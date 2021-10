Montag, 18. Oktober 2021

Das war der Montag in Baden-Württemberg

Verbände fordern strengere Corona-Auflagen für Pflege und Schulen

Elternvertreter und Patientenschützer haben sich für strengere Corona-Auflagen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schulen und Pflegeeinrichtungen ausgesprochen. Das Vorstandsmitglied des Bundeselternrats, Ines Weber, verlangte eine Impfpflicht für Lehrkräfte. "Eine Corona-Impfpflicht für diese Berufsgruppe" müsse von der Bundesregierung "bundeseinheitlich gesetzlich festgeschrieben werden", sagte Weber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Weber betonte, mit einer Impfung schützten sich das Lehrpersonal und alle Beschäftigten an den Schulen selbst sowie die Kinder und Jugendlichen, mit denen sie täglich direkten Kontakt hätten. Es müsse unbedingt verhindert werden, "dass erneut ganze Klassenverbände in Quarantäne müssen oder sogar Schulen im Winter schließen müssen", sagte Weber mit Blick auf die nächsten Wochen. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sprach sich zudem für eine Ausweitung der Testpflicht in Kliniken und Pflegeheimen aus. Die Corona-Tests müssten von der Politik "bundesweit täglich für Krankenhäuser und Pflegeheime angeordnet werden und zwar unabhängig davon, ob die Person geimpft oder genesen ist", sagte Brysch den Funke-Zeitungen. Wo vulnerable Menschen lebten, dürfe bei der Testung eine 2G-Regelung keine Rolle spielen, da auch von Geimpften und Genesenen eine Infektionsgefahr ausgehen kann.

EU-Behörde prüft Zulassung von Biontech/Pfizer-Impfstoff für Kinder

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) prüft nun auch die Zulassung des Corona-Impfstoffes der Hersteller Biontech und Pfizer für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Das teilte die EMA am Montag in Amsterdam mit. Die Hersteller hatten bereits in der vergangenen Woche angekündigt, entsprechende Daten zu den klinischen Untersuchungen an die EMA zu schicken. Die Studien zeigen nach Angaben von Biontech und Pfizer, dass der Impfstoff von Kindern in dieser Altersgruppe gut vertragen wird und eine stabile Immunantwort hervorruft. Anders als bei Jugendlichen bekamen die Kinder dieser Altersgruppe nur ein Drittel der Dosis. Der Comirnaty genannte Impfstoff ist zurzeit in der EU nur für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen. Die Expertinnen und Experten prüfen nach Angaben der EMA nun die Daten. Eine Empfehlung über die Erweiterung der Zulassung wird in einigen Monaten erwartet. Die endgültige Entscheidung liegt dann bei der EU-Kommission. Das aber gilt als Formsache.

Lauterbach rechnet mit Festhalten an Corona-Auflagen

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht davon aus, dass zentrale Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus auch dann weiter gelten, wenn die epidemische Lage nationaler Tragweite nicht verlängert wird. "Kein Bundesland wäre so verrückt, bei den derzeitigen Fallzahlen auf Zugangsbeschränkungen für geschlossene Räume zu verzichten oder die Maskenpflicht in Bus und Bahn zu begraben", sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Lauterbach reagierte damit auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der sich für ein Auslaufen der "epidemischen Lage nationaler Tragweite" ausgesprochen hat. Der Zeitpunkt dieser Erklärung habe ihn überrascht, sagte der SPD-Politiker. "Wir sind in einer Situation, in der die Fallzahlen zunehmen, der Impffortschritt stagniert und an Schulen in den kalten Monaten deutlich mehr Fälle zu erwarten sind. Niemand weiß aktuell so genau, was wir in den nächsten vier Wochen zu erwarten haben, wie hoch diese Welle noch wird."

Bislang 591 Millionen EU-Covid-Zertifikate ausgestellt

Seit dem offiziellen Start des EU-Impfnachweises Anfang Juli sind der EU-Kommission zufolge 591 Millionen Zertifikate ausgestellt worden. "Das digitale Covid-Zertifikat der EU ist ein Symbol für ein offenes und sicheres Europa", teilte die für Gesundheit zuständige EU-Kommissarin Stella Kyriakides am Montag in Brüssel mit. Die Einführung der international anerkannten Zertifikate sei ein Beispiel für gute Zusammenarbeit in der EU. Mit dem digitalen Zertifikat können EU-Bürger europaweit Impfungen, Tests und Genesungen nachweisen. Vom Sommerurlaub bis zu kleineren Ausflügen in benachbarte Länder können so viele Freizeitaktivitäten vereinfacht werden. Laut der Brüssler Behörde hat vor allem die Luftfahrt- und Reisebranche von dem Nachweis profitiert. 43 Länder von vier Kontinenten, darunter auch Deutschland, seien mittlerweile an die nötige Technik angeschlossen - weitere sollen in den kommenden Monaten folgen.

Dubiose Corona-Tests: Durch Abspielen eines Videos zur "Fachperson"

Für zehn Euro innerhalb weniger Minuten eine Ausbildung zur zertifizierten Fachperson, die negative Corona-Bescheinigungen ausstellt - das versprechen Online-Anbieter. Ein fragwürdiges Angebot, wie ein Selbsttest zeigt.

In Baden-Württemberg ist die Hospitalisierungsinzidenz im Vergleich zum Vortrag gestiegen. Das Landesgesundheitsamt meldet am Montag (Stand: 16 Uhr) einen Wert von 2,79 - am Sonntag lag er noch bei 2,29. Auch die Zahl der am Coronavirus erkrankten Personen, die auf der Intensivstation behandelt werden, ist gestiegen: von 188 am Vortag auf 199. Insgesamt melden die Gesundheitsämter in Baden-Württemberg 726 bestätigte Corona-Neuinfektionen. Landesweit gab es 14 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 (Gesamt: 10.841). Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt von 98,4 am Vortag auf 96,8. Am höchsten ist der Wert aktuell in Pforzheim (197,6), am niedrigsten in Heidelberg (37,8).

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die epidemische Notlage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen lassen. Ein Ministeriumssprecher bestätigte am Montag auf AFP-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Demnach sagte Spahn vor der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der Länder: "Das Robert Koch-Institut stuft das Risiko für geimpfte Personen als moderat ein." Somit könne angesichts der aktuellen Impfquote die epidemische Lage von nationaler Tragweite am 25. November 2021 auslaufen. "Damit wird ein seit dem 28. März 2020 und damit mithin seit fast 19 Monaten bestehender Ausnahmezustand beendet", sagte Spahn. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite ist Grundlage für Maßnahmen der Länder in der Corona-Pandemie.

Rektor aus Neuenstein warnt vor erneutem Anstieg der Infektionszahlen

Auch in Heilbronn-Franken wurde in den Schulen die Maskenpflicht gelockert. In Grundschulen entfällt sie im Klassenzimmer komplett. Dennoch müsse man laut Rektor der Gemeinschaftsschule in Neuenstein (Hohenlohekreis), Matthias Wagner-Uhl, die Situation im Blick behalten. Er rechnet damit, dass die Zahl der Corona-Fälle in den nächsten Tagen und Wochen deutlich zunehmen wird.

Laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) macht es "der Dreiklang von Impfungen, schlüssigen Einsatzkonzepten der Polizei und der Vernunft unserer Bürgerinnen und Bürger" möglich, trotz moderat steigender Inzidenzzahlen einen weiteren Schritt Richtung Normalität zu gehen. Dazu gehört beispielsweise die Maskenpflicht, die laut neuer Corona-Verordnung unter bestimmten Voraussetzungen gelockert werden kann. Am vergangenen Wochenende wurden insgesamt 14 Versammlungen mit rund 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von der Polizei begleitet. Darunter waren fünf Versammlungen, die einen Bezug zur Corona-Pandemie hatten. Allesamt verliefen überwiegend störungsfrei. Auch die Gesamtbilanz der Polizei im Land verzeichnet nur wenige herausragende Geschehnisse.

Die Pandemie hat einer Untersuchung zufolge zu einer neuen Welle an Antisemitismus und Islamhass geführt. Diese habe sich insbesondere auf Social-Media-Plattformen ausgebreitet, existierende antijüdische und antimuslimische Narrative neu verpackt und Minderheiten für die Pandemie verantwortlich gemacht, heißt es in einem veröffentlichten Bericht der Denkfabrik IFFSE (Institute for the Freedom of Faith & Security in Europe Foundation).

Wintersemester an Hochschulen ist gestartet

Nach langer Pause sind heute die Präsenzveranstaltungen an den Universitäten in Baden-Württemberg mit 3G-Regel gestartet. „Es ist höchste Zeit, dass nach drei Online-Semestern wieder Leben auf den Campus kommt", so Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) laut einer Pressemeldung am Montag. Zum Start des Wintersemesters sei die alte Normalität zwar noch nicht zurück. Ein gemeinsames Hochschulleben mit Begegnung und Austausch sei nun aber wieder möglich, so Bauer. Allerdings ermöglichen nicht alle Hochschulen Präsenzveranstaltungen in vollem Umfang. Während die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften bis zu 95 Prozent Präsenzlehre bieten, rechnen die Landesuniversitäten mit einen durchschnittlichen Anteil von mehr als 50 Prozent.

Impfquote in Deutschland bei 65,8 Prozent

In Deutschland sind (Stand: 18. Oktober) fast 54,7 Millionen Menschen vollständig gegen Corona geimpft. Das sind 65,8 Prozent der Gesamtbevölkerung, wie aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Bei den Erwachsenen sind es demnach 76,3 Prozent. Bei den über 60-Jährigen sind es 84,8 Prozent. Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren sind zu 38,6 Prozent vollständig geimpft. 44,2 Prozent haben mindestens eine Spritze erhalten. In Baden-Württemberg liegt die Impfquote mit 63,9 Prozent unter dem bundesweiten Durchschnitt.

EU ist größter Exporteur von Covid-19-Impfstoffen

Über eine Milliarde in der EU produzierte Impfdosen sind seit Dezember 2020 in über 150 Länder exportiert worden. Das berichtete EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Ganz klar, die Europäische Union ist der größte Exporteur von Covid-19-Impfstoffen", sagte von der Leyen in einem Statement. Weiter betonte sie, dass die EU so viele Impfdosen bereits exportiert habe, wie sie von anderen Ländern bekommen habe.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert von der künftigen Bundesregierung eine Investitionsoffensive für deutsche Innenstädte. Die Innenstädte seien hart getroffen von den Auswirkungen der Corona-Krise, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. In der neuen Legislaturperiode müssten die Innenstädte deshalb in den Fokus der Politik rücken. Der HDE forderte ein steuerliches Abschreibungsprogramm für Investitionen in städtebauliche Maßnahmen in Innenstädten.

Corona-Impfaktion an der Freiburger Uni-Mensa geplant

In der Freiburger Uni-Mensa wird es übernächsten Donnerstag eine Corona-Impfaktion mit dem Biontech-Impfstoff für Studierende geben. Unter dem Motto "Pieks und Pommes" erhalten die Studierenden erst eine Corona-Impfung und

danach ein Mensaessen gratis. Impfberechtigt sind volljährige Studierende ohne Impfung. Aber auch Studierende, die eine Auffrischimpfung möchten, können das Angebot in Anspruch nehmen. Alle impfinteressierten Studierenden können sich bis zum 24. Oktober per Mail bei impfen@swfr.de anmelden. Die Anmeldebestätigung, der Personalausweis, Studierendennachweis und der Impfausweis müssen zum Termin mitgebracht werden.

Studie: Firmen sehen steigende Gefahr durch Cyberattacken

Die Sorge deutscher Firmen vor Cyberangriffen und Datenklau wächst. Jedes dritte Unternehmen geht davon aus, dass das Risiko in der Corona-Pandemie zugenommen hat, wie aus einer veröffentlichten Studie des Beratungs- und Prüfungsunternehmens Ernst & Young (EY) hervorgeht. Der Grund liege vor allem in der zunehmend digitalen Arbeitswelt. "Unternehmen mussten Beschäftigte während der Pandemie von heute auf morgen nach Hause schicken und hatten wenig Zeit für entsprechende Sicherheitsvorkehrungen", erläuterte EY-Partner Bodo Meseke bei der Vorstellung der aktuellen EY-Datenklaustudie. Mit der Rückkehr ins Büro sei das Problem allerdings nicht behoben.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg warnt vor einer Verschärfung der Armut nach der Corona-Pandemie. Laut Statistischem Landesamt sei fast jeder sechste Baden-Württemberger armutsgefährdet, teilte der Verband zum Auftakt der landesweiten Aktionswoche "Armut bedroht Alle" mit. Besonders betroffen seien geringfügig Beschäftigte sowie junge Menschen, die coronabedingt nicht den Einstieg ins Berufsleben finden. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen nehme massiv zu. Durch Corona zeigten sich "jahrelang verdrängte Probleme, von der Wohnraumversorgung einkommensschwacher Haushalte bis hin zur Bildungsungerechtigkeit", sagte Deborah Castello von der Stabsstelle Grundsatzfragen und Lobbyarbeit beim Paritätischen.

Befangenheitsantrag gegen Harbarth abgelehnt

Ein eingereichter Befangenheitsantrag gegen den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, ist abgelehnt worden. Bestand dieses Verfahrens zur sogenannten Bundesnotbremse war das Abendessen im Bundeskanzleramt. Das Bundesverfassungsgericht begründete die Entscheidung zu Harbarth und einer weiteren Verfassungsrichterin damit, dass Treffen mit der Bundesregierung kein Grund für den Vorwurf der Befangenheit seien. Dies hatten die Kläger anders gesehen.

Großer Andrang beim Impfmobil in Reutlingen

Beim Reutlinger Tag der Sicherheit war das mobile Impfangebot sehr gefragt. Beim Impfmobil bildeten sich lange Warteschlangen. Rund 125 Menschen ließen sich schließlich beim Tag der Sicherheit impfen.

Tony Marshall liegt trotz Corona-Impfung auf der Intensivstation

Der Schlagerstar Tony Marshall ist einem Bericht zufolge im Krankenhaus und liegt auf der Intensivstation. Der 83-Jährige sei mit dem Coronavirus infiziert, berichtet die "Bild"-Zeitung und beruft sich auf den Manager des Musikers, Herbert Nold. Marshall sei vollständig gegen das Coronavirus geimpft, sagte Nold der Zeitung.

Impfbus im Kreis Schwäbisch Hall unterwegs

Auch in dieser Woche ist im Kreis Schwäbisch Hall der Impfbus unterwegs. Heute Nachmittag macht er Station in Gaildorf, morgen ist er ab 10 Uhr auf dem Volksfestplatz in Crailsheim. Im Impfbus können Menschen ab zwölf Jahren eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Als Ansprechpartner ist immer ein Arzt am Bus, der über Impfrisiken aufklärt und Fragen beantwortet. Vor Ort werden sowohl Erst- und Zweit- als auch Auffrischungsimpfungen angeboten. Wer das kostenlose Angebot nutzen möchte, sollte seinen Personalausweis oder Reisepass und - falls vorhanden - den Impfpass mitbringen. Minderjährige ab zwölf Jahren benötigen die Einverständniserklärung der Eltern.

Heidelberger Unirektor: Wer gegen 3G verstößt, fliegt aus Lehrveranstaltung

Studierende müssen sich zum Start ins Wintersemester an die Corona-Vorgaben halten, Nachweise vorlegen - und ansonsten mit Konsequenzen rechnen. "Wer gegen die Regel verstößt, wird aus der Lehrveranstaltung verwiesen", sagte der Rektor der Heidelberger Universität, Bernhard Eitel, der Rhein-Neckar-Zeitung. "Der- oder diejenige darf das Universitätsgelände nicht betreten - so lange, bis er oder sie nachweisen kann, geimpft, genesen oder getestet zu sein. Sollte das wiederholt vorkommen, dann müssen wir uns natürlich etwas einfallen lassen." Auch die Hochschule Karlsruhe hatte schon angekündigt, dass Studierende, die sich nicht an die sogenannte 3G-Regel halten, künftig mit einem Ausschluss von der Hochschule rechnen müssen.

Innovationsfestival "innomake!" startet in Mannheim

In Mannheim beginnt das zweiwöchige Festival "innomake!", bei dem nachhaltige Entwicklungen im Mittelpunkt stehen. In 27 Präsenz- und Hybrid-Veranstaltungen tauschen sich Unternehmen, Start-Ups und Kulturschaffende aus. Dabei stehen vor allem die Themen "Agile Arbeitswelten" und "Nachhaltige Mobilität" im Fokus, sagt Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim.

Deutsches Gastgewerbe im August weiter auf Erholungskurs

Das deutsche Gastgewerbe hat sich im Urlaubsmonat August weiter erholt. Gaststätten, Restaurants, Caterer sowie Hotels und andere Beherbergungsbetriebe nahmen preisbereinigt 5,9 Prozent mehr ein als im Juli, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Demnach lag der Umsatz in der Gastronomie- und Beherbergungsbranche aber noch 16,2 Prozent unter dem Niveau vom Februar 2020 - dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.

Guter Abschluss für Heilbronner Herbstmesse

Die Heilbronner Herbstmesse hatte an fünf Tagen auf der Theresienwiese stattgefunden. Über 300 Ausstellerinnen und Aussteller waren gekommen und stellten ihr Angebot von Staubsaugern bis zu Baumaschinen, Solaranlagen, Kleidung oder Heizungssystemen vor. Offizielle Besucherzahlen nannte Messeleiter Dieter Link zwar nicht, für Pandemiezeiten sei er jedoch zufrieden. Während die ersten Tage noch schleppend verliefen - der erste Tag war verregnet - sei das Wochenende gut besucht gewesen, so Link. Für ihn sei das eine Bestätigung, dass man als Veranstalter wieder "Gas geben" müsse.

Die Maskenpflicht sollte bis zu den Herbstferien beibehalten und dann entschieden werden, wie es im November weiter geht, kritisierte die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Monika Stein. "Warum jetzt unnötig ins Risiko gehen", fragte sie. Vor einem Jahr hätten wir es im Dezember bereut, dass wir im Herbst nicht vorsichtiger waren. "Mit Blick auf die zu niedrige Impfquote und weiter fehlende Sicherheitsmaßnahmen wie Luftreinigungsgeräte bleibt uns derzeit nichts anderes übrig, als weiterhin Masken zu tragen, wenn wir die Präsenz in Kitas und Schulen nicht gefährden wollen", meinte Stein.

Vorlesungen starten mit 3G-Regel

Viele Studierende starten heute in ein neues Uni-Semester. Nach drei Semestern voller Fern-Vorlesungen sollen Veranstaltungen nun flächendeckend in Präsenz stattfinden. In den Vorlesungen und Seminaren gilt die 3G-Regel.

Bundesweite Inzidenz steigt

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen und liegt nun bei 74,4. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen eines Tages 4.056 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Vor einer Woche hatte der Wert bei 3.111 Ansteckungen gelegen. Am Vortag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 72,7, vor einer Woche hatte sie 66,5 betragen.

In Baden-Württemberg müssen Schülerinnen und Schüler im Unterricht künftig keinen Mund- und Nasenschutz mehr tragen, wenn sie an ihrem Platz sitzen. Auch Lehrerinnen und Lehrer können im Unterricht auf die Maske verzichten, sofern sie den Mindestabstand von 1,50 Metern zu den Schülerinnen und Schülern einhalten. Überall sonst im Schulgebäude muss weiterhin eine Maske getragen werden. In Grundschulen entfällt die Maskenpflicht im Klassenzimmer komplett

Frauenärzte rufen Schwangere zur Grippeschutz-Impfung auf

Für Schwangere ist eine Impfung gegen Grippe in diesem Herbst laut Experten besonders wichtig. Nach der quasi ausgefallenen Welle vergangene Saison sei in diesem Jahr wieder mit mehr Erkrankten zu rechnen, sagte Cornelia Hösemann aus dem Vorstand des Berufsverbands der Frauenärzte der Deutschen Presse-Agentur. "Denn das Immunsystem muss erst wieder trainiert werden. Außerdem fällt bei 2- oder 3G-Regelungen die Pflicht zum Tragen der Maske weg, so dass Infektionen, die über Tröpfchen verbreitet werden, generell wieder mehr vorkommen werden." Schwangere könnten sich durchaus überlegen, ob sie zum eigenen Schutz unabhängig von geltenden Vorgaben einen Mund-Nase-Schutz tragen möchten.

