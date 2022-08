Busse und Bahnen waren in den vergangenen drei Monaten, dank 9-Euro-Ticket, für viele Menschen um einiges attraktiver. Jetzt geht es allerdings zurück zum alten Flickenteppich.

Wer in Baden-Württemberg mit dem Nahverkehr, Bus, Stadtbahn und den Regionalbahnen unterwegs ist, muss sich mit 21 verschiedenen Verkehrsverbünden auseinandersetzen. In jedem dieser Verbünde gelten andere Preise für Fahrkarten. Das 9-Euro-Ticket, das in den vergangenen drei Monaten zur Verfügung stand, hatte für viele Nutzende den großen Vorteil, dass es neben dem günstigen Preis unkompliziert nutzbar war.

Der SWR hat dazu zum Beispiel in Karlsruhe mit Bahnreisenden gesprochen.

Andere Stadt - anderes Ticket

In Stuttgart kostet ein Einzelfahrschein für eine befahrene Zone 2,80 Euro, für zwei Zonen 3,40 Euro. In Mannheim kostet eine Fahrt durch die ganze Stadt 2,80 Euro. In Freiburg kostet die Fahrt mit dem ÖPNV in der Stadt innerhalb einer Stunde 2,50 Euro. Wer zwei Stunden fahren möchte, zahlt sogar 4,20 Euro. Wenn man sich die Ticketgestaltung von nur drei baden-württembergischen Großstädten nacheinander anschaut, sieht man schnell, dass in jeder Stadt andere Faktoren eine Rolle spielen. Also Zonen, Strecke oder Zeit.

Während aktuell noch über eine mögliche Nachfolge zum einfachen 9-Euro-Ticket, das gleichermaßen in allen Tarifzonen galt, gestritten wird, müssen sich potentielle Fahrgäste also zunächst wieder auf eine unübersichtliche Tarif-Landschaft einstellen. Denn ab September ist alles wieder so, wie es vorher war. Künftig werden Tickets für Bus und Bahn teilweise sogar teurer als vor der Vergünstigungsaktion.

Hier werden die ÖPNV-Fahrten teurer Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) - Preiserhöhung im Januar Zum 1. Januar 2023 sollen die Ticketpreise im VVS um 4,9 Prozent erhöht werden. Die Tarifanpassung bleibe deutlich unter der aktuellen Inflationsrate, betonte das Unternehmen. Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) - Ticketpreise im August erhöht Der KVV preschte Anfang August schon vor. Er erhöhte die Ticketpreise um maximal 2,34 Prozent, teilte ein Sprecher mit und verwies darauf, dass die Entscheidung bereits Anfang des Jahres gefallen war. Darüber hinaus sei keine Erhöhung geplant. Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau (naldo) - Preiserhöhung im Oktober Im Oktober dreht der Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau an der Preisschraube. Von da an werden die Tickets im naldo im Schnitt um 6,3 Prozent erhöht. Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING) - Noch keine Entscheidung Im Donau-Iller-Nahverkehrsverbund sei aktuell keine Anpassung geplant, teilte der Geschäftsführer der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH (DING) mit. Er betonte aber, dass man auf die Kostenentwicklung schaue. Im vierten Quartal werde über höhere Ticketpreise im DING entschieden. Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) - Entscheidung im September Beim VRN ist auch eine Tariferhöhung im Gespräch. "Geplant ist aber noch nichts", betonte ein Sprecher des Verbundes von rund 60 Mobilitätsunternehmen. Die endgültige Entscheidung darüber soll die Versammlung der VRN-Verbundunternehmen im September fällen. Zuletzt hatte der VRN seine Preise gleichmäßig über das ganze Sortiment um drei Prozent erhöht. Bei den weiteren 16 Verkehrsverbünden in Baden-Württemberg sind aktuell noch keine Tarifveränderungen bekannt.

Vergleichbare Fahrkarte zum 9-Euro-Ticket?

In Baden-Württemberg kann man zum sogenannten BW-Tarif Fahrkarten und Zeitkarten erwerben, die es einfach ermöglichen sollen in verschiedenen Verkehrsverbünden unterwegs zu sein. Allerdings muss man sich beim Buchen dieser Fahrkarten vorab auf eine Strecke innerhalb der 21 Verkehrsverbünde festlegen. Somit richtet sich dieser Tarif eher an Pendelnde als an Spontanreisende. Zudem kostet so ein Ticket laut Betreiberwebseite monatlich bis zu 260 Euro - kein Vergleich also zum Preis des 9-Euro-Tickets.

Mehrere Verkehrsverbünde in BW wollen die Preise anheben

Vor allem in den Ballungsräumen, wie im Großraum Stuttgart, wird es teurer. Als Gründe werden bei den Verkehrsverbünden für die Preisanhebungen unter anderem steigende Personalkosten sowie erhöhte Kosten für Diesel und Strom genannt. Die Nahverkehrsunternehmen haben durch das verbilligte 9-Euro-Ticket, das Ende August ausläuft, weniger Einnahmen.

Aus eigener Kraft könnten beispielsweise der Verkehrsverbund Stuttgart und damit auch seine kommunalen Träger auf keinen Fall ein weiteres vergünstigtes Angebot in der Art des 9-Euro-Tickets finanzieren, heißt es von Seiten der Verkehrsverbünde.

Verkehrsunternehmen fordert Landes- und Bundesticket

In der Diskussion um eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket hat der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes OstalbMobil in Aalen, Paul-Gerhard Maier, zwei Tarife vorgeschlagen: ein bundesweites Ticket und ein Landesticket.

Maier sagte dazu dem SWR, dass für deren Finanzierung auch Bund, Land und gegebenenfalls Kommunen einspringen müssten: "Es ist die Frage, wer dieses Ticket nachher bezahlen soll. Denn mit 9 Euro, 29 Euro, 49 oder 69 Euro - die Preise, die so im Gespräch sind - sind natürlich die Kosten nie gedeckt."

Politik ist gefragt

Es gibt auch auf deutschlandweiter Ebene Ideen den Tarifflickenteppich mit neuen Tickets zu vereinfachen. Von 9 bis 69 Euro sind inzwischen zahlreiche Vorschläge gemacht worden. Die SPD im Bundestag etwa hat ein bundesweites 49-Euro-Ticket ins Spiel gebracht, die Grünen wollen das um ein regionales Monatsticket für 29 Euro ergänzen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) wiederum hatte sich für ein 69-Euro-Ticket ausgesprochen. Bei der Finanzierungsfrage ist aus Sicht der Länder klar: Einfach ein weiteres billiges ÖPNV-Ticket darf es nicht geben. Das hatte zuletzt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verlauten lassen.

Kretschmann hat bei der Diskussion um eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket ein Mitspracherecht der Länder verlangt. Vorschläge müssten sauber und nachhaltig durchfinanziert sein.

Problemkinder: Angebot und Infrastruktur

Auch das Grundangebot im Nahverkehr muss laut Experten verbessert werden: mehr Infrastruktur, mehr Personal, mehr Fahrzeuge. Die Verkehrsministerinnen und -minister in den Bundesländern fordern deshalb, dass die Bundesregierung die sogenannten Regionalisierungsmittel deutlich aufstockt, mit der der Bund den ÖPNV in den Ländern und Kommunen mitfinanziert. Zusätzlich zu der bislang schon geforderten Erhöhung um 1,5 Milliarden Euro pro Jahr wollen die Länder mit Verweis auf die hohen Energiepreise für die Jahre 2022 und 2023 jeweils weitere 1,65 Milliarden Euro, berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag. Andernfalls müssten die Unternehmen die Preise im ÖPNV bald erhöhen - anstatt eines günstigeren Angebots für Busse und Bahnen würden die Fahrten teurer.

Die Bundesregierung trifft sich momentan für zwei Tage im Schloss Meseberg in Brandenburg. Hier sollen verschiedene Themen beraten werden. Unter anderem soll laut SWR-Informationen auch über einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket gesprochen werden.