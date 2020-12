Dienstag, 15. Dezember 2020

Das war der Dienstag in Baden-Württemberg

Corona-Ticker: Verband will frühere Impfungen für Lehrer

21:45 Uhr

Lehrkräfte sollten nach Ansicht des Landesverbands Bildung und Erziehung früher als bisher geplant geimpft werden. Der Lehrerverband fordert von der Kultusministerkonferenz, sich für einen Platz auf der dritten Stufe in der Impf-Reihenfolge einzusetzen. Das und mehr im Corona-Ticker.

Kommentar: Wenn schon Abholverbot - dann aber bitte für alle

21:00 Uhr

Über das Abholverbot in Baden-Württemberg gab es Streit in der Landesregierung. Die Befürworter für einen harten Lockdown setzten sich durch. Rheinland-Pfalz erlaubt den Service. "Wenn schon Abholverbot - dann aber bitte für alle", sagt Sabrina Fritz in ihrem Kommentar.

Mehr als neun Millionen Euro an Entschädigungen gezahlt

20:55 Uhr

Das Land Baden-Württemberg hat seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als neun Millionen Euro an Entschädigungen wegen Einnahmeausfällen gezahlt. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch hervor, über die "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" (Mittwochsausgabe) berichten. Demnach wurden bereits mehr als 35.000 Entschädigungsanträge wegen Einnahmeausfällen gestellt, wie Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) in der Antwort mitteilte. Die Summe der Entschädigungsleistungen beläuft sich auf rund 9,1 Millionen Euro, wie die Zeitungen berichten.

Vor dem Lockdown: Großer Andrang auf Baumärkte

20:22 Uhr

Anders als beim ersten Lockdown im Frühjahr müssen ab morgen auch die Baumärkte schließen. Heute herrschte deswegen reges Getümmel in den Baumärkten.

Warn-App auch für ältere iPhone-Modelle

19:31 Uhr

Die Corona-Warn-App des Bundes soll künftig auch auf den älteren iPhone- Modellen 5s und 6 laufen können. Das hat das Robert-Koch-Institut mitgeteilt. Der Hersteller Apple werde das technisch möglich machen. Es werde allerdings noch etwas dauern, bis die angepasste Version der App vorliege.

Situation in Weil am Rhein spitzt sich zu

19:14 Uhr

In Weil am Rhein (Kreis Lörrach) haben sich in einem Pflegeheim 83 Bewohner und sechs Pfleger mit Corona infiziert, drei Bewohner sind bereits gestorben. Ein Grund für den Corona-Ausbruch könnte der Personal-Engpass in dem Pflegeheim gewesen sein.

Kommentar zu Schulschließungen in BW

18:54 Uhr

Während die Schulen in anderen Bundesländern wegen des harten Lockdowns auf Homeschooling umsteigen, heißt es in Baden-Württemberg weitestgehend "Ferienverlängerung". Damit macht es sich das Kultusministerium zu leicht, kommentiert SWR-Kulturredakteurin Susanne Kaufmann.

Zu wenig FFP2-Masken vorrätig

18:35 Uhr

Risikogruppen wie Menschen über 60 Jahre erhalten seit heute in den Apotheken kostenlose FFP2-Schutzmasken. Zum Auftakt der Aktion war der Andrang vielerorts groß. So berichteten beispielsweise Verantwortliche in Südbaden von einer großen Nachfrage, oft gingen die Menschen leer aus, weil nicht genügend Masken vorrätig waren. Der befürchtete Ansturm, verbunden mit längeren Wartezeiten für die Kunden, hat laut Landesapothekerverband aber nur punktuell stattgefunden.

Ausbruch in Wangener Krankenhaus

18:32 Uhr

Am Krankenhaus in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) sind acht Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Schnelltests hätten auch Auffälligkeiten bei vier Mitarbeitern gezeigt, sagte ein Sprecher der Klinik. Die Leitung habe darauf reagiert, alle Patienten und Mitarbeitern würden getestet. Außerdem würden alle Mitarbeiter mit FFP2-Schutzmasken ausgestattet. Die Notfallaufnahme sei bei der Rettungsleitstelle abgemeldet worden und nehme vorerst keine Patienten mehr auf.

EU-Staaten wollen Impfstart koordinieren

18:29 Uhr

Deutschland, Frankreich, Italien und fünf andere europäische Staaten wollen den Start ihrer Corona-Impfkampagnen laut den Gesundheitsministern der Länder koordinieren. Zudem wollen sie Informationen über den Verlauf der Impfungen austauschen. Zu den Unterzeichnern gehören ferner Belgien, Luxemburg, Niederlande, Spanien sowie die Schweiz. In Deutschland sollen die Impfungen nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) "24 bis 72 Stunden" nach der EU-Zulassung beginnen. Wenn die europäische Zulassungsbehörde EMA am 21. Dezember grünes Licht für den Impfstoff von Biontech und Pfizer gebe, werde die EU-Kommission "ein, zwei Tage" später formell entscheiden.

Regierungspräsidium Freiburg sucht freiwillige Impfhelfer

18:19 Uhr

Damit Impfungen gegen das Coronavirus in den zahlreichen Impfzentren in Baden-Württemberg durchgeführt werden können, werden vielerorts noch Helfer gesucht - unter anderem rund um Freiburg.

18:13 Uhr

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will die Schulen nach Ende des Lockdowns am 11. Januar - wenn irgendwie möglich - wieder öffen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) reagierte jetzt auf das Interview Eisenmanns im SWR und zeigte sich eher zurückhaltend. "Wo wir sind am 11. Januar, wird man sehen", sagte der Regierungschef am Nachmittag. "Keine Maßnahmen erfolgen unabhängig von den Infektionszahlen." Er verstehe Wunsch, Ziel und Dringlichkeit von Eisenmann, wieder in den Präsenzunterricht zurückzukehren, so Kretschmann. Er habe mit der Kultusministerin gesprochen, dass es nicht gehe, Schüler bis Ostern nicht in die Schule schicken zu können. Da müsse man sich nun was überlegen.

18:02 Uhr

In Baden-Württemberg ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen innerhalb eines Tages um 3.295 Fälle gestiegen (gesamt: 193.705) - das sind über 600 Fälle mehr als am Dienstag der vergangenen Woche. Zudem wurden 104 zusätzliche Tote (gesamt: 3.627) im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Laut Landesgesundheitsamt (Stand 16 Uhr) beträgt der landesweite Sieben-Tage-Wert für die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner aktuell 191,6 und übertrifft noch einmal die Inzidenz der vorangegangenen Tage. Weiterhin liegen alle 44 Stadt- und Landkreise über dem Grenzwert von 50, ab dem ein Kreis als Risikogebiet gilt. 15 davon überschreiten derzeit die 200er-Marke, die Stadtkreise Heilbronn und Pforzheim sogar die 300er-Marke.

17:53 Uhr

Die Kirchen im Land passen ihre Pläne für Weihnachtsgottesdienste den neuen Corona-Verordnungen an. Die evangelische Landeskirche Baden empfiehlt, ab einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche zu digitalen Gottesdienstformaten oder Hausandachten einzuladen. "Bei einer Inzidenz von 300 oder mehr Fällen dürfen keine Präsenzgottesdienste stattfinden, auch nicht im Freien", hieß es in einer Mitteilung. Die Erzdiözese Freiburg teilte mit, dass wegen der sehr dynamischen Situation die Planungen in den Gemeinden meist noch nicht abgeschlossen seien oder unter Vorbehalt der Corona-Entwicklung stünden. Die Verantwortlichen empfehlen, Gottesdienste so zu planen, dass die Gläubigen um 20 Uhr zu Hause sein können. Nur für den 24. Dezember gelte diese Empfehlung nicht. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart kündigte ähnliche Pläne an.

Ausnahmen für die Weihnachtsfeiertage

17:11 Uhr

Ab Mittwoch geht Baden-Württemberg in einen "scharfen Lockdown", so bezeichnete ihn zumindest Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heute Mittag in Stuttgart. Für Weihnachten soll es aber einige Ausnahmen geben. Das gilt im Land für Gottesdienste, Freunde und Familie an Weihnachten:

Studie: Online-Shopping hat nicht die schlechteste Ökobilanz

15:56 Uhr

Der Lockdown zwingt die Menschen in Baden-Württemberg nun, die Weihnachtsgeschenke im Internet zu bestellen. Aber wie steht es da mit der Umweltbilanz? Eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes zeigt: Wer zu Fuß zum Laden geht oder die öffentlichen Verkehrsmitteln nutzt, hat die beste Shopping-Ökobilanz. Denn eine Autofahrt von nur fünf Kilometern bläst bis zu 1.100 Gramm Kohlendioxid in die Luft. Und das vermiest beim Ladenkauf die Ökobilanz. Für eine Lieferung vom Online-Dienst fallen nämlich höchstens 400 Gramm CO2 an, weil die Laster besser ausgelastet sind und effiziente Routen fahren. Solange man also mit dem Auto zum Ladengeschäft fährt, ist das Onlineshoppen trotz des höheren Verpackungsaufwands umweltfreundlicher.

Fenster auf für den Weihnachtsgottesdienst

15:48 Uhr

Die Kirchen in Bopfingen (Ostalbkreis) wollen an Weihnachten die Stadt mit einem ökumenischen Gottesdienst beschallen. Dazu findet am Dienstagabend (18 Uhr) eine Probe an der evangelischen St.-Blasiuskirche statt. Man wolle die rings um den Turm der Kirche verlaufende Plattform nutzen und den Gottesdienst sowie ein Konzert des Posaunenchors mit Lautsprechern über die Innenstadt erklingen lassen, so Pfarrerin Carolin Braun gegenüber dem SWR. Die Kirchen hoffen, dass sich zum Weihnachtsgottesdienst Menschen vor der Kirche versammeln können. Sollte das wegen verschärfter Corona-Auflagen nicht gehen, werde man die Lautsprecher nutzen, um so die Menschen durch die geöffneten Fenster ihrer Wohnungen und Häuser zu erreichen.

350 Millionen für Zukunftsinvestitionen

15:04 Uhr

Die baden-württembergische Landesregierung hat weitere Hilfen für die Wirtschaft des Landes beschlossen. Damit sollen die Weichen gestellt werden, dass das Land gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehe, so Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Mit 300 Millionen Euro aus dem Programm "BW Invest" sollen Unternehmen aus allen Branchen mit Zukunftstechnologien unterstützt werden, etwa aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Medizintechnik oder Quantentechnologie. Ziel sei es, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Unternehmen zu stärken, so die Wirtschaftsministerin. Daneben soll es 50 Millionen Euro für Forschungsstandorte im Land geben, die sich vorwiegend mit Künstlicher Intelligenz befassen, wie etwa für das Zentrum für Luft- und Raumfahrt Ulm, einen Neubau für die Hahn-Schickard-Gesellschaft in Freiburg oder für einen Roboter-Entwicklungsbereich im Raum Stuttgart.

15:04 Uhr

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat in der Pressekonferenz der grün-schwarzen Landesregierung mitgeteilt, dass man sich um den stationären Handel sorge und derzeit noch nach praktikablen Lösungen suche. Zwar stehe der Gesundheitsschutz an erster Stelle, jedoch dürften Bildung und Wirtschaft nicht vergessen werden. "Wir wollen so viel ermöglichen, wie eben vertretbar ist." Auch im ersten Lockdown hätte die Verordnung mehrmals nachgebessert werden müssen, sagte Hoffmeister-Kraut. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellte hingegen klar: "Es muss ein scharfer Lockdown sein und bleiben, der nicht an zahlreichen Stellen wieder aufgebohrt werden kann". Es soll ein klares Signal an die Bevölkerung gesendet werden, dass man nicht in die Städte gehen soll, außer um lebensnotwendige Dinge zu erledigen. Selbstverständlich könnten Gewerbetreibende wie beispielsweise Handwerker jedoch Dinge abholen. Für alle anderen würde man mit Lieferdiensten arbeiten.

FFP2-Masken: Lange Schlangen vor Apotheken

14:51 Uhr

Seit heute dürfen sich Risikopatienten und Menschen über 60 Jahre kostenlose FFP2-Masken in Apotheken abholen. Vielerorts bildeten sich lange Schlangen - beispielsweise in Heilbronn:

14:40 Uhr

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat bestätigt, dass sie möglichst noch vor Weihnachten grünes Licht für einen Corona-Impfstoff geben will. Für die Entscheidung über das Mittel von Biontech und Pfizer sei eine Sitzung am 21. Dezember geplant, teilte die Amsterdamer EU-Agentur heute mit. Zugleich bekräftigte sie, dass die Prüfung erst beendet werde, wenn alle nötigen Daten vorlägen. Nach einer möglichen positiven Entscheidung der EMA muss die EU-Kommission den Impfstoff noch formell zulassen. Für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer wurde eine sogenannte bedingte Zulassung beantragt, die auf weniger vollständigen Daten als normalerweise erforderlich beruht. Dabei gilt laut EMA, dass die Daten zeigen müssten, dass der Nutzen eines Impfstoffs die Risiken überwiegt.

Badische Landeskirche will Gottesdienste an Weihnachten

14:00 Uhr

Die badische Landeskirche will trotz des aktuellen Lockdowns grundsätzlich an den Gottesdiensten an Heilig Abend festhalten. Dafür seien die Hygienekonzepte der Kirchen weiter verschärft worden.

Neuer Geburtenrekord am Uniklinikum Freiburg

13:40 Uhr

Am Universitätsklinikum Freiburg ist in diesem Jahr ein neuer Geburtenrekord erreicht worden. Vor wenigen Tagen wurde das 1.860. Kind geboren. Damit wurde der Rekord aus dem vergangenen Jahr bereits übertroffen. Ob es aufgrund von Corona zu einer höheren Anzahl von Schwangerschaften kommt sei unklar, sagt Ingolf Juhasz-Böss, der Ärztliche Direktor der Klinik für Frauenheilkunde.

Mattheis fordert Zugang zu Impfstoff für ärmere Länder

13:38 Uhr

Die Ulmer SPD-Politikerin Hilde Mattheis fordert, dass auch ärmere Länder Zugang zu Impfstoffen gegen Corona bekommen. Im Kurznachrichtendienst Twitter schlägt die Ulmerin vor, den Patentschutz aufzuheben oder Preiskontrollen einzuführen. Solidarität dürfe keine Grenzen kennen, so das Argument der Bundestagsabgeordneten.

Virus schnell "wegimpfen": Freiburger Virologe dämpft Hoffnungen

13:35 Uhr

Auch in den Impfzentren in Südbaden wartet man auf den Corona-Impfstoff. Noch ist unklar, wann mit dem Impfen begonnen werden kann. Der Freiburger Virologe Hartmut Hengel dämpft unterdessen die Hoffnung: "Wir können Corona nicht schnell wegimpfen", sagte er.

12:42 Uhr

Der Deutsche Kitaverband fordert von Bund und Ländern eine langfristige Strategie zur Bewältigung der Corona-Folgen für die Tagesbetreuung über den Januar hinaus. "Wir können nicht wieder auf das System der Notbetreuung nur für Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufsgruppen zurückfallen", sagte die Stuttgarter Verbandschefin Waltraud Weegmann am Vormittag in Berlin. Gebraucht werde dringend ein vernünftiges Konzept zur Öffnung für das kommende Frühjahr.

Tourismus im Sommer so schwach wie selten

12:36 Uhr

Der Tourismus in Baden-Württemberg ist im sogenannten Sommerhalbjahr zwischen Mai und Oktober auf das Niveau von vor Jahrzehnten zurückgefallen. Die Zahl der ankommenden Gäste schrumpfte laut Statistischem Landesamt im Vorjahresvergleich um 42,9 Prozent auf 8,0 Millionen, die Zahl der Übernachtungen um 34,1 Prozent auf 22,8 Millionen. Weniger Gäste in einem Sommerhalbjahr gab es im Land zuletzt 1997, weniger Übernachtungen in diesem Zeitraum registrierten die Statistiker seit der Wiedervereinigung sogar noch nie. Bis zur Corona-Krise hatte die Tourismusindustrie mehrere Rekordjahre hintereinander verbucht.

Infektionen in Tettnanger Klinik steigen weiter

12:33 Uhr

In der Klinik in Tettnang (Bodenseekreis) hat sich die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten nun auf 82 erhöht. Betroffen sind verbliebene Patienten und Mitarbeiter. Seit Donnerstag steht der Klinikbetrieb aufgrund zahlreicher bestätigter Fälle weitgehend still. Die Notaufnahme, das medizinische Versorgungszentrum, die Hals-Nasen-Ohren- sowie die Therapieabteilung sind geschlossen.

Einkaufen im Kreis Konstanz für Schweizer weiter möglich

12:26 Uhr

Kunden aus der Schweiz dürfen trotz der ab Mittwoch geltenden Corona-Maßnahmen weiterhin nach Konstanz oder Singen kommen. Einkaufen sei ein triftiger Grund, so das Sozialministerium.

12:16 Uhr

Die beiden Zentralen Impfzentren in Stuttgart sind pünktlich fertig geworden. Das Robert-Bosch-Krankenhaus und das Klinikum Stuttgart stehen damit für Impfungen bereit, sobald ein Impfstoff verfügbar ist. Es hätten sich viele Ärzte freiwillig für die Impfungen gemeldet. Schwieriger sei die Suche nach medizinischem Fachpersonal, hieß es aus dem Robert-Bosch-Krankenhaus. Auch das Impfzentrum in der Messe Karlsruhe ist fast startbereit. Im Corona-Impfzentrum in Ulm könnten erste Impfungen ebenfalls bereits umgesetzt werden. Für die Impfzentren in Tübingen, Reutlingen, Sigmaringen und Meßstetten sucht das Regierungspräsidium Tübingen noch nach freiwilligen Helfern.

Erneut Diskussionen um Warn-App

12:14 Uhr

Der Reutlinger Medizininformatiker Christian Thies bezeichnet die Diskussionen um die Corona-Warn-App als ein Dilemma im Gesundheitswesen. Einerseits habe man Angst um seine Daten, gleichzeitig müsse man aber Informationen über die Krankheit eines Patienten teilen, so der Informatiker der Reutlinger Hochschule. Für eine Lockerung der Datenschutzauflagen bei der Corona-Warn-App hat sich erneut Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) ausgesprochen: "Wir müssen uns fragen, ob wir lieber Einblick in unsere Bewegungsprofile gewähren oder Besuche von Freunden und Verwandten in der eigenen Wohnung verbieten, die Wirtschaft ruinieren und zahlreiche Grundrechte außer Kraft setzen", so Palmer auf Facebook.

Flixbus sagt Fahrten zwischen den Jahren ab

12:12 Uhr

Der Fernbusanbieter Flixbus will angesichts des neuerlichen Lockdowns doch keine Fahrten zwischen dem 17. Dezember und dem 11. Januar anbieten. Die Kunden, die bereits eine Reise gebucht haben, würden nun angeschrieben und bekämen ihr Geld zurück, teilte das Unternehmen mit. Flixbus hatte seinen Betrieb bereits am 3. November wegen der neuen Corona-Kontaktbeschränkungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorübergehend eingestellt. Für die Weihnachtstage und bis ins neue Jahr hinein wollte das Unternehmen den Betrieb wieder aufnehmen. Diese Pläne sind nun vom Tisch.

12:08 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt auf einen baldigen Start von Impfungen gegen das Coronavirus. Ziel sei, eine europäische Impfstoff-Zulassung noch vor Weihnachten zu erreichen um dann in Deutschland noch vor dem Jahreswechsel mit dem Impfen beginnen zu können, sagte der CDU-Politiker. Er verteidigte es, keine Notfallzulassung für Impfstoffe vorzusehen, sondern ein reguläres Verfahren der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Dies sei wichtig für das Vertrauen in Impfstoffe.

Landesregierung lehnt "Click and Collect" ab

10:34 Uhr

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat sich darauf verständigt, einen Abholservice im Einzelhandel abzulehnen. Nach längeren Diskussionen ist die Entscheidung jetzt gefallen, wie ein Regierungssprecher dem SWR bestätigte. Der Handelsverband hatte darauf gedrungen, das CDU-geführte Wirtschaftsministerium stand dem geforderten "Click and Collect"-Service positiv gegenüber. Das Staatsministerium hatte gestern bereits betont: ein solches Angebot sei kontraproduktiv, es würde dem Geist des Bund-Länder-Beschlusses widersprechen. Die Befürchtung: lange Schlangen vor den Geschäften und damit wieder viele Menschen in den Fußgängerzonen.

Neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg wird vorgestellt

10:18 Uhr

Einen Tag vor dem weitreichenden Lockdown bereitet sich Baden-Württemberg auf die bevorstehenden Einschränkungen für das private und öffentliche Leben vor. Der Einzelhandel hofft am Dienstag auf die letzten Umsätze im Weihnachtsgeschäft, an den Schulen beginnt ein vorerst letztes Mal der Unterricht. Nähere Details zu den neuen und schärferen Auflagen sollen in der neuen Corona-Verordnung formuliert werden, die Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sozialminister Manfred Lucha (beide Grüne) am Mittag vorstellen wollen.

Corona-Fälle in Tübinger Pflegeeinrichtungen

8:26 Uhr

Einige Zeit galt Tübingen mit seiner Anti-Corona-Strategie als Vorbild für andere Städte. Jetzt sind bei Personal und Bewohnern in drei Tübinger Pflegeheimen vermehrt Corona-Infektionen aufgetreten. Am stärksten hat es eine private Pflegeeinrichtung getroffen. Dort sind 19 Bewohner und sieben Beschäftigte positiv getestet worden. Auch im Tübinger Bürgerheim der Altenhilfe wurde eine Infektion aufgedeckt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Bei nachfolgenden Tests wurden zehn weitere Infektionen festgestellt. Im Pauline-Krone-Heim kam eine Bewohnerin Corona-positiv aus einer Klinik zurück. Bei anschließenden Tests wurden allerdings keine weiteren Fälle gefunden. Bereits seit Ende Oktober kann man sich beim Besuch einer Tübinger Pflegeeinrichtung freiwillig testen lassen. Nun haben Bund und Länder vereinbart, einen solchen Schnelltest künftig zur Pflicht zu machen, so Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) in einer Pressemitteilung.

Bundesregierung will Impfstoff-Zulassung vor Weihnachten

7:53 Uhr

Die Bundesregierung dringt laut einem Zeitungsbericht bei der Europäischen Arzneimitelbehörde EMA darauf, den vom Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und dem US-Konzern Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff noch vor Weihnachten zuzulassen. Die EMA kündigte bisher eine Entscheidung über den Impfstoff für den 29. Dezember an. Das sei für die Bundesrgierung aber zu spät, meldet die "Bild"-Zeitung.

Konstanz verbietet "Querdenken"-Demo

7:45 Uhr

Die Stadt Konstanz hat eine geplante Demonstration einer "Querdenken"-Gruppe verboten. Die Veranstaltung mit 900 Teilnehmern war für den 20. Dezember angemeldet worden. Die Stadt begründete das Verbot unter anderem mit den hohen Corona-Infektionszahlen und dem gebotenen Schutz der Bevölkerung. Zudem hätten die Veranstalter deutlich gemacht, städtische Auflagen nicht erfüllen zu wollen.

7:39 Uhr

Die Corona-Pandemie hat die Knochenmarkspenderdatei vor eine der größten Herausforderungen in ihrer fast 30-jährigen Geschichte gestellt. Geschlossene Grenzen, gestrichene Flugverbindungen und verschobene Vor-Ort-Registrierungsaktionen - im Corona-Jahr 2020 werden sich bis Ende Dezember voraussichtlich mehr als 400.000 Menschen bei der DKMS in Deutschland registriert haben. Der Stand am 4. Dezember belief sich auf 386.259. Das sind rund ein Drittel weniger als 2019, wie die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) in Tübingen mitteilte. Weltweit seien 6.843 Stammzellspenden vermittelt worden.

Corona sorgt für Boom bei Spezialkühlschrank-Herstellern

7:34 Uhr

Die Vorbereitungen für eine Massenimpfung gegen das Coronavirus in Deutschland sorgen bei den Herstellern von medizinischen Spezialkühlschränken für eine erhöhte Nachfrage. Bei der Philipp Kirsch GmbH aus Willstätt nahe Offenburg, die unter anderem Impfzentren, Pharmaunternehmen und Krankenhäuser beliefert, seien viel mehr Bestellungen eingegangen, sagte Geschäftsführer Jochen Kopitzke. Zwischen Januar und November sei der Auftragseingang um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen. Auch die Firma Binder aus Tuttlingen, die Ultratiefkühlschränke unter anderem für die Lagerung der neuartigen mRNA-Impfstoffe herstellt, hat die Produktion nach Angaben von Vizepräsident Peter Wimmer massiv ausgeweitet. Momentan würden vier bis fünf Mal so viele Kühlschränke hergestellt wie sonst üblich, hieß es.

6:43 Uhr

Rund 27 Millionen Bürger aus Corona-Risikogruppen in Deutschland können ab heute die ersten kostenlosen FFP2-Masken erhalten. Eine entsprechende Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) tritt in Kraft. Die Ausgabe der Schutzmasken erfolgt stufenweise. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) rechnet mit einem "enormen Kundenandrang" und warnt vor langen Warteschlangen. In einem ersten Schritt sollen über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen drei Masken gratis in der Apotheke bekommen. Bis zum 6. Januar können diese abgeholt werden. Laut Informationen des Ministeriums genügt dazu die Vorlage des Personalausweises "oder die nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen". Zur Abholung könne auch eine andere Person bevollmächtigt werden.

Dienstag, 15. Dezember 2020