Sonntag, 5. Juni 2022

17:02 Uhr

In der Debatte über Corona-Maßnahmen für den Herbst sind Grüne und FDP uneins: Grünen-Chef Omid Nouripour forderte eine rasche Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um für die kältere Jahreszeit vorbereitet zu sein - dafür hatte sich am Samstag auch Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) ausgesprochen. Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki erinnerte daraufhin daran, dass es einen gesetzlichen Auftrag gebe, Corona-Maßnahmen zunächst fachgerecht zu beurteilen. Er empfehle den Grünen, "zu einer faktenbasierten Politik zurückzukehren, statt weiter eine angstbasierte Politik zu betreiben", so Kubicki. Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen erklärte dazu: "Wenn etwas unwürdig ist, dann ist es die abwartende Haltung von Herrn Kubicki." Das Prinzip Hoffnung sei in einer Pandemie verantwortungslos. Es gelte, jetzt vorzubeugen, damit im Herbst und Winter nicht wieder alles heruntergefahren und geschlossen werden müsse.

Peking kündigt vorsichtige Lockerungen des Lockdowns an

12:56 Uhr

In Chinas Hauptstadt Peking sollen in der kommenden Woche einige Corona-Einschränkungen wieder gelockert werden. Ab Montag könnten die Menschen wieder zur Arbeit gehen und Restaurants Gäste empfangen, wenn diese in den drei Tagen zuvor negativ getestet wurden, erklärten die Behörden am Sonntag. Am Montag darauf sollen demnach auch die Schulen wieder öffnen.

Festival "Southside" zurück aus Corona-Pause

12:28 Uhr

Nach zwei Jahren Zwangspause kehrt das Musikfestival "Southside" zurück nach Oberschwaben. Die Karten für die Veranstaltung vom 17. bis 19. Juni in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen) seien schon seit einigen Wochen ausverkauft, sagte ein Sprecher des Veranstalters FKP Scorpio. "Die meisten haben ihr Ticket aus den vergangenen Jahren einfach behalten." Im Jahr 2019 hatten noch rund 60.000 Menschen das Festival besucht, in den beiden Jahren danach fiel das "Southside" zweimal der Corona-Pandemie zum Opfer.

Zu wenige Therapieplätze für psychisch erkrankte Jugendliche

12:22 Uhr

Nach über zwei Jahren Corona brauchen noch immer weit mehr Kinder und Jugendliche psychologische Hilfe als es Behandlungsplätze gibt. Der Missstand mag erkannt sein, behoben ist er nicht.

Nouripour mahnt Änderung des Infektionsschutzgesetzes an

2:52 Uhr

Grünen-Chef Omid Nouripour hat eine rasche Änderung des Infektionsschutzgesetzes zur Bekämpfung von Corona gefordert. "Wir brauchen eine Einigung, so schnell es geht. Je früher wir auf den Herbst vorbereitet sind, desto besser ist es. Länder und Kommunen brauchen einen Vorlauf", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Es gehe darum, die Fehler der vergangenen beiden Jahre nicht zu wiederholen.

0:09 Uhr

Der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) arbeitet offenbar an einem Buch über seine Erfahrungen in der Corona-Pandemie. "Die Frage, was die Pandemie mit dem Land gemacht hat und was das für die 20er Jahre bedeutet, beschäftigt mich seit zwei Jahren", sagte Spahn (42) der "Bild am Sonntag". "Ich werde mich in einem Buch mit dieser Frage auseinandersetzen." Der Titel des geplanten Buches lautet dem Bericht zufolge: "Wir werden einander viel verzeihen müssen: Wie die Pandemie uns verändert hat - und was sie uns für die Zukunft lehrt. Der Erscheinungstermin im Heyne Verlag sei für den 28. September geplant.

Sonntag, 5. Juni 2022