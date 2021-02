Spahn stellt Wahlmöglichkeit bei Corona-Impfstoff in Aussicht

8:06 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass es in einigen Monaten bei der Corona-Impfung eine Wahlmöglichkeit beim Impfstoff geben wird. Das hat der CDU-Politiker bei einer Online-Diskussion angekündigt. Bei absoluter Impfstoff-Knappheit gehe das allerdings nicht, sagte Spahn. Die Bundesregierung rechnet damit, dass ab April wesentlich mehr Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Spahn ist sich sicher, dass sich dann auch die Impf-Debatte ändern werde. Es werde dann um die Frage gehen, ob sich überhaupt genug Menschen in Deutschland impfen lassen.

Große Koalition beschließt weitere Corona-Hilfen

7:40 Uhr

Die große Koalition hat sich auf weitere Corona-Hilfen geeinigt. Bezieher von Grundsicherung sollen künftig einen Zuschuss von 150 Euro bekommen. Wie Union und SPD nach Beratungen des Koalitionsausschusses mitteilten, wird es wie schon im vergangenen Jahr wieder einen Kinderbonus von 150 Euro für alle Empfänger von Kindergeld geben. In der Gastronomie gilt bis Ende nächsten Jahres der verringerte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent. Ursprünglich sollte diese Regel zum 30. Juni auslaufen. Für Unternehmen, die coronabedingte Verluste erlitten haben, gibt es steuerliche Erleichterungen.

7:09 Uhr

Die Einzelhändler in Baden-Württemberg dringen vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel zu den Corona-Maßnahmen auf ein Ende generell verordneter Ladenschließungen. "Der Handel braucht dringend eine Öffnungsperspektive. Ohne die geht es nicht", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Baden-Württemberg, Sabine Hagmann, der Deutschen Presse-Agentur. "Der aktuelle harte Lockdown darf nicht ohne eine klare Öffnungsperspektive für die Händler fortgesetzt werden." Ein Festhalten an den bisherigen "pauschalen und mit der Gießkanne erlassenen Maßnahmen" über den 14. Februar hinaus wäre nicht nachvollziehbar, sagte sie.



Weltweit mehr Geimpfte als Infiziert

6:49 Uhr

Mehr Menschen sind nun gegen Corona geimpft, als sich bisher mit dem Virus infiziert haben. Insgesamt wurden 104,9 Millionen Impfdosen verabreicht, wie aus den Daten der von der Universität Oxford gegründeten Organisation "Our World in Data" und der US-Gesundheitsbehörde CDC hervorgeht. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters gibt es derzeit weltweit rund 104,1 Millionen Infektionen. Allerdings haben viele der Geimpften bislang erst eine von zwei erforderlichen Dosen erhalten.

RKI: 14.211 Neuinfektionen in Deutschland

6:39 Uhr

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) weitere 14.211 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 786 neue Todesfälle verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Morgen hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 17.553 Neuinfektionen und 941 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Morgen bei 80,7.

Donnerstag, 4. Februar 2021

Das war der Mittwoch in Baden-Württemberg

Neue Teststrategie, Curevac-Kooperation und Regelungen für Erntehelfer

20:04 Uhr

Aktuelle Infektionszahlen, der Fortschritt bei den Impfungen im Land und eine neue Teststrategie für Schulen und Kitas: Der Corona-Ticker gibt einen Überblick:

Stadt Überlingen fordert Entschuldigung von Alice Weidel

19:59 Uhr

Die Stadt Überlingen (Bodenseekreis) fordert von Alice Weidel eine Entschuldigung. Die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag und Vorsitzende des AfD-Landesverbands Baden-Württemberg hatte Ende Januar in einer Rede in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) behauptet, Mitarbeiter des Überlinger Ordnungsamtes würden bewusst Corona-Verstöße provozieren, um dafür hohe Bußgelder zu kassieren.

19:04 Uhr

In Baden-Württemberg ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus heute (Stand: 16 Uhr) um 1.359 weitere Fälle (gesamt: 296.641) gestiegen. Vergangenen Mittwoch waren 1.854 gemeldet worden. Laut Landesgesundheitsamt sind heute weitere 46 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 erfasst worden (gesamt 7.256). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 66,9 - am Mittwoch vor einer Woche lag sie bei 78,9, gestern bei 70,2. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin im Stadtkreis Heilbronn, mit 155,6 allerdings erneut deutlich niedriger als gestern (173,8). Der Landkreis Emmendingen liegt mittlerweile sogar unter dem 25er-Inzidenzwert (22,8). Seit dem ersten Nachweis einer mutierten Virusvariante in Baden-Württemberg am 24. Dezember 2020 sind bis heute 537 Fälle aus 37 von 44 Stadt- und Landkreisen gemeldet worden. Im Vergleich zu gestern kamen damit noch einmal 143 Fälle hinzu.

Land übernimmt Kosten für Corona-Tests bei Grenzpendlern

18:45 Uhr

Wenn ein Nachbarland zum sogenannten Hochinzidenz- oder zum Virusvarianten-Gebiet erklärt wird, übernimmt das Land Baden-Württemberg bei Grenzpendlern die Kosten für Corona-Tests. Das hat die Landesregierung mitgeteilt. Derzeit wird aber kein Nachbarland Baden-Württembergs so eingestuft.

Friseure im Land leiden zunehmend unter Corona-Beschränkungen

18:40 Uhr

Das Friseur-Handwerk hat die andauernden Corona-Beschränkungen beklagt: Viele der fast 12.000 Betriebe in Baden-Württemberg stehen demnach vor dem Ruin. Und auch die fast 17.000 Beschäftigten der Branche haben finanzielle Einbußen.

Wie mRNA-Technik auch bei der Heilung von Krebs helfen könnte

18:05 Uhr

Durch die Corona-Pandemie haben die mRNA-Impfstoffe den Durchbruch geschafft. Doch ganz neu ist der Ansatz nicht. Die mRNA-Technik kommt eigentlich aus der Krebsforschung. Sie soll dabei helfen, die bösartigen Krebszellen zu erkennen und zu zerstören. Beim Kampf gegen Krebs ist die Herausforderung aber wesentlich größer als bei der Impfung gegen ein Virus.

Tübinger Vermieter können erneut Unterstützung beantragen

17:34 Uhr

Vermieter von geschlossenen Einzelhandelsflächen in Tübingen können ihren Mietern mit städtischer Unterstützung einen Teil der Miete erlassen. Für den neuen Unterstützungsfonds wegen der Corona-Pandemie stelle die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH (WIT) für die Monate Januar und Februar rund 160.000 Euro zur Verfügung, teilte Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) mit. "Der Einzelhandel hat es jetzt besonders schwer", sagte Palmer. Vermieter können die einmalige Förderung ab sofort beantragen. Voraussetzung sei, dass sie ihren Mietern für Januar und Februar nachweislich einen Mietnachlass gewähren, dass die Gewerbeeinheiten dem Einzelhandel zuzuordnen und von der behördlich angeordneten Schließung betroffen sind.

17:21 Uhr

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) drängt auf vorsichtige Öffnungsschritte bei Kitas. Für Kinderschutz und Kindeswohl sei es nötig, zumindest zu einem eingeschränkten Regelbetrieb zurückzukehren, sagte sie. Die Familien- und Jugendminister von Bund und Ländern seien sich bei ihren Beratungen am Montag einig darüber gewesen, dass es Öffnungsschritte geben müsse. Auf Nachfrage, ob Kita- und Schulöffnungen am kommenden Mittwoch bei den Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder vereinbart würden, sagte die Ministerin, das hänge vom Infektions- und Mutationsgeschehen ab. Sie fügte aber hinzu, die langfristigen Einschränkungen könnten nicht die Lösung sein.

Corona-Testpflicht für Pendler nach Vorarlberg kommt später

17:02 Uhr

Die neue Testpflicht für Grenzpendler nach Österreich soll erst am 10. Februar in Kraft treten. Das sagte ein Sprecher der Vorarlberger Landesregierung gegenüber dem SWR. Ursprünglich sollten die neuen österreichischen Einreiseregeln bereits ab dem 8. Februar gelten. Grund der Verzögerung sei, dass die entsprechende Verordnung noch nicht ausgearbeitet sei. Darin sei geregelt, wie oft Grenzpendler einen Corona-Test vorlegen müssen, wie dies kontrolliert werde und wo getestet werde. In Vorarlberg seien die Testkapazitäten bereits hochgefahren worden. Vorarlberg grenzt am Bodensee an Deutschland.

Eventim-Chef relativiert Aussagen zu Impfungen

16:58 Uhr

Der Ticketverkäufer und Konzertveranstalter Eventim überlegt, ob eine Corona-Impfung Zugangsvoraussetzung zu Veranstaltungen wird. Aber erst, sobald es genug Impfstoff gibt - und die Möglichkeit für alle, sich impfen zu lassen, erklärte Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg im Interview mit der "Wirtschaftswoche". Er forderte auch, dass die Politik entsprechende Möglichkeiten dafür schaffen solle. Die Systeme seien bereits so eingerichtet, dass sie auch Impfausweise lesen könnten, so der Eventim-Chef. In Schleswig-Holstein ist Eventim in die Vergabe von Impfterminen eingebunden.

Wegen Lockdown: Diabetes Typ 1 bei Kindern bleibt oft unentdeckt

16:51 Uhr

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Kinder mit einer lebensbedrohlichen Stoffwechselentgleisung aufgrund eines unerkannten Diabetes verdoppelt. Ein Gespräch mit Professor Andreas Neu vom Uniklinikum Tübingen, Vizepräsident der Deutschen Diabetes-Gesellschaft.

16:07 Uhr

Mühlheim an der Donau (Kreis Tuttlingen) hat am Wochenende eine Inzidenz von über 900 gemeldet. Die hohe Infektionsrate geht wohl auf eine Wandergruppe zurück. 14 Männer und Frauen hatten sich zu einem Wanderausflug und anschließend in einer privaten Hütte im Donautal getroffen. Man habe sich dort nicht an die Corona-Regeln gehalten und sich angesteckt, so Bürgermeister Jörg Kaltenbach (CDU). Die Teilnehmer der Wandergruppe hätten dann weitere Menschen infiziert, unter anderem beim größten Arbeitgeber Mühlheims. Die Polizei Konstanz ermittelt wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Es drohen harte Strafen.

Stiko-Chef: Lockerung von Impf-Patenten bringt kurzfristig nichts

15:53 Uhr

Angesichts des weltweiten Impfstoff-Engpasses hält der Vorsitzende der ständigen Impfkommission und Ulmer Virologe Thomas Mertens wenig davon, weltweit die Patente zu lockern, um eine schnellere Produktion zu ermöglichen. Das hat die Nothilfeorganisation "Ärzte ohne Grenzen" gefordert. Mertens betonte, es gebe zu wenige Produktionsstätten, die in der Lage seien, einen Impfstoff in der geforderten Qualität und Komplexität herzustellen. "Die Herstellung eines mRNA-Impfstoffes ist etwas völlig Neues, und es ist nicht so, dass hier viele Produktionsstätten brachliegen, die so etwas schnell machen könnten." Für den Aufbau brauche es neben den technischen Erfordernissen auch hochqualifiziertes Personal und den Zulassungsprozess der Anlage. Das würde sicher ein Jahr dauern, schätzt Mertens. "Ich bin sicher, dass man eine schnelle Erhöhung der Produktion über solche Ideen nicht erreichen kann."

Astra Zeneca: Produktion neuer Impfstoff-Generation im Herbst

15:31 Uhr

Astra Zeneca und die Universität Oxford wollen im Herbst die nächste Generation von Covid-19-Impfstoffen produzieren, die vor Varianten schützen, sagte ein leitender Angestellter des britischen Arzneimittelherstellers. "Wir arbeiten sehr hart und wir sprechen bereits nicht nur über die Varianten, die wir im Labor herstellen müssen, sondern auch über die klinischen Studien, die wir durchführen müssen", sagte Forschungschef Mene Pangalos in einem Medien-Briefing. "Unser Ziel ist es, bis zum Herbst, also noch in diesem Jahr, etwas fertig zu haben."

14:38 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will in der kommenden Woche ein Konzept für eine neue Corona-Teststrategie vorlegen. "Da werden wir ihnen nächste Woche einen Vorschlag machen", sagte der Grünen-Politiker am Vormittag im Landtag in Stuttgart. Er räumte ein, dass es in dieser Frage "Differenzen in der Landesregierung" gegeben habe. Kretschmann habe die "öffentliche Begleitmusik" auch nicht gut gefunden, sagte er mit Blick auf den öffentlichen Schlagabtausch zwischen Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) über Kitas, Schulen und die Teststrategie. Kretschmann sagte, es gehe um die Frage, ob man die Schnelltests nur anlassbezogen etwa in Alten- und Pflegeheimen mache oder sie deutlich ausweite auf andere Berufsgruppen.

Ulmer Virologe für EU-Zulassungsprozess von Sputnik V

14:30 Uhr

Der Vorsitzende der ständigen Impfkommission und Ulmer Virologe Thomas Mertens erwartet einen ordnungsgemäßen EU-Zulassungsprozess für den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V. Er wäre froh, wenn so das Impfstoff-Portfolio erweitert werden könne, sagte Mertens im SWR. Eine Verimpfung von Sputnik V - wie sie Russland bereits vor Abschluss aller Testreihen begonnen hat - oder eine Notzulassung, die Ungarn dem russischen Vakzin erteilt, lehnt Mertens allerdings strikt ab.

GEW kritisiert Gesundheitsschutz an Förderschulen

13:46 Uhr

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW in Freiburg kritisiert die Öffnung von sonderpädagogischen Einrichtungen. Im Gegensatz zu Schulen und Kitas arbeiten diese im Normalbetrieb. Zwar begrüßt die GEW, dass der Bildungsanspruch von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung besonders berücksichtigt wird. Allerdings brauche es dann auch einen ausreichenden Infektionsschutz für Lehrkräfte, Mitarbeitende sowie Schülerinnen und Schüler.

Palmer geht mit Notärztin Federle eigenen Schnelltest-Weg

13:40 Uhr

Notärztin Lisa Federle und Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) wollen für Tübingen ein eigenes Schnelltest-System an Schulen aufbauen. "Unser Ziel sind regelmäßige Schnelltests zwei bis drei Mal pro Woche an allen Kitas und den Abschlussklassen aller Schulen in der Stadt", sagte Palmer heute in Tübingen. Zum richtigen Umgang mit den neuen Schnelltests im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen die Lehrer geschult werden. Schüler und Lehrer, die es sich nicht zutrauen, den Schnelltest in der Schule zu machen, bekommen Federle zufolge das Angebot, kostenlose Schnelltests beim Arztmobil machen zu lassen. Das Mobil steht fünfmal die Woche auf dem Tübinger Marktplatz.

Abschiebungsverbot für afghanischen Asylbewerber wegen Corona

13:14 Uhr

Ein Asylbewerber aus Afghanistan darf nach einem Gerichtsbeschluss wegen der coronabedingt verschlechterten Lebensbedingungen nicht in seine Heimat abgeschoben werden. Ihm werde es dort voraussichtlich nicht gelingen, auf legalem Wege seine elementarsten Bedürfnisse nach Nahrung, Unterkunft und Hygiene zu befriedigen, argumentierte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in einem heute veröffentlichten Urteil von Mitte Dezember 2020. Anderes würde gelten, wenn er nach seiner Rückkehr ein familiäres oder soziales Netzwerk, finanzielle oder materielle Unterstützung durch Dritte oder ein ausreichendes Vermögen habe. Diese begünstigenden Umstände lägen aber bei dem Kläger nicht vor.

13:09 Uhr

Nach drei Monaten im Corona-Lockdown ohne Umsätze für etliche geschlossene Hotels, Restaurants, Bars und Kneipen fürchtet das Gastgewerbe in Baden-Württemberg weitere Wochen ohne Perspektiven. Vor der nächsten Schalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Mittwoch vermittelten zahlreiche Äußerungen aus der Politik nicht den Eindruck, dass konkrete Öffnungen bevorstünden, sagte der für Grundsatzfragen zuständige Geschäftsführer des Branchenverbandes Dehoga Baden-Württemberg, Tobias Zwiener. Insofern habe man auch "keine großen Erwartungen" an die Konferenz, bei der über eine Fortsetzung - oder möglicherweise eine Lockerung - der bestehenden Beschränkungen vom 15. Februar an debattiert werden dürfte. Zwiener forderte von der Politik eine "richtige Abwägung zwischen dem Eröffnungsbegehren der Betriebe und dem notwendigen Infektionsschutz", vor allem aber Verlässlichkeit.

Kretschmann bespricht Schulstrategie mit Ex-Kultusminister Stoch

12:10 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) trifft sich am Donnerstag mit dem früheren Kultusminister und heutigen SPD-Landeschef Andreas Stoch zu einem Gespräch über die weitere Schulstrategie in der Corona-Pandemie. Stoch sagte heute, der Regierungschef habe das Angebot angenommen, das er ihm vergangene Woche unterbreitet hatte. Der SPD-Mann will ihm vor allem von den Ergebnissen des Runden Tisches berichten, den die Sozialdemokraten mit Lehrern, Eltern und Schülern organisiert hatten. Danach hatte Stoch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) kommunikatives und organisatorisches Versagen in der Corona-Pandemie vorgeworfen. Stoch ist Eisenmanns Vorgänger als Ressortchef im Kultusministerium.

11:37 Uhr

Der Ticketverkäufer und Konzertveranstalter Eventim will eine Corona-Impfung zur Voraussetzung für die Teilnahme an Veranstaltungen machen. "Wenn es genug Impfstoff gibt und jeder sich impfen lassen kann, dann sollten privatwirtschaftliche Veranstalter auch die Möglichkeit haben, eine Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen zu machen", sagte Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg der "Wirtschaftswoche". Die Systeme seien bereits so eingerichtet, dass sie auch Impfausweise lesen könnten, so Schulenberg.

11:05 Uhr

Rund 1.900 Soldatinnen und Soldaten sind in Baden-Württemberg zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Einsatz. Wie das Innenministerium des Landes mitteilte, hilft ein großer Teil von ihnen (782) in Alten- und Pflegeheimen bei der Durchführung von Corona-Schnelltests. Laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) tragen die Soldaten damit dazu bei, dass Bewohner Besuch empfangen können und nicht abgeschottet werden müssen. Andere Soldaten unterstützen beispielsweise die Gesundheitsämter oder den Ablauf in Impfzentren. Strobl dankte auch Rettungsdiensten, Technischem Hilfswerk und Feuerwehren für ihre Arbeit seit Beginn der Corona-Pandemie. Gerade in den vergangenen Wochen hätten sie mit viel Herzblut Logistik und Betrieb der Impfzentren unterstützt.

10:58 Uhr

Das Gesundheitsministerium will Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern und Kindern an Schulen und Kitas kostenlos Selbsttests zur Verfügung stellen. Das teilte Minister Manfred Lucha (Grüne) heute in Stuttgart mit. "Damit können die Betroffenen bei Symptomen eine Selbsttestung zu Hause vornehmen und bleiben bei positivem Testergebnis der jeweiligen Einrichtung fern", sagte der Grünen-Politiker. Ermöglicht werde der Eigengebrauch von Schnelltests durch eine Anpassung einer Verordnung durch den Bund. Damit sei nun die Umsetzung eines umfassenden Testkonzepts für Schulen und Kindertagesstätten möglich, betonte Lucha. "Nun können wir die geplante Öffnung von Grundschulen und Kindertagesstätten nach dem Faschingsferien mit einer erweiterten Teststrategie begleiten."

Mannheimer OB will länderübergreifende Öffnung

10:31 Uhr

Der Corona-Inzidenzwert der Stadt Mannheim ist laut Gesundheitsamt auf den Wert von 64 gesunken. Damit werde auch die Frage nach einer Öffnungsstrategie wieder aktuell, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) im Mannheimer Gemeinderat. Wann zum Beispiel der Einzelhandel wieder öffnet, hänge zunächst aber von den Ergebnissen der nächsten Sitzung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin ab. Diese ist am nächsten Mittwoch. Die Öffnungsstrategie müsse aber in jedem Fall länder- und kommunenübergreifend sein. Es solle kein Tourismus einsetzen, aus pandemisch schwierigeren Regionen, so Kurz.

Studie: Kinderbonus wirksamer als Mehrwertsteuersenkung

10:00 Uhr

Der Kinderbonus hat in der Corona-Krise offenbar mehr dazu beigetragen, die Konjunktur zu beleben, als die Mehrwertsteuersenkung. Das zeigt eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Im Verhältnis zum eingesetzten Steuergeld sei beim Kinderbonus viel mehr für den Konsum investiert worden als bei der Senkung der Mehrwertsteuer, so die Studie. Vor allem niedrige und mittlere Einkommen hätten von den zusätzlichen 300 Euro profitiert. Die geringere Mehrwertsteuer hätte dagegen vor allem Haushalte mit höheren Einkommen genützt.

Waldshut-Tiengen: Online-Jugendhaus geht an den Start

9:50 Uhr

Die Stadt Waldshut-Tiengen verlagert ihre offene Jugendarbeit wegen der Corona-Pandemie ins Internet. Waldshut-Tiengens digitales Jugendhaus hat im Internet montags bis mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Die Angebote werden von Mitarbeitern der städtischen Jugendarbeit betreut. Über die App des Onlinedienstes "Discord" können sich die Jugendliche in diesem geschützten Raum mit Jugendarbeitern treffen, die für sie ein offenes Ohr haben, und online spielen oder chatten.

Mahle verzeichnet starken Umsatzrückgang

9:38 Uhr

Die Corona-Pandemie hat beim Autozulieferer Mahle aus Stuttgart 2020 zu einem herben Umsatzeinbruch geführt. Die Erlöse gingen nach vorläufigen Zahlen im vergangenen Jahr um währungsbereinigt 16 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro zurück, wie Mahle-Chef Jörg Stratmann dem "Handelsblatt" (Mittwoch) sagte. Das Ergebnis sei durch erfolgreiches Krisenmanagement operativ positiv, aber durch die "hohen Belastungen des intensivierten Konzernumbaus unterm Strich deutlich negativ", so Stratmann.

Patientenschützer: Strafen für Impf-Erschleichung

9:28 Uhr

Menschen, die sich eine Corona-Impfung beschaffen, ohne dass sie an der Reihe sind, sollen bestraft werden. Das fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Vorstand Eugen Brysch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei unbefriedigend, dass das Erschleichen von Impfungen noch immer straflos ist. Er schlägt zudem vor, dass Menschen, die ältere Verwandte pflegen, in die zweite Prioritätsgruppe aufgenommen werden.

Verband fordert längere Aufenthaltsdauer für Erntehelfer

9:25 Uhr

Personelle Engpässe bei der Spargel- oder Erdbeerernte wie bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 soll es in diesem Jahr nicht geben. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) spricht sich für eine Ausweitung der Aufenthaltsdauer aus. Je länger Erntehelfer arbeiten könnten, desto weniger Wechsel beim Personal gebe es, sagte ein Verbandssprecher in Bruchsal (Kreis Karlsruhe).

Kärcher legt auch im Corona-Jahr beim Umsatz weiter zu

9:13 Uhr

Mit einer starken zweiten Jahreshälfte im Rücken hat der Reinigungs- und Gartengerätehersteller Kärcher den Rekordkurs der vergangenen Jahre auch in der Corona-Pandemie gehalten. Das Unternehmen aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis) profitierte 2020 vom Verschönerungstrend in Haus und Garten, und auch die Geschäfte mit Dampfreinigern zur corona-konformen Desinfektion liefen gut, wie Vorstandschef Hartmut Jenner sagte. Dafür bröckelte der Umsatz bei der Profi-Ausrüstung, etwa für die Industrie, aber vor allem auch für Hotels und die Gastronomie. 2,72 Milliarden Euro Umsatz sind trotzdem ein neuer Bestwert, und mit knapp sechs Prozent fällt das Wachstum sogar um einiges deutlicher aus als in den Vorjahren. Angaben zum Gewinn macht Kärcher nicht.

8:57 Uhr

Der Tübinger Impfstoffhersteller Curevac will gemeinsam mit dem britischen Pharmakonzern Glaxosmithkline (GSK) weitere mRNA-Impfstoffe entwickeln, die vor mutierten Varianten des Coronavirus schützen. "Diese neue Kooperation baut auf unseren bestehenden Verbindungen mit Curevac auf", sagte GSK-Chefin Emma Walmsley laut einer Mitteilung. "Sie steht dafür, dass wir unsere wissenschaftliche Expertise in mRNA und der Impfstoffentwicklung vereinen, um die Entwicklung von neuen Covid-19-Impfstoffen zu beschleunigen." Außerdem will der britische Konzern noch in diesem Jahr 100 Millionen Dosen des ersten Curevac-Impfstoffs CVnCoV herstellen, der sich aktuell in klinischen Tests der Phase-2b/3 befindet und in den nächsten Monaten zugelassen werden könnte.

Landtags-Doppelsitzung: Debatte über Krisenmanagement

8:15 Uhr

Der baden-württembergische Landtag kommt an diesem Mittwoch und Donnerstag zu seiner letzten Doppelsitzung vor der Wahl am 14. März zusammen. Die SPD-Landtagsfraktion hat eine aktuellen Debatte benatragt - darin will sie der Landesregierung Zerstrittenheit im Corona-Krisenmanagement vorhalten.

7:14 Uhr

Wissenschaftler der Uni Tübingen und der Hochschule Heilbronn wollen einen Weg finden, um Coronaviren mit UV-Strahlen unschädlich zu machen. Es geht vor allem um die Aerosole in der Luft. Bereits nachgewiesen ist, dass die sehr energiereichen UV-C-Wellen Coronaviren unschädlich machen können - wenn diese auf festen Oberflächen sitzen. Virologen der Uni Tübingen und Ingenieure der Hochschule Heilbronn tun sich nun zusammen, um herauszufinden, ob UV-C-Strahlen auch Coronaviren in der Luft zerstören können. Die Forscher bauen dazu in einem Hochsicherheitslabor in Tübingen einen Aerosol-Prüfstand. Die Technologie könnte ein weiterer Baustein sein, um die Ausbreitung der Viren zu minimieren, so die Universität. Vorgesehen ist, mit UV-C-Einheiten persönliche Kontakte zum Beispiel in Krankenhäusern, Schulen oder Gaststätten sicherer zu machen.

RKI: 9.705 Neuinfektionen in Deutschland

6:40 Uhr

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut weitere 9.705 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 975 neue Todesfälle verzeichnet, wie aus den Zahlen des RKI vom Morgen hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI weitere 13.198 Neuinfektionen und 982 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag deutschlandweit laut RKI bei 82,9.

Mittwoch, 3. Februar 2021

Das war der Dienstag in Baden-Württemberg

Studierende sollen jetzt auch Klausuren online schreiben

21:38 Uhr

An den baden-württembergischen Hochschulen stehen die Prüfungen an, mit denen das Wintersemester abgeschlossen werden kann. Nachdem Seminare und Vorlesungen wegen Corona überwiegend als Video-Konferenzen stattfanden, sollen jetzt auch die Klausuren online geschrieben werden. Die Unsicherheit bei vielen Studierenden ist groß.

Wer kann eigentlich welche Corona-Hilfen beantragen?

21:07 Uhr

November-Hilfe, Dezember-Hilfe, Überbrückungshilfen eins bis drei - bei all den staatlichen Programmen, die wirtschaftliche Schäden in der Corona-Krise ausgleichen sollen, kann man schon mal den Überblick verlieren. SWR-Reporterin Tina Fuchs fasst zusammen, welche Hilfen jetzt wichtig sind - und warum das Geld zuweilen zäh fließt:

Land erstattet Schülertickets

21:04 Uhr

Wie schon nach dem ersten Lockdown im Frühjahr sollen Eltern in Baden-Württemberg Geld für die Schülertickets ihrer Kinder zurückbekommen. Dafür will die Landesregierung 20 Millionen Euro zur Verfügung stellen, teilten die beiden Fraktionsvorsitzenden der Koalition, Andreas Schwarz (Grüne) und Wolfgang Reinhart (CDU), der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Außerdem soll ein Großteil der Einnahmeverluste der Verkehrsunternehmen durch fast leere Busse und Bahnen ausgeglichen werden - hier sind noch mal 115 Millionen Euro vorgesehen. Davon sind 65 Millionen Euro aus dem letzten Hilfspaket, das wegen höherer Bundeshilfen im vergangenen Jahr nicht ausgeschöpft wurde. Zuletzt hatten Land und Kommunen schon vereinbart, Eltern für die Zeit des verschärften Corona-Lockdowns in den Kitas die Gebühren zurückzuerstatten.

20:33 Uhr

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg liegt bei 70,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Doch einzelne Kreise unterscheiden sich zum Teil beträchtlich. So weist der Kreis Emmendingen mit 27,6 die niedrigste Inzidenz in ganz Baden-Württemberg auf - doch schon der benachbarte Ortenaukreis liegt mit 121,6 im dunkelroten Bereich. Wie kann das sein? Die Landesregierung reagierte auf Nachfrage eher ratlos. "Ich habe dafür keine Erklärung", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) wies auf die Bedeutung einzelner Cluster - also lokal eingrenzbarer Ausbrüche, etwa auf Feiern oder in Pflegeheimen - hin. Sie könnten dafür sorgen, die Zahlen in einzelnen Regionen schnell hochzutreiben. Ein weiterer Grund könnte sein: Die Teststrategien der Kreise sind nicht einheitlich. "Es könnte also zum Beispiel sein, dass im Kreis Emmendingen viel weniger getestet wird als im Ortenaukreis", sagt SWR-Datenexperte Johannes Schmid-Johannsen mit Blick auf die extrem unterschiedlichen Werte. "Aber das ist alles Spekulation. Was tatsächlich im Hintergrund die Inzidenz beeinflusst ist eine Black Box." Sie Sieben-Tage-Inzidenz allein sei nur begrenzt aussagekräftig. Sie wird wohl aber vorerst der Richtwert für politische Entscheidungen bleiben. Ministerpräsident Kretschmann sagte heute in einer Regierungspresskonferenz, erst wenn der Wert unter 50 falle, könne man über Lockerungen sprechen.

Gastronomen und Hoteliers am Limit

20:04 Uhr

Zwei Drittel der Unternehmen im Land haben durch die Corona-Krise weniger Umsatz. Das hat eine Umfrage des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammer-Tages ergeben. Besonders die Gastronomie- und Hotelbranche ist gebeutelt.

Abitur in Corona-Zeiten: Ist der Abschluss wirklich gleichwertig?

20:01 Uhr

Die Abiturleistungen sollen auch in Corona-Zeiten nicht abfallen im Vergleich zu früher. So ist das Versprechen aus der Politik. Doch in der Realität ergeben sich einige Probleme.

18:46 Uhr

In Baden-Württemberg ist die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus heute (Stand: 16 Uhr) um 1.121 weitere Fälle (gesamt: 295.282) gestiegen. Vergangenen Dienstag wurden 1.363 gemeldet. Laut Landesgesundheitsamt sind heute weitere 45 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 erfasst worden (gesamt 7.210). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 70,2 - am Dienstag vor einer Woche lag sie bei 81,8, gestern bei 74,2. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin im Stadtkreis Heilbronn, mit 173,8 allerdings deutlich niedriger als gestern (198,3). Seit dem ersten Nachweis einer mutierten Virusvariante in Baden-Württemberg am 24. Dezember 2020 sind bis heute 394 Fälle aus 32 von 44 Stadt- und Landkreisen gemeldet worden. Im Vergleich zu gestern kamen damit noch einmal 90 Fälle hinzu.

Bundeswehr hilft bei Corona-Tests in Pflegeheimen

16:25 Uhr

In neun Heilbronner Pflegeheimen sind derzeit Bundeswehrsoldaten des Gebirgsaufklärungsbataillons 230 aus dem bayerischen Füssen im Einsatz. Die zwölf Soldaten führen Corona-Tests bei Besuchern und Mitarbeitern durch. Dadurch werden die Heime personell entlastet.

Kretschmann schlichtet Streit in Landesregierung

15:55 Uhr

Nach dem Schlagabtausch zwischen Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) über Kitas und die Corona-Teststrategie hat Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) den Streit offenbar geschlichtet. "Es ist mir gelungen, das zu strukturieren", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei einer Regierungspressekonferenz in Stuttgart. Er zeigte sich zuversichtlich, dass es gelingen werde, die Testmöglichkeiten an Kitas und Grundschulen im Fall einer Öffnung nach dem Corona-Lockdown auszuweiten. "Das wird schon hinhauen."

Landrat will Lockdown-Lockerungen bis Ostern

15:30 Uhr

Der Landrat des Ortenaukreises, Frank Scherer (parteilos), pocht auf Lockerungen des Corona-Lockdowns bis Ostern. Es sei vernünftig, spätestens bis Ostern Bereiche wieder "ans Netz" zu lassen, die keine Pandemietreiber seien - etwa Restaurants mit gutem Hygienekonzept, sagte Scherer in einer digitalen Pressekonferenz. Auch für die Öffnung von Kitas und Grundschulen brauche es "dringend Konzepte". Er habe Verständnis dafür, dass Baden-Württembergs Landesregierung angesichts mehrerer Infektionen mit einer Virus-Mutante an einer Freiburger Kita "kurz innegehalten" habe. "Das darf aber nicht dazu führen, dass wir das noch länger machen und die Kinder zu Hause lassen." Scherer kritisierte zudem, die Sieben-Tage-Inzidenzen, die in Baden-Württemberg für einzelne Kreise ausgegeben würden, seien wenig aussagekräftig. Es werde nicht erhoben, wie viele Testungen in den einzelnen Kreisen gemacht würden. Kreise, die mehr testeten, stellten mehr positive Fälle fest und wiesen auch höhere Inzidenzen auf.

15:11 Uhr

In Baden-Württemberg sind mittlerweile mindestens 304 Infektionen mit den Mutationen des Coronavirus nachgewiesen worden. Das teilte ein Sprecher des Landesgesundheitsamtes am Dienstag mit. Übermittelt worden sei die Zahl am Montag aus insgesamt 32 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigte die Zahl auf Anfrage.

Keine Chance für "Impfstoff-Jäger"

14:44 Uhr

In den USA werden sie "Vaccine hunters" genannt: Impfstoff-Jäger. Darunter sind Personen zu verstehen, die versuchen an eine Corona-Impfung zu kommen, indem sie auf Reste spekulieren. Auch in Stuttgart warten abends oft mehrere "Impfstoff-Jäger" - doch hier haben sie laut Impfzentrumsleiter Markus Rose keine Chance. "Wer nicht angemeldet ist und nicht in der Höchstrisikogruppe ist, bekommt keinen Impfstoff", stellt Rose klar. Der Impfstoff werde aber auch nicht ungenutzt weggeworfen.

Curevac erhält 450 Millionen US-Dollar durch Kapitalerhöhung

14:28 Uhr

Das Tübinger Bio-Pharma-Unternehmen Curevac hat bei einer Kapitalerhöhung 450 Millionen US-Dollar erlöst. Ausgegeben wurden fünf Millionen Aktien zum Ausgabepreis von je 90 Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Curevac ist seit August 2020 an der New Yorker Nasdaq notiert. Das Pharmaunternehmen Bayer und Curevac hatten am Montag bekannt gegeben, dass sie eine bereits Anfang Januar geschlossene Kooperation erweitert haben. Alleine im Jahr 2022 will Bayer 160 Millionen Dosen herstellen.

Russischer Impfstoff mehr als 90 Prozent wirksam

13:56 Uhr

Nach Kritik an fehlenden belastbaren Studien haben russische Forscher weitere Details zu dem Corona-Impfstoff "Sputnik V" veröffentlicht. Demnach hat das Vakzin eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent. Die Ergebnisse wurden im medizinischen Fachblatt "The Lancet" publiziert. Russland strebt auch eine Zulassung in der EU an. In mehr als 15 Ländern wird der Impfstoff mittlerweile im Kampf gegen Corona eingesetzt. Die Wissenschaftler sprachen von Zwischen-Analysen der wichtigen Testphase III unter rund 20.000 Freiwilligen. Eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent bedeutet, dass in der geimpften Gruppe 91,6 Prozent weniger Erkrankungen pro 100 Probanden auftraten als in der Kontrollgruppe. Damit hätte "Sputnik V" nahezu die gleiche Wirksamkeit wie die Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer, und eine höhere als das Mittel von Astra Zeneca.

13:31 Uhr

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hat sich für eine Notzulassung des Curevac-Impfstoffes ausgesprochen. Dadurch ließe sich Zeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie gewinnen. Mit einer Notzulassung könne der Curevac-Impfstoff vier bis sechs Wochen früher zum Einsatz kommen, sagte Palmer dem Fernsehsender "Phoenix". Der Impfstoff des Tübinger Unternehmens sei sicher, durchgetestet und vielleicht sogar besser als der Impfstoff von Biontech, der auf demselben Wirkprinzip beruhe, so Palmer. Man habe ja in Deutschland eine Art Notstandsgesetzgebung, da könne man sich auch eine Notzulassung für einen Impfstoff leisten, sagte der Tübinger Oberbürgermeister.

13:14 Uhr

Wer einen Impftermin vereinbaren will, könnte sich bald auf einer Art Warteliste registrieren lassen. An einem entsprechenden System werde derzeit gearbeitet, teilte Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Mittag mit. Alle Registrierten bekämen dann einen Termin mitgeteilt, sobald es freie Plätze gebe. Bisher muss man mehrmals täglich anrufen, das solle sich ändern. Details zum sogenannten Recall-System will die Landesregierung am Freitag bekannt geben. Das System könnte gelten, "solange wir den Mangel verwalten", so Lucha.

Kretschmann: Impfstoffknappheit vorerst nicht behebbar

13:01 Uhr

"Mir persönlich hat der Gipfel keine neuen Erkenntnisse gebracht. Aber er hat meine bestehenden bestätigt und untermauert", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit Blick auf den gestrigen Impfgipfel in der Regierungspressekonferenz. Er halte die Frustration wegen der knappen Impfkapazitäten für nachvollziehbar. "Das verstehe ich, das ist sehr hart", so Kretschmann. Dennoch seien die langen Wartezeiten aufgrund der großen Nachfrage auch nicht vermeidbar. "Für das erste Quartal ist die Knappheit der Impfstoffe nicht behebbar", machte der Ministerpräsident deutlich.

12:53 Uhr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Hoffnungen auf eine Lockerung des harten Corona-Lockdowns nach dem 14. Februar gedämpft. Öffnungen könne es nur geben, wenn der Inzidenzwert auf unter 50 falle, sagte er. "Wenn wir in deren Nähe nicht kommen, wird das eher zu Verlängerungen führen." Am Mittwoch kommende Woche wollen die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber sprechen, ob der geltende Lockdown über den 14. Februar hinaus verlängert wird.

12:41 Uhr

Für den Fall, dass die Grenzregionen in Frankreich zu Hochinzidenz- beziehungsweise Hochrisikogebieten erklärt werden, will Baden-Württemberg entsprechende Testkapazitäten für Berufspendler aufbauen. Das hat der Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Mittag erklärt. "Wir werden Berufspendler engmaschig testen, daran arbeiten wir gerade". Man stehe bereits in enger Abstimmung mit den Nachbarländern Frankreich, Schweiz und Österreich, sowie mit den Anrainern Saarland und Rheinland-Pfalz, so Lucha.

Unterschiede bei Inzidenz: Kretschmann hat keine Erklärung

12:26 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat keine Erklärung, warum die Unterschiede bei den Infektionen zwischen den einzelnen Landkreisen in Baden-Württemberg teilweise so groß sind. "Wir haben im ganzen Verlauf der Corona-Pandemie oft solche Entwicklungen, die ich nicht erklären kann", sagte Kretschmann auf der Regierungspressekonferenz in Stuttgart. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) verwies auf sogenannte Clusterausbrüche wie etwa in Oberschwaben, als sich Ansteckungen in Pflegeeinrichtungen häuften. In Heilbronn sei die Lage jedoch eine andere. Dort gebe es keine Hotspots, die Infektionen verteilen sich Lucha zufolge über den gesamten Stadtkreis. Der Stadtkreis Heilbronn verzeichnet derzeit eine Sieben-Tages-Inzidenz von 198,3 (Stand gestern: 16 Uhr), während die Inzidenzen in anderen Kreisen deutlich niedriger liegen. So verzeichnete etwa der Hohenlohekreis 30,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen, der Kreis Emmendingen 25,2 und Baden-Baden 29,0. Die Stadt Heilbronn hatte die Unterschiede vor allem auf eine unterschiedliche Teststrategie zurückgeführt.

10:52 Uhr

Nach dem Impfgipfel auf Bundesebene fordert die baden-württembergische SPD von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auch ein Spitzentreffen im Land. Man habe der Überforderung von Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) nun lange genug zugeschaut, sagte SPD-Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch. "Corona und die Impfungen müssen in Baden-Württemberg endlich Chefsache werden." Das Land müsse beim Impfen endlich in die Gänge kommen: "Es braucht eine klare Priorisierung innerhalb der von der Ständigen Impfkommission vorgegebenen Stufen. Dann braucht es eine klare Kommunikation, damit jeder weiß, wann er dran ist", sagte Stoch. "Die Terminvereinbarung muss erleichtert werden und es müssen die Kommunen mit an den Tisch, um sie in eine verlässliche Infrastruktur einzubeziehen." Zudem könne man bei einem solchen Gipfel auch besprechen, ob Beschäftigte im Bildungsbereich oder Menschen mit Vorerkrankungen noch früher geimpft werden können als bisher vorgesehen.

Frankreich verschärft Einreiseregeln

10:28 Uhr

Seit Montag müssen alle, die aus einem EU-Land nach Frankreich einreisen, einen negativen PCR-Test vorlegen. Wegen der verschärften Kontrollen an der Grenze muss man daher mit längeren Wartezeiten und Staus rechnen. SWR-Reporterin Christine Veenstra, die selbst in Straßburg wohnt, berichtet im Audio, wie die Kontrollen am Dienstag an der Europabrücke in Kehl (Ortenaukreis) abliefen:

10:00 Uhr

Nach einer neuen Umfrage des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags müssten zwei Drittel der Firmen im Land Umsatzverluste verbuchen. In jedem fünften Betrieb seien die Erlöse um mehr als ein Viertel zurückgegangen, so das Ergebnis der Umfrage. Zudem stünden etwa drei Prozent der Unternehmen in Baden-Württemberg eigenen Angaben zufolge vor der Insolvenz. Zwei Drittel der Firmen haben laut der Umfrage letztes Jahr weniger Umsatz gemacht als noch 2019. Vor allem Einzelhandel, Gastronomie, Tourismus und Veranstaltungs- und Messebetriebe klagten über schlechte Perspektiven. Besser dagegen läuft es in der Industrie: Maschinenbauer, metallverarbeitende Betriebe und Elektrotechnik-Firmen sind laut eigener Aussage zuversichtlich, dagegen schauen Fahrzeugbauer und Firmen im Papier- und Druckgewerbe weniger optimistisch in die Zukunft. An der aktuellen Konjunkturumfrage haben sich fast 4.000 Unternehmen aller Branchen und Betriebsgrößen beteiligt.

"Lockdown" ist "Anglizismus des Jahres"

9:29 Uhr

Der in der Corona-Krise für Schließungen und Kontaktbeschränkungen üblich gewordene Begriff "Lockdown" ist zum "Anglizismus des Jahres 2020" gekürt worden. "Überzeugt hat die Jury am Wort Lockdown neben der zentralen Rolle, die es in der Diskussion um die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie spielt, seine schnelle Integration in den Wortschatz des Deutschen", teilte das Gremium rund um den Berliner Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch mit. Der für 2020 ausgewählte Begriff führe schon ein Eigenleben im Deutschen und werde auch in zusammengesetzten Wörtern wie "Lockdown-Verstöße" oder "Lockdown-Lockerungen" verwendet. Die Initiative Anglizismus des Jahres würdigt seit 2010 ausdrücklich "den positiven Beitrag des Englischen" zum deutschen Wortschatz.

Marburger Bund zieht ernüchternde Bilanz

9:27 Uhr

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund zeigt sich nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern enttäuscht. Die Vorsitzende Susanne Johna sagte dem SWR am Dienstag, sie habe sich vom Impfgipfel mehr versprochen: "Gewünscht hätten wir uns Perspektiven, wie man die Produktion ausweiten könnte, zum Beispiel durch Lizenzen für andere Unternehmen." Die Unternehmen hätten aber klar gemacht, dass dies nicht zu einer Verbesserung führen würde.

Bayer rechnet mit Curevac-Impfstoff im Frühjahr 2022

8:09 Uhr

Bayer rechnet damit, den von Kooperationspartner Curevac entwickelten Impfstoff ungefähr Anfang 2022 auf den Markt bringen zu können. Wenn alles gut laufe, könne es gelingen, "in etwa einem Jahr oder sogar schneller" das Vakzin zur Verfügung zu stellen, sagte Bayer-Vorstandsmitglied Stefan Oelrich im ARD Morgenmagazin. Der Curevac-Impfstoff ist noch nicht zugelassen. Er soll unter anderem im Bayer-Werk in Wuppertal produziert werden, das dafür allerdings ebenfalls noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt.

8:03 Uhr

Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) verlangt in der Corona-Pandemie von Bund und Ländern einen "Fahrplan für die Zukunft". Das hat er auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. Horn möchte wissen, unter welchen Voraussetzungen welche Einschränkungen in der Pandemie gelockert oder verschärft werden. Das müsse nun deutlich kommuniziert werden. In Freiburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz den vierten Tag in Folge unter dem Grenzwert von 50. Ihm sei klar, dass ansteckende Virus-Mutationen die Lage verschärfen könnten. Es gehe ihm auch nicht darum, pauschal zu fordern, sofort wieder alles aufzumachen. Aber es werde eine klare Zukunftsperspektive benötigt, so Horn weiter.

Corona – wie geht es weiter? Wir benötigen dringend einen Fahrplan für die Zukunft! Unter welchen Voraussetzungen werden...Posted by Martin Horn on Monday, February 1, 2021 Martin Horn, Facebook

Heilbronn behält Corona-Teststrategie bei

7:43 Uhr

Die im landesweiten Vergleich überdurchschnittlich hohen Inzidenzwerte in Heilbronn erklärt sich die Stadt auch damit, dass der Stadtkreis ein eigenes Gesundheitsamt hat. Damit könne intensiver getestet werden als etwa in anderen Kommunen. Diese intensive Teststrategie hält die Stadt "unbedingt für richtig". Ein Vergleich mit anderen Städten sei allerdings nur aussagekräftig bei gleicher Teststrategie, diese sei jedoch in Baden-Württemberg nicht einheitlich vorgeschrieben.

Verändertes Reiseverhalten: Rekordumsatz bei Hymer

6:58 Uhr

Die Erwin Hymer Gruppe in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) meldet für 2020 ein Rekordjahr. Wie der Wohnmobilbauer mitteilte, wurden in Europa so viele Freizeitfahrzeuge verkauft wie noch nie zuvor. Vor allem kleinere Wohnmobile waren im Trend. So profitierte das Unternehmen von neuen Urlaubswünschen und verändertem Reiseverhalten der Verbraucher während der Corona-Krise. Wie Immobilienmakler berichten, ist auch die Nachfrage nach Ferienwohnungen und -häusern in Deutschland gestiegen. Die Nachfrage balle sich unverändert in den Urlaubsregionen wie Nord- und Ostsee, Alpen und Schwarzwald, heißt es beim Makler von Poll Immobilien.

6:24 Uhr

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat den Vorstoß von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) für eine "Kita-Ampel" begrüßt. Allerdings müsse die Regelung für eine Öffnung der Kitas unter Corona-Bedingungen auch in der Praxis umsetzbar sein, so eine Sprecherin Eisenmanns. Die Länder müssten Giffeys Vorschlag für den Kita-Betrieb in Corona-Zeiten vor der Ministerpräsidentenkonferenz kommende Woche diskutieren. "Wichtig ist dabei, dass sich entsprechende Lösungen von den Einrichtungen in der Praxis gut umsetzen lassen und genügend Spielräume eingeräumt werden", so die Sprecherin. Die SPD-Politikerin hatte ein Drei-Stufen-System angeregt, das sich an der Anzahl der infizierten Personen und der Zahl der Quarantäne-Fälle je Kita ausrichtet.

Dienstag, 2. Februar 2021