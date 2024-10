Landwirte protestieren mit Treckern in Straßburg

Im Elsass protestieren wieder Landwirte - wegen ausstehender Subventionen und wegen der Lkw-Maut, die im Elsass künftig so wie in Deutschland fällig wird.

In verschiedenen Teilen Frankreichs flammen wieder Proteste von Landwirten auf - knapp ein Jahr nach den Demonstrationen wegen zu hoher Auflagen und Kosten. Auch elsässische Landwirte gingen in dieser Woche auf die Straße: wegen ausstehender Subventionszahlungen und wegen der am Montag beschlossenen Lkw-Maut, die Lastwagenfahrer im Elsass künftig so wie in Deutschland bezahlen müssen. Bisher nutzen viele das Elsass als Ausweichstrecke, um auf deutscher Seite keine Maut zahlen zu müssen.