Live-Blog zum Coronavirus in BW: Landesweite Sieben-Tage-Inzidenz kratzt an 100er-Marke

5:47 Uhr

Wegen landesweit sinkender Sieben-Tage-Inzidenzen ist ab heute wieder Präsenz im Schulunterricht möglich. Für Schülerinnen und Schüler heißt das in den meisten Fällen zunächst Wechselunterricht. Das hat das Kultusministerium den Schulen und Betreuungs-Einrichtungen schon Anfang Mai in Aussicht gestellt, allerdings nur in Kreisen, in denen die Inzidenz fünf Tage in Folge unter der Marke von 165 Neuinfektionen liegt.

5:26 Uhr

Mehr als jeder Dritte in Baden-Württemberg ist mittlerweile mindestens ein Mal gegen das Coronavirus geimpft. Ab sofort impfen Hausärztinnen und Hausärzte in Baden-Württemberg alle Impfwilligen. Auf eine Priorisierung wie im Impfzentrum müssen sie nicht mehr achten.

Montag, 17. Mai 2021

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Einkaufstourismus: Schweizer kaufen wieder in Baden-Württemberg ein

17:57 Uhr

In den Kreisen Waldshut und Lörrach kommt der Einkaufstourismus aus der Schweiz wieder in Gang. Die Pandemie hatte ihn zum Erliegen gebracht. Ende vergangener Woche hat Baden-Württemberg die Grenze für Einkaufstouristen nun wieder geöffnet, wenn sie nicht länger als 24 Stunden bleiben. Das haben seit Freitag viele Schweizer Kunden genutzt, um etwa in Waldshut-Tiengen Lebensmittelgroßmärkte oder Baumärkte anzusteuern. Für rund zehn Milliarden Franken hatten Schweizer Kunden vor der Pandemie im Ausland eingekauft, vorwiegend in Deutschland. Der Gewerbeverein Waldshut freut sich, dass die deutlich niedrigeren Preise die Nachbarn nun offenbar zurück nach Deutschland locken.

17:35 Uhr

In Baden-Württemberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter knapp über 100. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes beträgt der Wert aktuell 101,0 (gestern: 102,3, vergangenen Sonntag: 145,2). 23 Kreise im Land weisen eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 auf, 21 darüber (Stand: Sonntag, 16 Uhr). Vier Regionen überschreiten derzeit die Schwelle von 165, die ausschlaggebend für das Verfahren rund um die Schulen und Kitas ist: Heidenheim, Zollernalbkreis, Pforzheim und Ulm. Auch die Zahl der bestätigten Neuinfektionen ist landesweit rückläufig. Heute wurden den Behörden 619 weitere Fälle gemeldet (gesamt: 478.612), am Sonntag vor einer Woche waren es noch 986 Fälle. 564 Covid-19-Patienten befinden sich aktuell in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 369 invasiv beatmet. In Zusammenhang mit Covid-19 sind in Baden-Württemberg weitere neun Menschen gestorben, insgesamt sind es mittlerweile 9.703 Menschen.

Schülerinnen und Schüler können zum Präsenzunterricht zurück in die Schule

15:05 Uhr

Ab morgen können viele Jugendliche und Kinder im Land wieder zum Unterricht in die Schule. In vielen Kreisen liegt die Infektions-Inzidenz seit fünf Tagen unter 165:

14:56 Uhr

Anders als erwartet darf der Europark in Rust bei weiter niedriger Inzidenz am Freitag (21. Mai) öffnen. Er ist Teil eines Modellprojekts des Sozialministeriums unter Begleitung der Universität Freiburg. Die baden-württembergische Corona-Strategie sieht Öffnungen für Parks eigentlich erst einige Wochen später vor. Am ersten Tag sollen zunächst nur 3.000 Besucher, danach 10.000 eingelassen werden, sagte Parkchef Roland Mack der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag). Erlaubt wären 20.000 Menschen. Durch Corona hat der Park nach Angaben Macks bislang einen Umsatzverlust von mehr als 300 Millionen Euro erlitten.

Impfaktion für Baiersbronner Gastronomie-Beschäftigte

14:55 Uhr

In einer großen Hausärztepraxis in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) boten Ärzte, Ärztinnen und Mitarbeitende einen Impfttag für Beschäftigte der Baiersbronner Gastronomie an. Die gastronomischen Betriebe und Hotels hoffen, dass sie ab Mitte der Woche wieder öffnen können, denn der Kreis Freudenstadt hat seit Tagen eine fallende Inzidenzzahl. Im Minutentakt strömten Gastro-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Praxis der Hausärzte am Spritzenhaus in Baiersbronn.

Neue Öffnungen für Jugendarbeit und mehr Unterstützung für Kinder und Familien

14:37 Uhr

Das baden-württembergische Sozialministerium kündigt mehr Hilfe für Familien an. Lockerungen für soziale Einrichtungen für Kinder und Jugendliche kommen ab Montag:

Bundespräsident Steinmeier ruft zu Versöhnung nach der Coronakrise auf

12:51 Uhr

Zum Abschluss des Ökumenischen Kirchentags hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu gesellschaftlicher Versöhnung nach der Coronakrise aufgerufen. Fehler müssten aufgearbeitet und entstandene Wunden geheilt werden, sagte Steinmeier in einem Grußwort. Infolge der Pandemie seien Freundschaften zerbrochen und Familien entzweit worden. Der Bundespräsident erinnerte dabei an erbitterte Streits über die Maskenpflicht, Beschränkungen und Lockerungen, über Impfstoffe und Impfreihenfolge. Steinmeier verwies vor allem auf die soziale Dimension der Pandemie. Corona habe die Unterschiede schmerzlich bewusst gemacht, betonte er.

Stiko und Lauterbach rechnen nächstes Jahr mit nötiger Impfauffrischung

11:33 Uhr

Impfungen gegen das Coronavirus müssen nach Ansicht der Ständigen Impfkommission im kommenden Jahr bereits aufgefrischt werden. Die aktuellen Corona-Impfungen seien deshalb nicht die letzten, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens den "Funke"-Zeitungen. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) rechnet damit, dass Menschen in den kommenden Jahren immer wieder gegen Corona geimpft werden. Er gehe davon aus, dass sie nach einer Impfung nur rund sechs Monate lang immun seien.

Impfbereitschaft in Deutschland stark gestiegen

11:23 Uhr

Seit dem Start der Impfkampagne in Deutschland vor fast fünf Monaten ist die Impfbereitschaft laut einer Yougov-Umfrage deutlich gestiegen. Danach wollen sich fast drei Viertel der Deutschen über 18 Jahre gegen das Coronavirus immunisieren lassen. 36 Prozent der Befragten haben sich schon mindestens einmal impfen lassen, weitere 38 Prozent haben vor, das noch zu tun. Zusammen sind das 74 Prozent. Kurz vor Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember hatten sich erst 65 Prozent für eine Impfung entschieden. Mittlerweile sind in Deutschland mehr als 30 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Laut Deutscher Presse-Agentur könnte sich diese Zahl schon in den nächsten Monaten verdoppeln.

Fahrradnachfrage größer als das Angebot

10:05 Uhr

Die Corona-Pandemie hat der Fahrradbranche einen Boom beschert. Bei vielen Händlern in Baden-Württemberg könnten die Lager bald leer sein. Die Nachfrage ist erheblich höher als das Angebot - das trifft auch auf Ersatzteile zu. Noch gibt es in den meisten Fahrradläden Räder und Ersatzteile. Es ist aber gut möglich, dass sie bald ausgehen.

7:01 Uhr

Der Stuttgarter Flughafen sieht wieder etwas optimistischer in die nähere Zukunft. "Wir sehen, dass der erwartete Nachholbedarf beim Reisen sich jetzt langsam auf das Buchungsverhalten auswirkt", sagte ein Sprecher. Es flögen wieder mehr Menschen ab, als ankämen. "Das ist ein Indiz dafür, dass das Reisegeschehen wieder anzieht. Wir erwarten über die Sommermonate einen leichten Aufschwung." Zum Start der Pfingstferien am kommenden Freitag werden etwa 80 Flugbewegungen erwartet. In den vergangenen Jahren hatte es an solch verkehrsstarken Tagen bis zu 400 Starts und Landungen gegeben.

Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland sinkt weiter

6:52 Uhr

In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gesunken. Sie liegt nun bei 83,1, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. Vor einer Woche betrug der Wert noch 118,6. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 8.500 weitere Corona-Fälle binnen eines Tages. Das sind 4.156 nachgewiesene Neuinfektionen weniger als am Samstag vor einer Woche. Thüringen bleibt mit einer Inzidenz von 127,5 vor Sachsen (111,5) das Bundesland mit dem höchsten Wert. In Baden-Württemberg beträgt die Inzidenz 102,3. Alle anderen der insgesamt 16 Bundesländer haben inzwischen den Wert von 100 unterschritten.

Sonntag, 16.5.2021

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Lockerungen in Freiburg: Gäste nutzen Gastro-Öffnung

22:10 Uhr

Einige Kreise und Städte durften nach langer Zeit am Samstag unter anderem in der Gastronomie wieder öffnen. So beispielsweise in Freiburg, wo Gäste die Möglichkeit bereits am ersten Tag wieder rege nutzten.

18:21 Uhr

In Baden-Württemberg ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken. Sie liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes aktuell bei 102,3 (gestern: 107,1, vergangenen Freitag: 145,4). Mittlerweile weisen 20 Kreise eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 auf, 24 darüber (Stand: Samstag, 16 Uhr). Nur noch vier Regionen überschreiten die Schwelle von 165, die ausschlaggebend für das Verfahren rund um die Schulen und Kitas ist. Auch die Zahl der bestätigten Neuinfektionen ist weiter rückläufig. Heute wurden den Behörden 1.400 weitere Fälle gemeldet (gesamt: 477.993), am Samstag vor einer Woche waren es noch 2.120 Fälle. 571 Covid-19-Patienten sind aktuell in intensivmedizinischer Behandlung, davon werden 371 invasiv beatmet. In Zusammenhang mit Covid-19 sind in Baden-Württemberg weitere acht Menschen gestorben, insgesamt sind es 9.694 Menschen.

Nur noch drei Bundesländer über Inzidenz von 100 - Lauterbach macht Hoffnung

17:33 Uhr

Baden-Württemberg ist, mit Thüringen und Sachsen, eines von drei Bundesländern, die sich noch über der kritischen Marke von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen befinden. Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland haben mittlerweile mindestens eine Impfung erhalten. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach vertrat die Ansicht, dass "die große Zeit der Pandemie vorbei ist". Zwar werde das Problem die Gesellschaft noch eine ganze Zeit begleiten. Aber jetzt gehe es darum, die Gesellschaft zu heilen, sagte Lauterbach dem Nachrichtenportal "t-online".

Mehrere Verbände wollen mehr Einsatz für junge Menschen

15:34 Uhr

Mehrere Verbände wollen, dass für Jugendliche in der Corona-Zeit mehr getan wird. Der katholische Jugenddachverband BDKJ will, dass auch Kinder- und Jugendverbände wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Verbandschefin Daniela Hottenbacher hat gesagt, dass die Politik zum Beispiel dabei helfen soll, wenn Jugendverbände wegen der Corona-Regeln größere Räume brauchen. Der deutsche Lehrerverband hatte vorher schon gefordert, dass der Bund noch mehr Geld für das Corona-Aufholprogramm an Schulen ausgibt. Er geht außerdem davon aus, dass es nach den Sommerferien wieder normalen Unterricht gibt.

14:17 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kritisiert die Bundesländer dafür, die Corona-Beschränkungen zu früh zu stark zu lockern. In einem Schreiben an seine Länderkollegen fordert er, dass die Öffnung der Innengastronomie und Hotels nur in Gegenden mit einer Sieben-Tage- Inzidenz von unter 50 erlaubt werden sollte. Baden-Württemberg und andere Länder öffnen schon bei Werten unter 100 für vollständig Geimpfte und für Getestete.

14:10 Uhr

Bei regnerischem Wetter ist die Öffnung von Restaurants und Cafés in Heidelberg eher verhalten angelaufen. Einige Betriebe waren noch zu, andere gingen mit verringerter Außenbestuhlung an den Start. Die Bestellung von Getränken gestaltete sich für einige Gastwirte schwierig. Mehr Menschen als sonst zu Pandemie-Zeiten bummelten durch die Stadt am Neckar, zu Gedränge kam es aber nicht. Mit den Öffnungsschritten verbunden sind auch Schwierigkeiten: Die Gastronomen müssen genügend Mitarbeiter für Küche und Service zurückholen, um überhaupt öffnen zu können. Vor Corona hatten sich in Heidelberg Studierende mit Kellnern ein Zubrot verdient. Doch viele von ihnen sind wegen des rein digitalen Studiums wieder nach Hause gezogen und stehen nicht zur Verfügung. Andere Mitarbeiter haben sich in den Einzelhandel verabschiedet.

Rund 1.000 Impfwillige bei Impfaktion einer Heidelberger Arztpraxis

13:38 Uhr

Sie hatten zu viel Astrazeneca - und haben das Beste daraus gemacht. Die Impfaktion einer Heidelberger Gemeinschaftspraxis hat am Samstag rund 1.000 Menschen angelockt:

Erste Jugendherbergen öffnen noch im Mai

13:04 Uhr

Die Jugendherberge Konstanz ist eine der ersten landesweit, die nach dem erneuten Corona-Lockdown wieder öffnen. Der Otto-Moericke-Turm werde ab Pfingstsonntag offen sein, teilte der Jugendherbergsverband mit. Auch die Häuser in Biberach, Sigmaringen, Friedrichshafen und Überlingen planen, voraussichtlich am Pfingstsonntag den Betrieb aufnehmen. Die Jugendherberge Ravensburg ist nach eigenen Angaben erst Mitte Juli wieder offen. Die Jugendherberge im bayerischen Lindau plant die Öffnung bereits für kommenden Freitag.

Neue Lockerungen für den Breitensport in Baden-Württemberg

12:55 Uhr

Am 14. Mai trat eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Für Baden-Württemberg bedeutet das: Solange die 7-Tage-Inzidenz sinkt, darf der Breitensport Schritt für Schritt öffnen:

9:32 Uhr

Der Schulunterricht in Deutschland könnte nach Ansicht des Lehrerverbandes schon nach den Sommerferien wieder im Regelbetrieb laufen. Verbandschef Heinz-Peter Meidinger sagte der Zeitung "Die Welt", er rechne damit, dass nach der dritten Corona-Welle keine vierte mehr folgen werde. Eine Rolle spiele dabei aber auch der Fortschritt der Corona-Schutzimpfungen, so Meidinger. Er sprach sich für Impfaktionen an Schulen und niedrigschwellige Angebote für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte aus. Eine wichtige Frage sei, wie der Schulbetrieb im Nebeneinander von geimpften und ungeimpften Schülern und auch Lehrkräften organisiert werden könne. Dabei müsse auch geklärt werden, was passiert, wenn Eltern nicht wünschen, dass ihr Kind von einer ungeimpften Lehrkraft unterrichtet wird. Außerdem sei es an der Zeit, Konzepte zu entwickeln, um Lerndefizite aufzuholen. Der "Bild" sagte Meidinger, es brauche Zusatzangebote am Nachmittag, aber auch Angebote am Wochenende und in den Ferien.

Lockerungen in Heidelberg

7:45 Uhr

Die Stadt Heidelberg lockert ab heute die Corona-Regeln. Möglich macht das ein Stufenplan des Landes. Der Corona-Inzidenzwert liegt in Heidelberg seit über zwei Wochen bei unter 100. Daher dürfen ab heute Hotels wieder Gäste empfangen und auch die Gastronomie darf wieder öffnen. Gastronomen können ihre Gäste draußen und drinnen zwischen 6 und 21 Uhr bewirten - vorausgesetzt, die Kunden haben einen aktuellen negativen Coronatest. Vollständig Geimpfte und Genesene brauchen keinen Test. Auch Freibäder, Museen und Galerien dürfen öffnen. Kultur- und Sportveranstaltungen im Freien sind mit bis zu 100 Besuchern erlaubt. Bis zu 20 Personen dürfen sich zum kontaktarmen Sport im Freien treffen. Musikschulen und die Volkshochschule können in kleinen Gruppen vor Ort unterrichten. An den Hochschulen dürfen die Mensen wieder öffnen.

RKI-Infektionszahlen sinken weiter

6:32 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist laut Robert-Koch- Institut wieder deutlich gesunken. Am Samstagmorgen meldeten die Forscher etwa 7.900 Neuinfektionen innerhalb eines Tages - am Samstag vor einer Woche waren es gut doppelt so viele. Die Inzidenz-Zahl sank auf 87,3. Die Experten betonen aber, dass die Zahlen wegen des Feiertags vorgestern nur bedingt aussagekräftig sind - an solchen Tagen gibt es weniger Tests und weniger Laboruntersuchungen.

6:10 Uhr

Wirte und Hoteliers rund um den Bodensee fordern angesichts unterschiedlicher Öffnungsschritte in Gastronomie und Tourismusbetrieben eine Angleichung der Regeln. In der Vierländerregion seien die "derzeit bestehenden und voneinander abweichenden Regelungen immer besonders herausfordernd", sagte der Geschäftsführer der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH, Jürgen Amman, in Konstanz. Die Regeln sollten unbedingt harmonisiert werden. Entsprechende Forderungen kamen auch aus dem Allgäu. Vor allem die Bindung an eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner löst auf deutscher Seite Kritik aus. "Wenn's blöd läuft, gibt das ein totales Chaos. Dann hat man genau das, was man nicht wollte: viele Menschen am gleichen Ort", sagte der Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Bodenseekreis, Horst Müller.

Samstag, 15.5.2021