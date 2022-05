per Mail teilen

Das war der Sonntag in Baden-Württemberg

Schulze befürchtet größte Hungerkrise seit 1945

9:32 Uhr

Die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) warnt vor der größten Hungerkrise seit 1945 mit Millionen Toten. In der "Bild am Sonntag" fordert die Ministerin, dass Lebensmittel nicht mehr für Biokraftstoffe genutzt werden. Nur so sei es möglich, die Zahl verfügbarer Lebensmittel auf der Welt zu erhöhen, sagte Schulze. Durch die Corona-Pandemie, extreme Dürren und den Krieg hätten sich die Lebensmittelpreise weltweit um ein Drittel erhöht. Sie seien jetzt auf Rekordniveau.

Corona-Inzidenz sinkt auf 514

4:01 Uhr

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet bundesweit 8.488 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 3.230 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 11.718 Corona-Infektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 514 von 544 am Vortag. Zehn weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 136.533.

Sonntag, 8. Mai 2022