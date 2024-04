Die Kasachin Jelena Rybakinna hat das Tennis Grand Prix Turnier in Stuttgart gewonnen. Sie setzte sich gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine klar in zwei Sätzen durch. Eine Deutsche war beim Endspiel in Stuttgart auch beteiligt und das für sie zum ersten Mal. Andrea Petkovic war dieses Jahr als Hallensprecherin dabei. Wir haben die ehemalige Nummer 9 der Tennis-Weltrangliste begleitet.