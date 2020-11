Montag, 23. November 2020

Das war der Montag in Baden-Württemberg

Corona-Demos in Balingen

20:51 Uhr

Mehrere Hundert Personen nahmen am Abend einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Balingen (Zollernalbkreis) teil. Laut Polizei spazierten 450 Menschen durch die Balinger Innenstadt. Die Demo verlief friedlich, Auflagen wurden weitgehend eingehalten. Die Polizei meldete 15 Verstöße gegen die Maskenpflicht. Die Beamten erteilten einen Platzverweis. Weitere 50 Personen nahmen an einer Gegenkundgebung teil. Auch dort wurden die Hygiene-Auflagen eingehalten.

Millionenhilfe für Messe Friedrichshafen

20:47 Uhr

Rettung für die Messe Friedrichshafen: Die Stadt als Hauptgesellschafterin gewährt kurzfristige Finanzhilfen von insgesamt sieben Millionen Euro, um das Eigenkapital der beiden Messegesellschaften zu stärken. Das beschloss der Gemeinderat am Abend bis auf eine Enthaltung einstimmig. Die Gemeinderäte verwiesen auf die wirtschaftsfördernde Bedeutung der Messe für die Region. Die parteiübergreifende Zustimmung sei ein Zeichen großer Wertschätzung, zitierte die Messe anschließend ihren Geschäftsführer Klaus Wellmann. Wegen der Corona-Pandemie musste die Messe fast 40 Messen und Veranstaltungen streichen. Sie hatte einen Umsatzrückgang bis zu 85 Prozent. Die zwischenzeitliche Nutzung der Messehallen als Autokino, Fieberambulanz oder Sporthalle konnte die Millionenverluste nicht ausgleichen.

Hoffenheimer Bundesliga-Spieler haben die Quarantäne verlassen

19:23 Uhr

Nachdem mehrere Spieler von 1899 Hoffenheim in Corona-Quarantäne mussten, kam jetzt die Entwarnung. DIe Kraichgauer teilten mit, dass sechs zuletzt positiv getestete Profis und zwei Mitglieder des Trainer- und Betreuerteams die Quarantäne verlassen haben und wieder am Training teilnehmen. Sebastian Rudy, Ishak Belfodil, Munas Dabbur und Robert Skov steigen wieder ins Mannschaftstraining ein. Kevin Vogt und Jacob Bruun Larsen werden zunächst noch individuelle Einheiten absolvieren, ehe sie wieder zu dem Team stoßen. Zuvor war schon Torjäger Andrej Kramaric nach mehrwöchiger Corona-Zwangspause auf den Rasen zurückgekehrt. Nur Sargis Adamyan bleibt in häuslicher Isolation. Die Hoffenheimer waren erst am vergangenen Montag aus einer mehrtägigen Team-Quarantäne auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

Engpässe an Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus

19:17 Uhr

Auch wenn die Zahl der Coronavirus-Infektionen derzeit relativ stabil ist, die Situation in Krankenhäusern im Land bleibt angespannt. So wie im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart: Es herrsche eine "Engpass-Situation, jeden Tag", sagte Mark Dominik Alscher, Medizinischer Geschäftsführer des Krankenhauses.

Kretschmann will Weihnachtsferien verlängern

18:47 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist wegen der Corona-Pandemie für einen früheren Start der Weihnachtsferien, um Schülerinnen und Schülern vor den Feiertagen die freiwillige Selbstisolation zu ermöglichen. Er wolle sich bei der anstehenden Bund-Länder-Schalte für längere Weihnachtsferien stark machen, sagte ein Regierungssprecher. Kretschmann peile Freitag, 18.12., als letzten Schultag an; bisher ist der Ferienstart auf Dienstag, 22.12., festgelegt. Das Kultusministerium hatte vor zwei Wochen betont, dass es keine längeren Weihnachtsferien landesweit anordnen werde, weil es organisatorische Fragen auslösen und zahlreiche Eltern vor Betreuungsprobleme stellen könnte. Allerdings sei es einzelnen Schulen im Land erlaubt, die Weihnachtsferien dieses Jahr durch bewegliche Ferientage zu verlängern.

18:29 Uhr

Das Landesgesundheitsamt hat (Stand 16 Uhr) 1.246 neue Corona-Infektionen für Baden-Württemberg gemeldet. Vergangenen Montag waren es noch 1.739 Neuinfizierte. Seit Pandemie-Beginn haben sich demnach 134.819 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert, 2.496 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, gibt die Behörde mit landesweit 137,0 an. Damit hat jeder der 44 Stadt- und Landkreise den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Die höchsten Werte finden sich im Stadtkreis Heilbronn (258,4), in Mannheim (256,6) und im Landkreis Tuttlingen (241,5). Der Kreis Biberach steht aktuell mit einer Inzidenz von 71,5 am besten da.

17:39 Uhr

Nach dem geglückten Probelauf am Samstag in Ulm berät die baden-württembergische Landesregierung am Dienstag über ihre Corona-Impfstrategie. Acht Impfzentren sind bereits geplant und sollen bis Mitte Dezember fertig sein. Zusätzlich sollen bis Mitte Januar in jedem der 44 Stadt- und Landkreise regionale Impfzentren entstehen. Nach SWR-Informationen werden darüber hinaus mobile Impfteams zum Einsatz kommen, die vor Ort in Pflegeheimen oder Behinderten-Einrichtungen impfen. Unikliniken, Kassenärzte und medizinisches Fachpersonal hätten bereits die Bereitschaft signalisiert, in den Impfzentren mitzuarbeiten, heißt es aus Regierungskreisen. Laut Landesärztekammer wurde zu Beginn der Pandemie ein Pool von mehr als 2.000 Medizinern aufgebaut, die neben ihrer Regeltätigkeit auch fürs Impfen zur Verfügung stehen würden.

28 Corona-Infizierte in Balinger Pflegeheim

16:47 Uhr

In einem Balinger Pflegeheim haben sich insgesamt 28 Personen mit Corona infiziert. Wie Hausleiter Thomas Sowoidnich am Montag mitteilte, handelt es sich dabei um 7 Mitarbeiter und 21 Bewohner. Man habe am Wochenende alle Bewohner getestet, bei denen ein Test möglich sei - 66 der insgesamt 77 Bewohner. Wie es zu den Infektionen kam, sei nicht bekannt. Die Einrichtung stehe unter Quarantäne. Ein Stockwerk des Münzehofs und ein weiterer Wohnbereich seien Isolierstation. Man halte engen Kontakt zu den Angehörigen. Der Münzehof gehört zur Korian-Gruppe.

Klinikärzte in Stuttgart: Schulen offen halten

15:09 Uhr

Schulen und Kitas sollen auch bei hohen Corona-Infektionszahlen weiter geöffnet bleiben. Diese Empfehlung hat heute die Akademie für Kinder- und Jugendmedizin veröffentlicht. Daran beteiligt waren auch Ärzte des Klinikums Stuttgart. Die Kinder- und Jugendärzte sowie Hygieniker sprechen sich in ihrer Stellungnahme dringend dafür aus, die Gemeinschaftseinrichtungen offen zu halten. Kinder und Jugendliche seien demnach nicht entscheidend für die Ausbreitung der Pandemie. So auch die Einschätzung des Ärztlichen Direktors der Sozialpädiatrie am Stuttgarter Klinikum, Andreas Oberle. Eine Schließung von Schule und Kitas sei nicht geeignet, um die Infektionszahlen einzudämmen. Eine Studie unter Leitung der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek kommt in der Tat zu dem Schluss, dass zumindest Kitas bei niedrigen Infektionsraten keine Pandemie-Treiber sind. Sie weist jedoch darauf hin, dass bei einem hohen Inzidenz-Wert auch in Kitas höhere Infektionszahlen zu erwarten sind. Eine entsprechende Studie sei bereits in Planung, sagte Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt Mitte November im NDR-Podcast "Corona-Virus-Update".

Münchner Chemiekonzern produziert Impfstoff für Curevac

14:34 Uhr

Der Münchner Spezialchemiekonzern Wacker Chemie und der Tübinger Biotechkonzern Curevac arbeiten bei der Produktion eines Impfstoffs gegen Covid-19 zusammen. Wacker Chemie werde im ersten Halbjahr 2021 mit der Produktion der mRNA-Wirkstoffsubstanz für den Impfstoff beginnen, teilten beide Unternehmen heute gemeinsam mit. Am Wacker-Standort Amsterdam sollen pro Jahr mehr als 100 Millionen Dosen des Impfstoffes von Curevac hergestellt werden. Zudem gebe es Erweiterungsoptionen.

Impfung: Gute Vorbereitung wichtiger als schneller Beginn

13:55 Uhr

Eine Impfung mit dem Corona-Wirkstoff muss gründlich vorbereitet sein. Das fordert der Ulmer Virologe Thomas Mertens, der auch Vorsitzender der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts ist. Die Vorbereitung sei wichtiger als ein zu früher Beginn der Impfung. Es komme auf wenige Tage oder Wochen nicht an, so Mertens im SWR. Zudem forderte Mertens eine absolut lückenlose Dokumentation der Impfungen auch in den sogenannten Impfzentren. Am Wochenende waren die Abläufe einer Massenimpfung von bis zu 1.500 Personen pro Tag im geplanten Impfzentrum in der Ulmer Messe geübt worden.

Hilfe für besonderen Corona-Impfstoff aus München

13:40 Uhr

Der "Zukunftsfonds Heilbronn" investiert eine halbe Million Euro in die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs der Münchner Firma Baseclick. Dabei geht es um ein Verfahren, das auch in der Krebstherapie benutzt wird. Der Impfstoff soll besonders gut verträglich sein, der Geimpfte laut Hersteller lange immun bleiben.

12:49 Uhr

Die neue baden-württembergische Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Monika Stein, hat die bisherigen Corona-Maßnahmen an den Schulen kritisiert. Im SWR sagte Stein, sie könne nicht verstehen, warum eine Maskenpflicht auch für Grundschüler jetzt das "Non plus Ultra" sein solle. Stattdessen hätte es längst einen Unterricht im Wechsel - zu Hause und in der Schule - geben müssen, so Stein. Geprüft werde müsse, ob ein derartiges Verfahren auch für Grundschulen praktikabel sei. Ab der Klasse sieben sei das jedoch kein Problem, so die GEW-Landeschefin. Um zu Hause lernen zu können, müssten die Schülerinnen und Schüler Aufgaben bekommen. Einen Online-Unterricht zu Hause hält Stein für kaum umsetzbar, "weil die technischen Voraussetzungen fehlen - sowohl zu Hause als auch an den Schulen".

Kunstwerk aus Nägeln soll an Corona-Tote erinnern

10:59 Uhr

Eine Installation aus Nägeln soll im Schwäbisch Gmünder Münster an die Corona-Toten in Deutschland erinnern. Das Kunstwerk wird am Sonntag eingeweiht.

Bleibt es beim Spielstopp in der Regionalliga Südwest?

9:39 Uhr

Die Regionalliga Südwest ist tief gespalten. Sind die Klubs in der vierten Liga Amateure oder Profis? Das ist zurzeit die entscheidende Frage. Denn Profis dürfen während des Teil-Lockdowns Fußball spielen, Amateure nicht. Das Problem: In der Regionalliga Südwest spielen Teams aus vier Bundesländern und dort gelten unterschiedliche Regeln.

9:25 Uhr

Das Universitätsklinikum Heidelberg startet heute ein Pilotprojekt: Die Anmeldung in der Orthopädischen Klinik läuft nun mit einem QR-Code, den man selbst zuhause online erstellen kann. Wer ohne QR-Code in die Klinik kommt, bekommt ihn vor Ort an einem Terminal. So werden die sonst üblichen handschriftlichen Papierfragebögen vermieden.

Mit Kerzen gegen den Corona-Blues

9:11 Uhr

Auch bei den Herstellern von Kerzen machen sich die Corona-Pandemie und der damit verbundene Verschönerungstrend in den heimischen vier Wänden bemerkbar. Wer breit aufgestellt sei und etwa Gartencenter oder große Einzelhandelsketten beliefere, für den laufe es recht gut, sagte Stefan Thomann, der Geschäftsführer der European Candle Association, des Verbands der Kerzenhersteller mit Sitz in Stuttgart. "Die Leute machen es sich schön zu Hause", so Thomann.

Impfungen noch in diesem Jahr?

7:35 Uhr

In mehreren Ländern könnten noch in diesem Jahr die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden - auch für Deutschland rechnet Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) damit. Es könne sein, dass noch vor Jahresende ein Impfstoff in Europa zugelassen werde, sagte Spahn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er habe die Bundesländer gebeten, die Impfzentren bis Mitte Dezember vorzubereiten. Spahn zeigte sich auch optimistisch, dass es nicht bis Ende 2021 dauern werde, die Bevölkerung durchzuimpfen.

Keine Werbung in Outletcity Metzingen

6:57 Uhr

Die Stadt Metzingen und die Outletcity haben ein neues Corona-Konzept eingeführt, das dort sicheres Einkaufen möglich machen soll. Um Menschenmassen zu vermeiden, hat man hat sich entschieden, keine Werbung oder besondere Angebote zu machen, sagte eine Sprecherin. Außerdem gebe es auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht und Personenbeschränkungen in den Geschäften. Sicherheitskräfte überprüfen die Maskenpflicht und die Abstände zwischen den Besuchern - dabei unterstützt sie auch die Polizei. Schon am Wochenende seien die neuen Regeln gut eingehalten worden, so die Reutlinger Polizei.

Besuchsverbot an Neckar-Odenwald-Kliniken

6:39 Uhr

An den Neckar-Odenwald-Kliniken gilt wegen der aktuellen Corona-Lage ab sofort ein Besuchsverbot. Es gilt laut Klinikleitung an den beiden Standorten Mosbach und Buchen für mindestens zwei Wochen. Es gibt aber Ausnahmen: So dürfen Eltern ihre kranken Kinder weiterhin besuchen und auch Angehörige von Sterbenden dürfen in die Kliniken. Im Krankenhaus Buchen können zudem Partner von Schwangeren weiterhin bei der Geburt ihres Kindes dabei sein. Besucher dürfen jedoch keine Corona-Symptome zeigen und keine Kontakte zu positiv getesteten Personen gehabt haben. In den vergangenen Tagen war die Zahl der Corona-Patienten an den Neckar-Odenwald-Kliniken gestiegen.

Kupferzell: Digitale Luftmessung in Schule

6:01 Uhr

An der Kupferzeller Johann-Friedrich-Mayer-Schule im Hohenlohekreis startet heute ein Test-Projekt zur digitalen Messung der Luftqualität. Damit soll die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus minimiert werden. In einem Klassenraum wird digital die Luftqualität gemessen, überwacht und die Innenraumluft am Ende gereinigt. Sensoren messen unter anderem Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den CO2-Gehalt. Die Daten können vom Lehrer eingesehen werden. Das Projekt führt der Ventilatorenhersteller Ebm-Past aus Mulfingen mit einem lokalen Heizungstechniker durch. Kupferzell war im März besonders stark durch das Coronavirus betroffen. Wenig später startete das Robert-Koch-Institut seine Antikörperstudie. Das Ergebnis zeigte eine hohe Dunkelziffer.

Montag, 23. November 2020