen. Zudem verständigte sich die Koalition darauf, das zum 1. Januar geplante Bürgergeld, das Hartz IV ablösen soll, auf rund 500 Euro zu erhöhen. Ferner soll es eine Wohngeldreform geben.

Wirtschaftsministerin fordert Konkretisierung

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) lobte die Maßnahmen: Dafür sei es höchste Zeit, denn "der Druck durch die Preissteigerungen spitzt sich zu", so die Ministerin. Sie mahnte aber an, die teils "noch sehr vage formulierten Maßnahmen" schnellstmöglich zu konkretisieren - speziell im Sinne des Mittelstandes.

Dörflinger: "Schlag ins Gesicht"

Deutlich harscher fiel die Reaktion von Thomas Dörflinger (CDU) aus, dem verkehrspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion: „Die Ampelregierung aus SPD, Grüne und FDP hat dem ländlichen Raum wieder einmal die kalte Schulter gezeigt", ließ sich der CDU-Fraktionsvize in einer Pressemitteilung zitieren. "Für viele Pendlerinnen und Pendler, die auf das Auto angewiesen sind und den ÖPNV wegen einem unzureichenden Angebot gar nicht nutzen können, ist das Entlastungspaket ein Schlag ins Gesicht", so Dörflinger. Sie hätten nach Auslaufen des Tankrabatts eine Nachfolgelösung erwartet.

Bayaz: "Hätte mir tragfähige Lösung für Gaspreise gewünscht"

BW-Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) geht das Maßnahmenpaket nicht weit genug. Er kritisierte bei Twitter den fehlenden Fokus auf diejenigen, "denen es an die Substanz geht." Demnach hätte er sich "eine tragfähige Lösung für explodierende Gaspreise" gewünscht.

Das #Entlastungspaket ist kräftig und enthält einige gute Maßnahmen. Allerdings fehlt dem Paket der Fokus auf diejenigen, denen es an die Substanz geht. Ich hätte mir eine tragfähige Lösung für explodierende #Gaspreise gewünscht. Es wäre dramatisch, wenn hier später Mittel fehlen

SPD-Landeschef Andreas Stoch lobte das Entlastungspaket und dankte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dafür. Er bezeichnete es auf Twitter als richtiges Signal, "dass diejenigen unterstützt werden, die es aus eigener Kraft nicht schaffen."

So geht #Solidarität und #Zusammenhalt! Das ist das richtige Signal, dass diejenigen unterstützt werden, die es aus eigener Kraft nicht schaffen. Gerade #Rentner*innen und #Studierende, aber auch Arbeitnehmer*innen. Danke, Olaf Scholz @Bundeskanzler! #DeutschlandPacktDas! https://t.co/lwYxMKA4GI

Nahverkehrsticket könnte für Streit mit den Ländern sorgen

Außerdem ist die Bundesregierung bereit, den Ländern für ein bundesweites Nahverkehrsticket jährlich 1,5 Milliarden Euro zusätzlich zu zahlen, "wenn die Länder mindestens den gleichen Betrag zur Verfügung stellen", teilte die Ampel-Koalition mit. Ziel sei ein Ticket im Rahmen von etwa 49 bis 69 Euro pro Monat.

In diesem Punkt könnte es zum Streit mit den Ländern kommen. Denn sowohl Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann als auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne) hatten bereits in der vergangenen Woche signalisiert, dass sich das Land nicht an einem Nachfolger für das 9-Euro-Ticket beteiligen will. Sie sehen die Verantwortung dafür bei der Bundesregierung.

Auch am Sonntag beharrte Hermann auf seiner Position, zeigte sich jedoch gleichzeitig verhandlungsbereit gegenüber der Bundesregierung: "Ein bundesweit gültiges, einfaches und preiswertes Ticket ist gut, wenn zugleich die Basisfinanzierung des Öffentlichen Verkehrs, die Regionalisierungsmittel, erhöht werden", sagte der Minister der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Andernfalls würden wir Fahrgäste in einen ÖPNV locken, dessen Angebot wegen drastischer Kostensteigerungen abgebaut werden muss", so Hermann.

Verkehrsminister tagen am 19. September

Die Länder müssen der Finanzierung des neuen Nahverkehrstickets noch zustimmen. "Bund und Länder werden jetzt gemeinsam ein Konzept für ein bundesweites Ticket entwickeln, das ist der richtige Weg", sagte Hermann weiter. Über die Ausgestaltung und Kosten werde man verhandeln. Eine Entscheidung könnte bei der Sonderkonferenz der Verkehrsminister am 19. September fallen.