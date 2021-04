Sonntag, 18. April 2021

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Präsenzunterricht ab morgen nicht an allen Schulen

21:43 Uhr

In vielen Teilen Baden-Württembergs fallen die für morgen geplanten Schulöffnungen für alle Kinder und Jugendlichen der Corona-Notbremse zum Opfer. Allein 11 von 44 Stadt- und Landkreisen werden die Schulen größtenteils geschlossen lassen, weil sie entweder schon drei Tage über der Inzidenz von 200 lagen oder kurz davor stehen.

Spendenaktion für Corona-Impfung in ärmeren Ländern

19:50 Uhr

Wer einen Corona-Impftermin bei seinem Hausarzt bekommt, der kann sich freuen - und wenn er möchte, auch gleich noch eine Spende abliefern: für Menschen in Ländern ohne ausreichende Versorgung von Corona-Patienten. Um auf die ungleiche Verteilung von Impfstoff aufmerksam zu machen, haben Ärzte im Raum Ravensburg eine Spendenaktion gestartet.

19:05 Uhr

Mehr als 9.000 Menschen sind seit Beginn der Corona-Pandemie in Baden-Württemberg im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Mit zahlreichen Veranstaltungen wurde heute im Rahmen eines bundesweiten Gedenkens auch im Land an die Toten erinnert.

18:04 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner ist in Baden-Württemberg erneut leicht gestiegen. Nach Daten des Landesgesundheitsamts (Stand: 16 Uhr) beträgt der Wert aktuell 173,4 (Vortag: 170.5). Im Vergleich zur Vorwoche (139,5) ist die Inzidenz jedoch deutlich gestiegen. 39 der 44 Stadt- und Landkreise weisen eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 auf, 13 davon einen Wert über 200. Den Behörden wurden aktuell insgesamt 1.411 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (gesamt: 407.652). 12 weitere Menschen sind in Baden-Württemberg in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (gesamt: 9.063). 546 mit Covid-19 infizierte Personen werden aktuell auf Intensivstationen behandelt - 67 mehr als vor einer Woche. Davon werden 282 (51,7 Prozent) invasiv beatmet. Der Stadtkreis Heilbronn hat mit 286,7 den höchsten Inzidenzwert.

Kassenärzte rechnen im Mai mit Aufhebung der Impfpriorisierung

17:15 Uhr

Die deutschen Kassenärzte erwarten, dass im Mai die bisherigen Impfpriorisierungen aufgehoben werden können. Wenn die Lieferungen wie zugesagt zunähmen, erhielten die Praxen im Mai deutlich mehr als jene 2,25 Millionen Dosen, die jede Woche an die Impfzentren gingen, sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Im Mai sind neben den Hausärzten sukzessive auch die Fachärzte mit an Bord, und wir werden immer mehr gesunde Menschen und andere Personen außerhalb der derzeit berechtigten Gruppen impfen". Er rechne damit, dass im Mai auch die Priorisierungsvorschriften sukzessive fielen und von dann an jeder Erwachsene eine Impfung erhalten könne.

16:52 Uhr

Die Schulen im Landkreis Ludwigsburg können selbst entscheiden, ob sie ab morgen Wechselunterricht anbieten oder nicht. Das Staatliche Schulamt des Landkreises hat den Schulleitungen heute die Entscheidung nun doch selbst überlassen, ob sie öffnen oder im Fernunterricht weitermachen wollen. Das bestätigte das Regierungspräsidium Stuttgart. Damit solle für mehr Planungssicherheit und Kontinuität gesorgt werden. Offenbar wird es im Landkreis an den Schulen unterschiedlich gehandhabt. Die Schulleitungen informierten am Nachmittag Eltern und Kinder per E-Mail. Der Landkreis Ludwigsburg überstieg an zwei Tagen in Folge die Inzidenz von 200.

CDU-Landtagsfraktionschef fordert jährliches Opfer-Gedenken

16:32 Uhr

Wolfgang Reinhart, der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion in Stuttgart, fordert anlässlich des heutigen nationalen Gedenktags einen jährlichen Gedenktag für die Opfer der Pandemie. "Wir alle wünschen uns, dass wir bald wieder zurück zur Normalität finden, wenn das Virus in hoffentlich nicht mehr ferner Zeit bezwungen ist", sagte er laut Mitteilung. Doch dabei dürfe die Menschheitsgemeinschaft all diejenigen nicht vergessen, "die wir an diese globale Katastrophe verloren haben und noch verlieren werden". Nach der Solidarität in der Gefahr müsse es auch eine Solidarität in der Trauer und im Gedenken geben, so Reinhart.

Störungsfreie Demo gegen Corona-Einschränkungen

16:02 Uhr

Rund 200 Personen haben gestern in der Innenstadt von Schramberg (Kreis Rottweil) an einem Demonstrationszug gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie teilgenommen. Gegenaktivisten aus dem laut Polizeimitteilung linken Spektrum blockierten den Zug kurzzeitig. Insgesamt verlief die Demo störungsfrei. 27 Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz waren im Einsatz.

Wegen Corona: Aufzucht von Waldrappen doch nicht am Bodensee

14:10 Uhr

Die Aufzucht der seltenen Waldrapp-Küken soll nicht wie angekündigt am Bodensee stattfinden, sondern in Österreich. Eigentlich sollten Anfang Mai 33 Waldrapp-Küken aus einem Wiener Zoo in ein Trainingslager auf einem Flugplatz der Gemeinde Hilzingen (Kreis Konstanz) umziehen. Dort sollten sie auf die Auswilderung vorbereitet werden. Wegen der bestehenden Reisebeschränkungen und Corona-Vorgaben habe man sich nun aber dagegen entschieden, so das Waldrapp-Team.

Mannheim: Mehrere Corona-Partys von Polizei aufgelöst

13:38 Uhr

Am Wochenende haben Polizeibeamte fünf Corona-Partys in der Rhein-Neckar-Region aufgelöst. Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt hatten 15 junge Leute in einer Wohnung lautstark gefeiert. Weitere 26 feiernde Personen, darunter 15 Kinder, trafen Beamte in einer Wohnung im Stadtteil Jungbusch an. In Heidelberg wurden in zwei Wohnungen Corona-Partys beendet. In einer Wanderhütte im Waldgebiet von Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) feierte am Freitagabend eine größere Anzahl von Jugendlichen eine laute Party. Als die Polizei kam, flüchtete ein Großteil der Jugendlichen in den Wald. Einige wurden erwischt und angezeigt.

13:20 Uhr

Auch in Baden-Württemberg finden heute an vielen Orten Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie statt. In Heilbronn wurde gestern ein ökumenischer Gottesdienst aufgezeichnet. Er ist seit heute Vormittag auf Youtube zu finden. In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wurden zu Beginn der zentralen Gedenkveranstaltung in Berlin um 13 Uhr alle Kirchenglocken für fünf Minuten geläutet. Am Nachmittag läuten etwa in Ulm oder in Baden-Baden die Kirchenglocken. In Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) werden am Rathaus Kerzen aufgestellt. In Freiburg wollen Oberbürgermeister Martin Horn und Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften am Hauptfriedhof für alle Verstorbenen jeweils eine Blume niederlegen. Der bundesweite zentrale Gedenkakt in Berlin für die Corona-Toten geht auf Initiative von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zurück. In ganz Deutschland sind seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr nach Angaben des Robert Koch-Instituts fast 80.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. In Baden-Württemberg waren es bisher mehr als 9.000 Todesfälle.

Altmaier verteidigt Ausgangssperren - Tübinger Modell "gescheitert"

10:24 Uhr

Vor der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die konsequente Anwendung der geplanten Ausgangssperren angemahnt. "Die Ausgangssperre ist ein Signal für die Dramatik der Lage und dafür, dass wir es ernst meinen - gerade weil es sie bisher in Deutschland kaum gab", sagte Altmaier der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Es gehe nicht um den Spaziergänger mit Hund, sondern um die Einhaltung der Kontaktregeln. "Überall auf der Welt, wo eine Infektionswelle erfolgreich gebrochen wurde, hat man das mit dem Instrument eines harten Lockdowns geschafft", sagte er der Zeitung. "Auf der sicheren Seite sind wir, wenn wir insgesamt die Zahl der sozialen Kontakte reduzieren - und die entstehen, wenn alles geöffnet ist." Daran seien alle differenzierten Modelle wie in Tübingen oder Rostock gescheitert. Das Gesetz soll am Mittwoch im Bundestag und am Donnerstag im Bundesrat beschlossen werden - in Baden-Württemberg wird es schon ab Montag angewendet.

Beschäftigte in Impfzentren warten immer noch auf Geld

9:55 Uhr

Beschäftigte in einigen Impfzentren in Baden-Württemberg warten auch Monate nach der Eröffnung noch immer auf ihre Bezahlung. Laut einem Bericht der "Badischen Neuesten Nachrichten" (Samstag) stecken unklare Zuständigkeiten auch in der Zusammenarbeit mit einem Personaldienstleister dahinter. In Karlsruhe etwa hätten sich Stadt und Land gegenseitig die Verantwortung zugeschoben, heißt es in dem Bericht. Für die betroffenen medizinischen Fachangestellten gehe es jeweils um mehrere Tausend Euro. Laut Sozialministerium sind neben Karlsruhe Impfzentren in drei weiteren Stadt- und Landkreisen betroffen. "Das Problem ist uns bekannt, wir werden das pragmatisch lösen und die Kosten übernehmen", sagte Amtschef Uwe Lahl auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Wer für unser Land arbeitet, wird auch bezahlt." Man stehe mit den Betroffenen in Kontakt und werde schnellstmöglich dafür sorgen, dass sie ihr Geld erhielten. Die Impfzentren oder ihre Träger entschieden selbst, wie sie ihre medizinischen Fachangestellten beschäftigten, betonte das Ministerium. Manche hätten Personaldienstleister gewählt, andere stellten sie direkt an oder beschäftigten sie über Hilfsorganisationen.

9:12 Uhr

Die Landesregierung hat die ab Montag geltende Corona-Verordnung für Baden-Württemberg notverkündet. Sie setzt damit die Beschlüsse der "Bundes-Notbremse" um, die verschärfte Regelungen in Regionen mit hohen Inzidenzen vorschreibt. Dort müssen etwa Schulen und Bereiche in der Dienstleistung schließen. Einen Lichtblick gibt es jedoch für den Einzelhandel. Ein Überblick der Regeln:

9:16 Uhr

Bei den verbotenen Protesten gegen die Corona-Politik in Stuttgart hat die Polizei Hunderte Verstöße festgestellt. Mehr als 700 Menschen, die am Samstag durch die Stadt gezogen waren, seien festgehalten und identifiziert worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden sie angezeigt und erhielten Platzverweise. Zudem habe es mehr als 1.000 Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben. Zahlreiche "Querdenker" und weitere Gegner der Corona-Politik hatten sich gestern trotz Demo-Verbote in Stuttgart versammelt. In der Innenstadt skandierten sie Parolen, trugen Trommeln und Fahnen. Die Beamten stoppten den Angaben nach mehrere spontane, nicht genehmigte Aufzüge und Gruppenbildungen. Dabei seien zwei Polizisten verletzt worden. Insgesamt waren rund 1.000 Corona-Gegner und ungefähr 400 Gegendemonstranten in der Stadt.

6:53 Uhr

Gut ein Jahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie gedenkt Deutschland der Opfer. Bislang sind fast 80.000 Menschen verstorben. Zu einer zentralen Feier im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Staatsspitze und fünf Hinterbliebene eingeladen.

RKI-Zahlen: 19.185 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

6:51 Uhr

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben knapp 19.200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) gut 1.300 mehr als heute vor einer Woche. 67 weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist im Vergleich zu gestern leicht gestiegen, von 160 auf 162.

Abholung im Einzelhandel soll erlaubt bleiben

6:27 Uhr

Baden-Württemberg will trotz der Notbremse in Corona-Hotspots dem Einzelhandel noch Abholangebote nach dem Prinzip Click & Collect erlauben. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung des Landes hervor. Zwar sollen Einzelhandel, Ladengeschäfte und Märkte in Kreisen mit über 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche schließen - doch Abholangebote und Lieferdienste sollen davon ausgenommen sein.

Sonntag, 18. April 2021